‘Ik wil gewoon weer ordinaire grappen kunnen maken’

Jack Whitehall Beeld Trevor Leighton

De Britse stand-upcomedian Jack Whitehall (34) is tijdens het interview even in zonnig Los Angeles, waar hij die avond te gast is in The Late Late Show with James Cordon. Whitehall is goed bevriend met de talkshowpresentator, met wie hij jarenlang te zien was in het Britse spelprogramma A League of Their Own. Whitehall: ‘Ik vind het altijd leuk om James’ show te bezoeken. Hij heeft een arsenaal aan gênante verhalen over me, waardoor ik uiteindelijk veel meer deel dan ik van plan was.’

Wie al eens een stand-upcomedy show van Whitehall op Netflix heeft gezien, weet dat Whitehall van nature al vrij openhartig is, en dat hij schunnige grappen niet mijdt. Zo leverde zijn grap over koningin Elizabeth tijdens haar diamanten jubileum de Britse omroep Channel 4 ruim 160 klachten op: ‘De koningin bleef de hele tijd staan tijdens de festiviteiten. Het was op de dag na haar trouwdag en prins Philip was die ochtend wakker geworden met een urineweginfectie. Ik zeg gewoon wat iedereen denkt, mensen.’

Jack Whitehall in ‘The Late Late Show with James Corden’ op 28 april 2023. Beeld CBS via Getty Images

Desalniettemin wist Whitehall met zijn Britse upperclassachtergrond (hij ging naar een peperdure kostschool) het Britse televisiepubliek te veroveren. Aanvankelijk als een van de presentatoren van het realityprogramma Big Brother, later als gast bij onder meer het BBC-quizprogramma QI, de satirische nieuwsshow Have I Got News for You en The Graham Norton show.

Over de auteur

Ela Çolak is freelance cultuurjournalist en schrijft voor de Volkskrant over film en theater

Ondertussen maakte de geboren en getogen Londenaar ook naam als stand-upcomedian: voor zijn eerste solo-performance op het beroemde Fringe Festival in Edinburgh werd hij in 2009 genomineerd voor een Edinburgh Comedy Award. Whitehall wijst het festival aan als de plek waar het voor hem ooit allemaal begon.

Whitehall: ‘Ik genoot er tijdens schooltoneel al van om voor een publiek te staan en mensen aan het lachen te maken. Toen ik op mijn 16de in Edinburgh voor het eerst live-stand-upcomedy zag dacht ik: dit wordt het. Een jaar later hadden mijn vrienden en ik een show met korte sketches gemaakt en we gingen naar het festival om op te treden in een piepkleine zaal. We kregen éénsterrecensies en er waren soms meer mensen op het podium dan in het publiek, maar het was een geweldige ervaring. Ik werd in Edinburgh verliefd op de comedywereld.’

Whitehall met Emily Blunt in de Disney-film ‘Jungle Cruise’. Beeld Frank Masi

Door zijn steeds veelvuldiger aanwezigheid op de Britse televisie groeide ook het publiek waarvoor hij zijn comedykunsten mocht vertonen. De kleine zalen werden verruild voor stadions als het Londense Wembley, en in plaats van nog langer Big Brother te presenteren mocht Whitehall van 2015 tot en met 2017 de presentatie op zich nemen van de Bafta’s, de prestigieuze Britse filmprijzen.

Internationaal gingen er meer deuren open na het verschijnen van de Netflix-documentaireserie Travels with My Father (2017-2021), een programma waarin Whitehall en zijn ietwat stijve vader Michael op reis gaan om samen meer tijd door te brengen. De twee reizen onder meer naar Oost-Europa, Zuidoost-Azië, Australië en de Verenigde Staten, en hun vele ongemakkelijke situaties (zoals een naakte yogasessie waarmee Whitehall zijn vader verrast) leiden regelmatig tot lachstuipen. In een aflevering die is opgenomen in Los Angeles zien we dat Whitehall auditie doet voor een film. Mogelijk heeft die scène hem een handje geholpen: sindsdien was hij onder meer te zien in de Disney-avonturenfilm Jungle Cruise (2021) met Emily Blunt en Dwayne ‘The Rock’ Johnson.

Jack Whitehall met zijn vader in ‘Travels with My Father’. Beeld Netflix/Whitehall Films Ltd

‘Ik vind het fantastisch om zulke films te maken, maar omdat het Disney is, word je wel beperkt in je improvisatie. En dat terwijl mijn komische instincten vrij schunnig zijn. Daarom wilde ik na de opnames meteen weer het podium op om mijn eigen stem te gebruiken, om gewoon weer ordinaire grappen te kunnen vertellen en te vloeken.’

In zijn nieuwe stand-upshow Settle Down reflecteert Whitehall op ouder worden, je settelen als dertiger en de worstelingen die daarmee gepaard gaan. Voor het eerst in vier jaar gaat hij weer op tournee in eigen land. De enige Europese stad die hij daarnaast aandoet is Amsterdam, waar hij zaterdag 29 april is te zien in Afas Live.

Hij draagt Amsterdam een warm hart toe en niet alleen omdat hij er onvergetelijke tijden met vrienden heeft meegemaakt, waar hij onder meer over vertelt in zijn Netflix-special At Large (2017). ‘Hierom kun je in Amsterdam in het openbaar geen joint meer roken: terwijl ik hem naar mijn lippen bracht, kwam er een Google Maps-auto voorbijrijden met een 360-graden-camera,’ vertelt Whitehall, waarna hij het fotobewijs toont aan zijn gierende publiek.

‘Ik wilde Amsterdam ook graag opnemen in de nieuwe tournee, zodat ik wat tijd kan doorbrengen met mijn broer, die er vorig jaar naartoe is verhuisd. Maar het is ook een ambitie van me om meer op te treden in de rest van de wereld. Ondanks alle andere toffe dingen die ik mag doen, blijft stand-up mijn grootste liefde.’