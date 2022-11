‘Ik wilde een ijskoude, verstikkende film maken, tot het water je aan de lippen staat’

Coco Schrijber Beeld Renée de Groot

Het begon met één zin, die filmmaker Coco Schrijber hoorde toen ze in Mexico was voor de research van haar film How to Meet a Mermaid (2016). Een psychiater die in Mexico City een steungroep leidde voor mishandelde vrouwen, zei tegen haar: ‘Vrouwen doden anders dan mannen.’

Die zin, daar zit een film in, dacht ze meteen. Het werd het uitgangspunt van haar documentaire Look What You Made Me Do, die in première ging op het Idfa en vanaf deze week in de bioscoop te zien is. Daarin volgt Schrijber drie vrouwen, een Finse, een Italiaanse en een Nederlandse, die leefden met een gewelddadige man en hem uiteindelijk hebben vermoord. Een vierde, onherkenbaar in beeld gebrachte vrouw zit nog in een relatie vol mishandeling, en vertelt over alle manieren waarop ze heeft geprobeerd hulp te vinden.

In haar Amsterdamse appartement vertelt Schrijber (61), die op het Canarische eiland La Palma woont, over haar film.

Doden vrouwen anders dan mannen?

‘Vrouwen zijn meestal niet sterk genoeg om iemand neer te slaan of te wurgen, ze moeten intelligent en inventief te werk gaan. Daardoor komen ze berekenend en kil over, en dus extra kwaadaardig. Maar dat oordeel vellen we zonder de feiten te kennen.

‘Het is natuurlijk niet zo dat ik moord wil goedkeuren, maar er zijn momenten waarop je niet anders kunt dan die keuze maken. En over die gruwelijke keuze gaat deze film.’

Het komt zelden voor dat vrouwen hun partner vermoorden. Het omgekeerde gebeurt daarentegen schokkend vaak, houdt Schrijber de kijker voor. Wereldwijd worden minstens dertigduizend vrouwen per jaar gedood door hun (ex-)partner. En van het totaal aantal vrouwen dat wordt vermoord, overkomt dat veruit de meeste in hun eigen huis. Schrijber: ‘Wij vrouwen leren van jongs af aan: doe voorzichtig op straat, trek een wijde jas aan, enzovoort. We houden buiten overal rekening mee, maar thuis lopen we veel meer gevaar.’

Beeld uit ‘Look What You Made Me Do’.

Uw film gaat over geweld tegen vrouwen en toch kiest u ervoor hen juist als daders te portretteren.

‘Ik wilde geen film over slachtofferschap maken, over zielige vrouwen die zitten te huilen om wat ze is overkomen. Daarvan bestaan er al heel veel, en dat is ook terecht. Maar ik wilde laten zien dat er ook vrouwen zijn die het anders aanpakken, die zich verzetten.’

Waarom zijn moordenaressen zo interessant?

‘Omdat onze ideeën over hen veel zeggen over de manier waarop we naar vrouwen kijken, als passief en verzorgend. Vrouwen baren kinderen, ze geven leven, hoe kan zo iemand een leven nemen?

‘Als een vrouw een moord pleegt, denken we al snel: dan zal ze wel een hysterica zijn, of gek. Uit onderzoek blijkt dat vrouwen die een moord hebben gepleegd vaak onterecht een persoonlijkheidsstoornis wordt toegedacht. De vrouwen in mijn film hadden alle drie geen psychische problemen, bleek uit tests die ze tijdens de rechtszaak moesten doen. Maar het lukte ze nauwelijks om te bewijzen: ik ben niet gestoord, ik heb dit willens en wetens gedaan omdat ik geen andere uitweg zag. Dat is een boodschap die veel mensen niet willen horen.’

De vrouwen in uw film vertellen hoe ze klem kwamen te zitten in hun relatie. De Italiaanse Rosalba zegt dat haar man dreigde de kinderen te vermoorden als ze bij hem wegging. Wilt u aantonen dat er geen andere uitweg was dan moord?

‘We zitten allemaal zo vol vooroordelen. Als je een vrouw hoort vertellen over iets wat haar is aangedaan, denk je meteen: mij zou dat nooit overkomen, of: dan ga je toch bij hem weg. Die ideeën heb ik bij de kijker willen wegnemen.

‘Rosalba legt heel precies uit hoe het geweld erin sluipt, de onherkenbare vrouw heeft het over alle mislukte pogingen die ze heeft gedaan om hulp te krijgen. Over het algemeen geldt dat juist het weggaan uit een gewelddadige relatie het gevaarlijkste moment is. En van de vrouwen die wel weten te ontsnappen, wordt de helft later alsnog vermoord.’

