‘Ik wil in mijn film even gemeen zijn voor de armen als voor de rijken’

Sommige filmmakers haten het vanuit Hollywood overgewaaide pitchen van hun filmideeën. Hoe kunnen ze dat wat ze in hun hoofd hebben nu reduceren tot een paar zinnen? Ruben Östlund is anders. De Zweed, die zijn films (Turist, The Square) gewoontegetrouw stut op onderzoek naar groepsgedrag, deelt zijn filmideeën altijd en overal, met iedereen. Zo test hij ze. En Östlund is ook niet te beroerd om nog eens voor te doen hoe hij de financiers ervan overtuigde hun geld te steken in zijn eerste Engelstalige en tot nog toe duurste speelfilm, Triangle of Sadness.

‘Oké, de film begint dus in de modewereld. Dan gaan we naar een luxueus jacht en we eindigen op een verlaten eiland. We volgen een mannelijk en een vrouwelijk fotomodel, zij zijn een stel. En we maken mee hoe zij hun uiterlijk gebruiken als betaalmiddel, in die drie uiteenlopende omgevingen. Er is een marxistische kapitein aan boord van het jacht, die wordt gespeeld door Woody Harrelson – dan zie je iedereen zo kijken van: ah, Woody, oké! En hij houdt het kapiteinsdiner tijdens ruw weer, dus alle passagiers worden superzeeziek. Het is het einde van de westerse beschaving.’

De 48-jarige Östlund – dun baardje, alerte blik – zit in een hoteltuin in Cannes, tegenover een paar journalisten. Het is mei. Over een paar dagen zal hij de Gouden Palm toegekend krijgen, zijn tweede al – voortaan behoort hij tot het selecte rijtje van meervoudige Palmwinnaars (onder wie ook Francis Ford Coppola en Michael Haneke). Triangle of Sadness is een zwarte komedie over de standenmaatschappij, die zich verscherpt aftekent op het superjacht: bovenaan de uit miljardairs, miljonairs en modellen/influencers bestaande gasten, dan het zichtbare, witte personeel en helemaal onderaan de uit arme landen aangetrokken schoonmakers en machinekamerwerkers.

‘We hebben minstens twee miljardairs die geld investeren in deze film. Is dat niet fantastisch? Als je die ontmoet zijn het ook gewone mensen, zoals iedereen. Ze zijn geboren met geld of hadden een geweldig idee, waardoor ze plots zo fucking rijk zijn geworden. Moet je ze vragen hun geld aan goede doelen te geven? Dat is een heel idealistisch idee. Als we de wereld willen redden, moeten we het kapitalisme reguleren.’

Dat Östlunds film aanvangt in de modewereld, danken we aan zijn vrouw, die werkt als modefotograaf. ‘Toen ik haar acht jaar geleden ontmoette, wilde ik alles weten over de mode-industrie. Ze vertelde bijvoorbeeld dat de mannelijke modellen ongeveer een derde verdienen van wat de vrouwen verdienen. En over de strategie van de verschillende merken. Hoe duurder het merk, hoe chagrijniger de modellen eruit zien in de reclames: ze kijken van boven neer op de consument. Bij de goedkopere merken zie je modellen lachen: welkom bij onze groep! Het fascineert me hoe die industrie ons kleren weet te verkopen op basis van de fundamenten van ons menselijk gedrag, onze kuddementaliteit. Wat me interesseert aan fotomodellen is dat ze vaak niet uit de hogere of de middenklasse komen: hun schoonheid is een toegangsbewijs, een mogelijkheid om op te klimmen in de samenleving.’

Net als zijn lawinefilm Turist (Force majeure voor de internationale markt) en de kunstwereldsatire The Square, prikt ook Triangle of Sadness in veronderstelde sekseverschillen: hoe mannen niet kunnen voldoen aan hun eigen zelfbeeld. ‘Ik weet zeker dat het supergecompliceerd is om een vrouw te zijn. Maar ik ben een man, dus daarom focus ik me op dat onderwerp. Je kunt die films ook wel zien als een trilogie over de man in onze tijd: de worsteling met de mannelijke identiteit. Het is oneerlijk, ja, het idee dat mannen niet bang mogen zijn, zoals de vader in Force majeure die zijn gezin even vergeet als hij wegrent voor een lawine.’

Gaat u daar op door, ook na deze trilogie?

‘Dat weet ik niet. Misschien. Mijn volgende idee is ‘the entertainmentsystem is down’ – een film die zich afspeelt tijdens een intercontinentale vlucht. Ik ben nieuwsgierig naar de micro-samenleving van een vliegtuig, die wel wat weg heeft van een laboratorium voor een sociologisch experiment: kijken wat er gebeurt met de moderne mens als we onszelf niet kunnen afleiden, als we alleen zijn met onze gedachten. Ik lees nu een sociologische studie over een fenomeen dat ‘luchtwoede’ heet: passagiers die zo boos worden dat er een noodlanding moet worden ingezet. Het blijkt dat de kans op die woede toeneemt als de passagiers bij het boarden eerst door de businessclass moeten lopen.’

