‘Ik wil wel honderd restaurants, waarom niet?’

Eveline Wu Beeld Jolijn Snijders

Schaterlachend vertelt chef-kok Eveline Wu in haar restaurant Mood Strijp-S in Eindhoven over die keer dat in Parijs haar portemonnee werd gejat. ‘Mijn vriend en ik waren midden in een demonstratie van de gele hesjes beland. Het ging er nogal hard aan toe en we moesten schuilen in een boekwinkel. Plotseling was mijn portemonnee weg, er zat wel 1.000 euro in.

‘Gelukkig heb ik mijn telefoon nog, zei ik. Ik had de treintickets in mijn telefoon opgeslagen. Mijn vriend begreep er niks van. Hij schold, hij was boos. Je portemonnee is weg, er zat 1.000 euro in! Maar ik was blij, want ik had mijn telefoon tenminste nog. En wat had ik anders moeten doen? De hele dag boos en chagrijnig rondlopen? Dat maakt het echt niet beter hoor.’

Wu (44) is horeca-ondernemer – een succesvolle. Ze groeide op Qingtian, een stad ten zuiden van Shanghai. Ze was 15 toen ze naar Nederland verhuisde. Ze heeft acht restaurants (zeven in Eindhoven, een in Rotterdam) met een op de Aziatische keuken geïnspireerde kaart en een personeelsbestand van 150 mensen. Eind januari maakte ze haar debuut op kookzender 24Kitchen, met het programma Eveline’s Asian Streetfood, waarin ze soms wordt bijgestaan door bekende Nederlanders.

Het merendeel (Theo Maassen, Rico Verhoeven, Ranomi Kromowidjojo) heeft net zoals zij een sterke band met Eindhoven, haar woonplaats. Verhoeven is een compagnon. Met de kickbokser opende Wu in 2020 restaurant Mood Streetfood. Haar vierde kookpartner in Eveline’s Asian Streetfood is Humberto Tan. Hem leerde ze kennen toen hij haar bezocht in zijn tv-programma Humberto onderneemt.

‘Hij is voor mij de ideale gast. Soms kom ik niet op woorden als ik Nederlands praat. Als Humberto in de keuken staat, hoef je zelf niks meer te zeggen, hij blijft maar praten.’

De tv-kok

‘Waarom ik een tv-programma maak? Eerlijk? Omdat ik niks te doen had. Vooral in de eerste lockdown voelde ik me slecht. Ik was elke dag thuis met mijn kinderen en mijn ouders. Om mezelf te vermaken ging ik de allermoeilijkste gerechten maken, pekingeend bijvoorbeeld. Dat duurt drie dagen. Schoonmaken, drogen, buiten hangen, in de oven.

‘Ik ken de regisseur goed, Joost Maas. Hij vroeg of een tv-programma iets voor mij was. Voor Omroep Brabant had ik met hem al eens filmpjes gemaakt waarin ik tips gaf om makkelijk, snel en bijzonder te koken.

‘Ik kijk graag naar kookprogramma’s, maar vaak moeten er voor een gerecht heel veel handelingen worden verricht. De meeste mensen hebben daar geen tijd voor, die gaan die gerechten echt niet maken. Bij mij is het: stap een, twee, drie, vier, vijf, klaar. Mooi op tafel zetten, lekker eten maar.

‘Ik sta nog steeds elke avond in de keuken in een van mijn restaurants, maar ik ben geen masterchef. Er zijn veel chefs die veel beter koken dan ik. Maar ik ben wel een snelle chef. Ik kan de koelkast opendoen en binnen een kwartier een lekker gerecht tevoorschijn toveren.’

De mavo-leerling

‘Mijn ouders gingen naar Nederland omdat ze bij hun familie wilden zijn. Mijn vader werd chef-kok in een Chinees restaurant. Ik ging in Oisterwijk naar school, de derde klas van de mavo. Ik was 15, ik kende niet één Nederlands woord. In de klas zat ik de hele dag in een Chinees-Nederlands woordenboek te bladeren, elk woord zocht ik op. Dat boek was na een jaar kapot, zo vaak had ik het gebruikt.

‘In China had ik een totaal ander leven. Mijn opa was de rijkste man van de stad. Zijn vader had een vermogen verdiend met handel met Japan. We woonden in een huis met tientallen slaapkamers. Er was een aparte eetzaal. Elke dag stonden daar zes mensen te koken en zaten we met veertig, vijftig mensen te eten. Zo groot is mijn familie in China.

‘Op school werd ik als de prinses gezien. Ik heb als kind wel vijftig nanny’s gehad. Ik was onhandelbaar, ze hielden het niet met me uit. Als ik mijn zin niet kreeg, begon ik te schoppen. Als we nu teruggaan naar China en in de stad wandelen, komen we vaak vrouwen tegen die mijn nanny zijn geweest. Hee, zegt mijn moeder dan, ken je haar nog?

