‘Ik wil later naar de maan’

Zhera Pakel: ‘De ruimte is echt mooi en ik wil naar de maan. Ik wil daar een maansteen pakken en als ik terug op de aarde ben, leg ik hem bij mijn stenenverzameling.’ Beeld Coco Olakunle

Met wie woon je?

‘Ik woon in Spijkenisse met m’n moeder Hatice (45), vader Ramazan (48), twee broers Ahmet Selim (15) en Abdullah (21) en mijn zus Ayşenur (24). Vroeger woonden we dichtbij een boerderij met dieren, daar ging ik vaak met mijn vader naartoe.’

Hebben jullie ook huisdieren?

‘We hebben een kat, Pablo. Hij is helemaal zwart, zonder witte vlekken. Soms doet hij alsof hij je gaat bijten. Dat is echt eng. Hij heeft een keer in mijn been gebeten, dat was zo pijnlijk. We kwamen toen terug van vakantie en hij was thuis gebleven. Toen had hij in bed gepoept. Echt vies, maar gelukkig is het nu weer schoon.’

Wat vind je leuk om te doen?

‘Ik vind tekenen en schilderen leuk. Ik weet soms niet wat ik teken, ik teken gewoon dingen die ik bedenk. Samen met mijn zus heb ik een kleurplaat van een prinses ingekleurd, toen tekende ik er water bij uit de regenboog. Mijn tekenblaadjes liggen beneden, dus als ik te lui ben om naar beneden te lopen teken ik achterop een boek met kleurplaten.’

Wat eet je het allerliefst?

‘Manti, dat is een Turks gerecht. De Nederlandse naam weet ik niet. En broccoli. Broccoli is zó lekker! We eten het niet echt vaak, maar soms wel. Ik hou echt niet van champignons, die vind ik vies.’

Zhera Pakel: ‘Ik moet heel hard lachen om een filmpje over katten dat ik ooit heb gezien.’ Beeld Coco Olakunle

Waar kan je hard om lachen?

‘Om een filmpje over katten dat ik ooit heb gezien. Zo grappig, je moet er echt om lachen. De katten praten in het Turks. Ik zag zo’n dikke kat op zijn rug in de zon liggen en toen zei het baasje: ‘Kom, we gaan iets doen.’ Maar de kat wilde pas opstaan toen het baasje zei: ‘Kom, we gaan eten.’ Ik denk dat ik weet waarom: omdat de kat zo dik is. Ik moet er nog steeds om lachen.’

Naar welk land wil je nog een keer op vakantie?

‘Naar Turkije! We zijn daar al heel vaak geweest, twee of drie keer. Ik weet nog dat ik in het vliegtuig zat, heel dichtbij de deur. Maar dat was echt vroeger.’

Hoe ziet jouw leven er over 10 jaar uit?

‘Ik wil astronaut worden. De ruimte is echt mooi en ik wil naar de maan. Ik wil daar een maansteen pakken en als ik terug op de aarde ben, leg ik hem bij mijn verzameling. Ik heb een stenenverzameling, op een tafeltje bij een soort tuin dichtbij ons huis. Ik heb zoveel stenen verzameld, ik heb in bijna alle jaszakken stenen. Ik wil ook naar Mars. Een Mars is ook chocola, toch? Dat vind ik denk ik niet lekker. Ik vind Snickers en Twix lekkerder.’