Coco Schrijber Beeld Renée de Groot

Vrouwen worden vaak verantwoordelijk gehouden voor het geweld van hun man, zien we in uw film.

‘Zo worden we ook opgevoed. Als mij vroeger iets vervelends was gebeurd, zei mijn moeder altijd: je zult het er wel naar hebben gemaakt. En jongetjes krijgen mee: als je gepest wordt, sla je terug.

‘Daarnaast is het een heel menselijk mechanisme om een ander de schuld te geven van je daden. Als je zo’n hoge drempel overgaat als het slaan van je liefje, dan denk je: zo ben ik helemaal niet, dus dit kan niet aan mij liggen. Look what you made me do. In de titel van mijn film zijn de rollen nu eens omgedraaid. Daar zit toch een soort genoegdoening in. Dat is natuurlijk niet netjes, maar je voelt het toch.’

Hoe was het om zo dicht bij die vrouwen te zijn?

‘Als media over een moordenares berichten, beelden ze vaak een verwilderde vrouw af, verward haar, wilde blik. Dat je denkt: wat ís dit voor iemand? Ik ben er zelf ook bijna ingetuind. De Italiaanse Rosalba was in de krant een ijskoude killer. Oei, dacht ik, wil ik wel met haar praten? Maar het is een schatje. Zó’n liefdevolle, bescheiden vrouw. De Nederlandse Rachel is een harde werker en een echt moederdier. Laura, de Finse, heeft gevoel voor humor en laat zich niet snel in de hoek zetten. En ze was negen maanden zwanger, dat vond ik een mooi beeld voor de film.

‘Ik wilde ze volgen tijdens hun dagelijkse bezigheden: boodschappen doen, zich opmaken, met de kinderen eendjes voeren. Want moordenaressen doen gewone dingen. Verder wilde ik vooral inzoomen op de aanloop naar de moord. Het ging me om het mechanisme van die beslissing, want dat is het, een ‘weloverwogen daad’, zoals Rachel het noemt.’

Beeld uit ‘Look What You Made Me Do’.

Is het belangrijk dat vrouwen boos worden?

‘Het gaat erom dat je je als mens ontworstelt aan al die ideeën over hoe mannen en vrouwen zijn. Nee, ik ben niet passief, ja, ik voel ook woede en ik heb soms ook zin om erop los te slaan. Dat doe ik niet, maar als ik echt in gevaar ben, ga ik toch zeker wel terugslaan?

‘Ik ben zelf helemaal geen woedend iemand. Althans, ik werd wel heel boos van de research voor deze film: van hoe normaal we het vinden dat vrouwen altijd op hun hoede moeten zijn, hoe weinig ertegen wordt gedaan. Maar ik sla en schreeuw niet. Hoe bozer ik word, hoe ijziger. Zo’n soort film heb ik ook willen maken, een ingehouden, ijskoude film, die steeds verstikkender wordt. Tot het moment dat het water je tot de lippen staat en je denkt: nu mag het, basta.’

Expliciet geweld is maar op één moment te zien in Look What You Made Me Do. In de film zijn beelden opgenomen van beveiligingscamera’s, waarin een Braziliaanse advocate schreeuwend en tegenstribbelend in een lift wordt geduwd door haar man. Dan zie je hoe ze uit haar appartement op de vierde verdieping neervalt op straat, en even later hoe haar man haar dode lichaam de lift in sleept.

Waarom laat u deze gruwelijke beelden zien?

‘Huiselijk geweld is onzichtbaar. Het komt in een op de vijf of zes families voor, maar we weten niet bij wie, of hoe het eruitziet. Ik kan dat getal van 30 duizend moorden per jaar noemen, maar het is moeilijk te begrijpen wat dat betekent. Als ik het één keer echt laat zien, dan kun je dat in je hoofd keer 30 duizend doen. Dat moet binnenkomen.

‘Ik heb de familie van de advocate een brief geschreven en heb toestemming gekregen om de beelden te gebruiken. Ze staan gewoon op internet en waren in Brazilië al overal op tv geweest. Je ziet het bewijs, je ziet de moord, en alsnog heeft het twee jaar geduurd voordat hij veroordeeld is.’

Er zullen mensen zijn die zeggen dat uw film moorden goedpraat.

‘Ja, mensen willen altijd hun morele gelijk halen, maar fuck off, ik heb daar geen geduld meer voor. Normaal gesproken hou ik in mijn werk van genuanceerd. Mijn eerdere films worden langzaam opgebouwd, er is ruimte voor reflectie. Maar dit onderwerp, dat moet gewoon aankomen als een vuistslag in je gezicht: zo is het, en het doet pijn.’