‘In Nederland heb ik twee jaar lang elke avond gehuild. Het ene moment werd ik naar school gebracht in een auto met chauffeur, het volgende zat ik op de fiets en kwam ik ergens terecht waar ik niemand verstond. En thuis moest ik schoonmaken, sjouwen en afwassen.

‘Mijn ouders waren ook niet gelukkig. Maar ze hadden gekozen en ze zeiden: we houden vol, we moeten doorbijten. Dat zit ook in mij. Je moet doorgaan. Wij zeuren niet. Corona, alles dicht, spaargeld weg? We klagen niet. En we zijn gehoorzaam. Als de overheid zegt dat we dicht moeten, gaan we dicht. We protesteren niet. We proberen er het beste van te maken. Dat heb ik meegekregen van mijn ouders.’

Eveline Wu Beeld Jolijn Snijders

De beginner

‘In 1999 opende ik in Heerlen het allereerste wokrestaurant in Nederland. Vanaf mijn 8ste sta ik al in de keuken. Ik wilde altijd al een eigen restaurant hebben. In de Chinese wereld in Nederland was dat toen nog traditie. Wie geld had, opende een restaurant. Of een friettent.

‘Door toeval kwam ik in Heerlen terecht. Ik was op zoek naar een locatie en in Heerlen was midden in het centrum iets te koop. Van alle familieleden kreeg ik een een beetje geld, van ooms, tantes, iedereen. Mr Wok was een klein restaurant met veertig zitplaatsen, met een open wokkeuken. Dat kende niemand. Ik stond met mijn vader in de keuken. Hij heeft me alles geleerd.

‘Het liep goed, maar na twee jaar bracht het me geen voldoening meer. Ik heb het verkocht, met veel winst, en ben naar Londen gegaan. Want Londen loopt drie, vier jaar op ons voor met Aziatisch eten. Toen ik terugkwam stelde mijn vader voor om weer een restaurant te openen. En vanaf dat moment ging het maar door.’

De leerling

‘Normaal ga ik minimaal vier, vijf keer per jaar naar China, ook om mijn meester te bezoeken, Li Yao Yun. Hij is de allerbeste Chinese kok in China. Hij heeft 46 leerlingen, ik ben de enige vrouw. Daar ben ik trots op, hij wil geen vrouwen als leerling. Voor mij heeft hij een uitzondering gemaakt. Ik heb een keer een heel lekker dessert voor hem gemaakt, helemaal Chinees. Hij was onder de indruk. Jou wil ik hebben als leerling, zei hij.

‘In China heeft hij zelfs een eigen postzegel. Of je nou met hem in Hongkong, Shanghai, Beijing of Macau bent, overal gaan de deuren open en kom je in de allerbeste restaurants terecht. Iedereen heeft megaveel respect voor hem. Ik heb Herman den Blijker een keer meegenomen naar China. Voor een bekend Pekingeend-restaurant stond een rij met tweehonderd mensen.

‘Toen ik zei dat ik een leerling was van mister Li, kregen we meteen een tafel. Herman wist niet wat hij meemaakte. Zo erg worden bekende chefs in China gerespecteerd. Ze willen alles voor hem doen.

‘Ik ga vooral naar China om te leren, om mezelf te verbeteren. En omdat ik van lekker eten hou. Ik ben verslaafd aan eten. Mijn dieetmethode is simpel. Ik begin pas ’s middags met eten. Ik eet tussen 4 en 8 en dan stop ik weer. Daarna eet ik twaalf uur niks, op een kroket na. Dan maakt het niet uit dat je veel eet. Ik ontbijt nooit. Mijn kinderen wel hoor. Kellog’s met melk.’

De actrice

‘Dat weet bijna niemand! Mijn vriend had me in 2000 stiekem opgegeven voor een auditie. We gaan vandaag naar Amsterdam, zei hij. Oké, gezellig, zei ik. Onderweg vertelde hij het. Ik was pas 19, ik wist van niks en had nog nooit geacteerd. De regisseur was Fow Ping Hu, we spraken met elkaar. We zaten nog in de auto op de terugweg toen hij belde. Ik wil jou hebben voor de hoofdrol, zei hij.

‘Jacky was een Chinees-Nederlandse film. We hebben het filmfestival in Cannes ermee gehaald. Daarna heb ik nog een tweede film gespeeld, Paradise Girls, en wat kleine dingen gedaan. Of ik kon acteren? Misschien.

‘Het was superleuk en ik ben er nog steeds trots op. Op opnamedagen verdiende ik wel duizend gulden per dag, maar als de film af was, kwam er niks meer binnen. En om te leven moet ik toch geld verdienen hè.’

Miao en Eveline

‘Op school in Oisterwijk werd ik gepest vanwege mijn Chinese naam, Miao Yang. Dat klinkt als miauw. Mijn moeder noemde me altijd Yang, mijn tweede naam. Zonneschijn, betekent het in het Chinees. Het is daar een veel voorkomende naam, maar in Nederland lijkt het te veel op Jan.

