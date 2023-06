‘Ik wil heel graag mijn opa ontmoeten’

Cateleya Ritfeld: ‘Ik zit al sinds m’n 4de op turnen en wil het nog heel lang blijven doen. Je leert nieuwe dingen, dus je moet ook veel lef hebben.' Beeld Coco Olakunle

Met wie woon je?

‘Ik woon in Diemen met mijn moeder Chantall (49), zusje Fayennah (7), kat Saartje en degoes Kitty en Charlie. In Almere wonen mijn zusje en ik met mijn vader Imro (47) en zijn vriendin Priscilla (37), daar zijn we altijd in het weekend. Ik had ook een zus, Taaliyah, maar die is overleden voordat ik ben geboren. Ze was toen 8 jaar oud. Op haar verjaardag gaan we altijd taart eten en naar de begraafplaats. Die dag staat de hele begraafplaats vol met bloemen.’

Wat zijn je hobby’s?

‘Ik zit al sinds m’n 4de op turnen en wil het nog heel lang blijven doen. Je leert nieuwe dingen, dus je moet ook veel lef hebben. Je moet risico’s durven nemen, want het is soms best eng. De balk is mijn favoriete onderdeel. Ik kan nu een salto achteruit van de balk.’

Naar welk land zou je op vakantie willen?

‘Ik wil heel graag naar Suriname met m’n vader, want zijn vader woont daar. Ik heb mijn opa nog nooit gezien, maar ik wil hem heel graag ontmoeten. Ik ben meer Surinaams dan Nederlands: ik ben een kwart Nederlands, want mijn moeder is half Surinaams en mijn vader is helemaal Surinaams.’

Wanneer ben je voor het laatst boos geworden?

‘Toen Feyenoord kampioen werd. Ik ben voor Ajax en het is gewoon niet eerlijk. Als er filmpjes over Feyenoord op TikTok voorbij kwamen, scrolde ik gewoon door. Op het Jeugdjournaal heb ik het weggezapt.’

Beeld Coco Olakunle

Wat is je lievelingseten?

‘Roti, bami, nasi en pokébowl. En kapsalon. We hebben gisteren zelfgemaakte kapsalon gegeten. Ik eet al bijna twee jaar vegan, dus het moet wel met veganistische shoarma en knoflooksaus. M’n zusje eet soms vlees, maar m’n moeder is ook veganist. Ze zei opeens: ‘Zullen we een challenge doen? We worden vegan en wie als eerste ei eet, valt af.’

Waar kan je om huilen?

‘Twee jaar geleden stuurde mijn tante uit Brabant een mooi liedje naar ons. Zij kan heel goed zingen en ze zong een liedje over Taaliyah, met allemaal foto’s erbij. Toen moest ik daar echt om huilen, en mijn zus en moeder ook. Taaliyah wilde heel graag een beroemde danseres worden en op tv komen. Ze kwam uiteindelijk ook op tv, niet omdat ze beroemd was, maar omdat ze was overleden.’

Hoe ziet je leven er over tien jaar uit?

‘Ik wil later dierenarts worden, want ik hou heel erg van dieren. Ik wil ook goed voor m’n moeder zorgen en meer met m’n zusje omgaan. Ik wil minder gemeen tegen haar doen, want dat is niet fijn. Ik woon dan nog hier in Diemen en zit ook nog steeds op turnen.’