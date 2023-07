‘Ik wil voor een dag mijn moeder zijn’

Keylisha Kammeron: ‘Mijn hondenknuffel brengt geluk. Ik heb hem gewonnen met een wedstrijd bij Intertoys.’ Beeld Coco Olakunle

Met wie woon je?

‘Ik woon in Diemen met mijn moeder Peggy (39), mijn zus Monesha (15) en onze twee katten Simba (8 weken) en Tijgertje (6). Simba is nog maar een kitten. We hebben haar pas een week, maar ze is al helemaal gewend bij ons thuis. Ze rent bijvoorbeeld al heel hard door de woonkamer, vooral als ze geen zin heeft om te gaan slapen.’

Wat vind je leuk op school?

‘We hebben veel studiedagen en ik heb een geweldige juf: juf Mette. Ze is nog jong, dus ze begrijpt ons heel goed. Ze is gewoon de beste juf. Er worden ook altijd leuke dingen georganiseerd op school. We mochten een keer ontbijten in de klas en we knutselen vaak. Laatst hebben we zelf kaarsen gemaakt. En één keer in het jaar gaan we met de klas op schoolreisje. Daar kijk ik dan heel lang naar uit.’

Stel je mag voor één dag iemand anders zijn, wie zou je dan kiezen?

‘Ik zou mijn moeder kiezen, want ik wil graag zien hoe het is om haar te zijn. Dan snap ik ook hoe het is om diabetes te hebben zoals zij en weet ik beter hoe ik haar kan helpen.’

Wat is je belangrijkste bezit?

‘Ik denk mijn hondenknuffel. Die brengt geluk. Ik heb hem gewonnen met een wedstrijd bij Intertoys. Je moest dan een blad insturen met alle cadeaus erop geplakt die je wilde hebben. Als je werd uitgekozen, kreeg je alles van je lijstje. Ik heb toen gewonnen! Op mijn lijstje stonden een poppenhuis, een furby, de hondenknuffel, een blauwe tablet, een make-up koffer. En nog veel meer, maar dat ben ik al weer vergeten.’

Wat vind je het leukste aan jezelf?

‘Alles eigenlijk, maar als ik moet kiezen dan mijn haar. Het is elke dag anders en dat vind ik heel leuk. De ene keer zit het krullerig, de andere keer is het weer plat.’

Wat zou je voor een tweede keer mee willen maken?

‘Kamp! In mei zijn we met groep 8 op kamp geweest. We gingen naar het strand en we deden ook een spannende spooktocht. We sliepen in een kasteel in Heemskerk. Ik lag in het bovenste torenkamertje in het kasteel en ik moest daardoor steeds langs de oude gevangenis lopen. Dat was heel eng.’

Hoe zie jij jezelf over tien jaar?

‘Ik wil graag een eigen bedrijf beginnen of een mooie app maken die door veel mensen wordt gebruikt. Dat iemand met die app bijvoorbeeld een oud T-shirt kunt inleveren en dat wij dan een designer hebben die er weer iets moois van maakt. Verder denk ik dat ik later in een huis met een grote tuin woon of nog gezellig bij mijn moeder.’