Triangle of Sadness gaat ook over de superrijken. Kende u die klasse?

‘Die rijken kwamen erin nadat ik had besloten dat de modellen op reis zouden gaan op een luxueus jacht. Ik kies een onderwerp waarvan ik denk dat het interessant is en laat het vervolgens los in een omgeving waarvan ik weet dat mensen er graag op klikken. We willen naar een skiresort, we willen in de kunstwereld verkeren, en we willen zéker naar de modewereld en naar een onbewoond eiland.

‘Het is iets als een Trojaans paard: je bedenkt het om je publiek mee te lokken, zodat je vervolgens zaken kunt bespreken die je belangrijk acht. En ik wil dat het publiek zich met alle personages kan identificeren. Als dat niet lukt, heb ik gefaald. Ik portretteer de superrijken niet als onmenselijk. Ik wil in mijn film even gemeen zijn voor de armen als voor de rijken. Geen lesje als: arme mensen zijn aardig en oprecht, rijke mensen oppervlakkig en egoïstisch. Want daar geloof ik niet in.

‘Maar als je kijkt naar die wereld van de luxe jachten kom je ook de excessen tegen, het absurde gedrag. Het schip waarop wij draaiden, de Cristina O, ooit het bezit van scheepsmagnaat Onassis, was de week ervoor nog verhuurd: de bemanning had toen in totaal 250.000 euro fooi gekregen. Als je de verhalen van ze hoort: passagiers die goudvissen in de jacuzzi willen, of een bad gevuld met champagne. Iemand wilde een tijger aan boord; ze hebben aangelegd bij een havenstad met een dierentuin. Het idee is, denk ik: oké, ik betaal zoveel geld, dus nu wil ik kijken hoe ver de service gaat. In Triangle of Sadness eist de vrouw van de Russische oligarch dat het personeel gaat zwemmen, want ze wil ‘de rollen omdraaien’. Dat soort verhalen kwam ik vrij vaak tegen: dan zijn wij een dag arm, en jullie een dag rijk. Als een soort carnaval.

‘Het thema van mijn film is gebaseerd op marxistische theorieën: dat onze positie in een hiërarchie ons gedrag verandert. Ik pitch mijn ideeën graag en vaak voor ik het script schrijf omdat het mensen uitnodigt te vertellen over hun ervaringen. Ik verzamel alles wat maar bij de thematiek past. Zo’n onbewoond eiland ook: daarbij geldt Lord of the Flies van William Golding als de blauwdruk, een boek dat het idee schiep dat op zo’n eiland gestrande mensen egoïstisch en onbeschaafd worden. Maar er bestaat een fantastisch boek van Rutger Bregman (De meeste mensen deugen, red.), een historicus die onderzoek deed naar echte Lord of the Flies-achtige situaties. Wat bleek: het is compleet omgekeerd. We werken goed samen, helpen elkaar en accepteren een nieuwe hiërarchie op het eiland.’

Al uw films zijn geïnspireerd door sociologisch onderzoek. Waar komt die belangstelling vandaan?

‘Ik was een jaar of 10 denk ik, toen mijn moeder me vertelde dat ze op de basisschool – ze was juf – het Solomon Asch Conformity-experiment had uitgevoerd met haar leerlingen. Een bekend experiment: je trekt twee lijnen en laat de meerderheid van de groep beweren dat de langste lijn de kortste is, om te zien hoeveel mensen van de minderheid daar vervolgens in mee gaan. Ik wist toen vermoedelijk nog niet wat sociologie was, maar ik vond het meteen geweldig. Sociologie legt ons geen schuld op als we falen. Het zegt: dit gaat niet om jou als individu, het is onze natuur in combinatie met de omstandigheden waarin we verkeren. Die benadering pas ik toe in films. Ik wil wegblijven van kwalificaties als ‘de protagonist’ of ‘de antagonist’. Zelfs het nieuws verdeelt alles tegenwoordig in goed en kwaad, als gevolg van de dominante Amerikaanse heldencultuur. Het juichen voor de goodguy is een absurde manier om naar de wereld te kijken, maar ook zó efficiënt. Zo zien we de wereld nu, zeker op internet. En sociologie kan die misvatting een klein beetje genezen.’

U zou eens een superheldenfilm moeten maken.

‘Ha, dat zou leuk zijn. Een superheldenfilm met een sociologische benadering.’