‘Ik wil met mijn beeldtaal zo dicht mogelijk bij de muziek komen’

Daphnis et Chloé.

Hoe zou u Symphonic Cinema omschrijven?

Van Woerkum: ‘Als een manier om meesterwerken uit de klassieke orkestmuziek te vertalen naar een dramafilm. Aan veel composities ligt een verhaal ten grondslag, zoals een sprookje of een mythe. Ik heb bijvoorbeeld De vuurvogel van Stravinsky en Daphnis et Chloé van Ravel verfilmd, met acteurs als Hannah Hoekstra en Gijs Scholten van Aschat.’

Hoe gaat u te werk?

‘Eerst kijk ik of een partituur verfilmbaar is. Een Beethoven-symfonie zal ik niet gauw doen, de structuur van die muziek leent zich slecht voor de spanningsboog van een film. Maar De vuurvogel en Daphnis et Chloé zijn van oorsprong allebei balletmuziek. Ik vervang de ene visuele component door een andere.

‘Ik begin altijd met het maken van een ‘visual score’: een tijdlijn met muzikale sleutelmomenten. Daarna bedenk ik wat ik wil toevoegen aan het oorspronkelijke verhaal. De vuurvogel is een Russisch sprookje dat je in een paar zinnen kunt vertellen, veel te weinig dus voor een uur film. Vaak vervlecht ik door het script een persoonlijke fascinatie. Zo gaat De vuurvogel over familiebanden. Ik heb mezelf de vraag gesteld: wat gebeurt er als iemand uit een gezin wegvalt? Hoe reageren dan de achterblijvers?’

Hoe persoonlijk is die fascinatie?

‘Ik heb ooit een lievelingsoom verloren. Voor mijn eerste film koos ik in 2011 een symfonisch gedicht van Sergej Rachmaninov, Dodeneiland. Mijn recentste film, The Echo of Being, met muziek van Mahler, gaat over de weg naar het hiernamaals.’

Cineast Lucas van Woerkum Beeld Marco Borggreve

Bij Symphonic Cinema speelt steevast een liveorkest mee. Dat maakt de synchronisatie tussen muziek en beeld lastig. Wat als een dirigent sneller of trager gaat?

‘Met software kan ik elk shot in de hoogste beeldkwaliteit tot op de milliseconde timen. Met mijn touchscreen zit ik midden in het orkest, als een musicus die reageert op de dirigent. Zo nodig versnel of vertraag ik het beeld, zonder dat het publiek daar iets van merkt.’

U gaat op tournee met het New European Ensemble. Dat is geen groot orkest maar een kleine groep.

‘Voor Symphonic Cinema bestaat het uit vijftien musici. Natuurlijk moest de muziek voor die bezetting worden bewerkt. Dat heeft Thomas Beijer gedaan, de pianist die onlangs de Nederlandse Muziekprijs won, maar die ook geweldig arrangeert. We hebben scène voor scène doorgenomen. Bijvoorbeeld bij een close-up van Chloé: past hier een hoboklank, of toch liever een klarinet?’

Droomwereld, fin-de-siècle, Freud: door uw films waait een laatromantische geest.

‘Ik geef de schuld weleens aan de hoorn, een romantisch instrument dat ik vanaf m’n 7de bespeel. Maar het is vooral een bewuste keuze: ik wil zo dicht mogelijk bij de muziek komen, de noten niet per se laten contrasteren met een hedendaagse beeldtaal. Vanuit de vakwereld levert dat soms kritiek op. Kan het niet wat moderner, kreeg ik te horen van het Nederlands Filmfonds. Maar ik merk dat ik er jonge mensen mee over de drempel trek. Die hebben vaak een sluimerende belangstelling voor klassieke muziek, maar zullen de gang naar de concertzaal niet snel maken. Met een film erbij vinden ze het juist spannend.’

Wat staat er nog meer op stapel?

‘Onder meer een film rond The Planets van de Engelse componist Gustav Holst, met de steractrice Emma Thompson. In 2020 was ze bij de première van mijn Mahler-film. Toen sprak ze de onsterfelijke woorden: ‘I will always be available to you.’ De dag daarna ben ik meteen met haar gaan lunchen. Ik wilde zeker weten dat de champagne niet naar haar hoofd was gestegen.’