‘In een namenboek heb ik samen met de buurvrouw naar een nieuwe naam gezocht. We kozen voor Eveline, ook omdat er geen r in zit. Dan konden mijn ouders het ook goed uitspreken.’ Hard lachend: ‘Ik had echt niet voor Rianne of Rachel kunnen kiezen. Mijn moeder noemt me nu ook Eveline.’

Eveline Wu Beeld Jolijn Snijders

De zakenvrouw

‘Ik word vaak succesvol genoemd, maar zo zie ik mezelf totaal niet. Het werk is nooit klaar. Elke dag moet ik problemen oplossen, door corona of door iets anders. Ik krijg honderd mails per dag en de hele dag gaat de telefoon. Ik probeer te overleven en er het beste van te maken. Als ik dood ga, wil ik het gevoel hebben dat ik alles heb gedaan wat ik wilde en alles heb gegeven. Dat is mijn insteek.

‘Acht restaurants is niet genoeg. Iemand heeft me eens gevraagd wat mijn doel is. Honderd restaurants, zei ik. Ik had tien restaurants kunnen zeggen, of twintig, maar ik wilde iets zeggen dat onbereikbaar is. Daar kan ik dan mijn hele leven naar streven.

‘Honderd restaurants in Nederland, dat is een Chinees nog nooit gelukt. Ja hoor, ik denk dat het mogelijk is. Waarom niet? Maar nu stop ik even met uitbreiden. Ik heb ook nog twee kinderen. Ik wil ze goed opvoeden en genoeg liefde geven.’

De Eindhovense

‘Vanuit China verhuisden we naar Udenhout. Daarna heb ik in Heerlen, Tilburg, Breda, Den Bosch, Rotterdam en Amsterdam gewoond, maar Eindhoven is mijn hometown. Hier voel ik me thuis. Toen ik hier dertien jaar geleden naartoe kwam, woonden er al veel buitenlanders, dankzij bedrijven als Philips. Daardoor word ik hier niet als een buitenlander beschouwd.

‘Ik heb een Nederlands paspoort en ik hou van Nederland en van Eindhoven, maar ik voel me nog steeds voor de helft Chinees. En ik zie er natuurlijk ook zo uit. In de eerste jaren in Nederland werden er vaak lelijke dingen tegen me gezegd. In Eindhoven is dat me nog nooit overkomen. Hier was het meteen: ha Eveline, lekker eten, gezellig. Ik kreeg veel complimenten. Er wordt hier niet op mij neergekeken. Mijn kinderen hebben nog nooit meegemaakt dat ze werden gediscrimineerd. Daarom blijf ik altijd in Eindhoven wonen.’

De kroketten

‘Als de gasten weg zijn, ruimen we eerst op en maken we alles schoon. Daarna gaan we kroketten of frikandellen eten. Iedereen heeft dan trek, want we eten al om 4 uur ’s middags. Ik neem altijd een kroket. De koks kopen altijd van die dure fancy kroketten, maar ik vind de goedkoopste het lekkerst, met dat draadjesvlees. Ik wil ouderwetse kroketten.’

De wereldkampioen

‘Dat is een belangrijk moment voor me geweest. In 2016 deed ik mee aan het WK Chinees Koken, met teams uit de hele wereld. Het werd in Rotterdam gehouden. Ik had er geen vertrouwen in, maar veel mensen smeekten me bijna om mee te doen.

‘Drie maanden lang heb ik na mijn werk tot 2 uur ’s nachts in de keuken gestaan, ik probeerde van alles uit. Het moest echt goed zijn. Pas op het laatste moment wist ik wat voor gerecht het zou worden. Garden Delight, noemde ik het. Ik won. Het was een dessert. In mijn restaurants is Garden Delight het best verkochte dessert op de kaart. Daar ben ik trots op.

‘Toen ik won, werd ik vaak geïnterviewd. Al die aandacht was ook een bevestiging dat mijn gasten in de restaurants zich niet vergissen. Al mijn zaken zitten altijd vol hè. Het was een extraatje, het bewijs dat ik goed kan koken. Ik heb me aangepast aan de samenleving, zoals alle Chinezen, en het is fijn om te voelen dat je respect krijgt voor wat je doet.’

De baas

‘Ik ben niet streng als baas. Ik ben een softie, ik ben blij met mijn managers en mijn chefs. Die zijn streng, ik niet. Ik kan het niet. Van mij mag altijd alles.

‘Ik ben wel de sfeerbepaler. Als mijn zoon de hele dag chagrijnig is, word ik het ook. Zo werkt het in de restaurants ook. Chagrijn is besmettelijk. Kijk eens naar de mensen in de keuken, ze staan allemaal te lachen. De sfeer moet goed zijn. Positief. Er moet plezier worden gemaakt.’