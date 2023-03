De flexibele opiniemaker verdedigt wekelijks een opinie waaraan op dat moment behoefte is. Ditmaal: een minister moet niet vierkant achter de politie staan.

Toen de verkiezingsuitslag bekend was, twitterde journalist Jan Eikelboom dat ‘wie zijn oor weleens te luisteren heeft gelegd op het platteland niet verbaasd kan zijn’. Hoon viel hem ten deel, want achteraf is het makkelijk praten – of mooi wonen, zoals ik eens hoorde toen ik mijn oor te luisteren legde op het platteland. Toch dacht ik ongeveer hetzelfde bij het nieuws over de racistische bagger van Nederlandse politiemedewerkers op weg naar een voetbalwedstrijd in Parijs: wie zijn oor weleens te luisteren heeft gelegd op het bureau, kan daarover niet verbaasd zijn.

Er is geen enkele reden om aan te nemen dat politiemensen deugdzamer zijn dan wij. Je bent zelfs geneigd het tegenovergestelde te geloven, maar laten we het op een gelijkspel houden: de racisten in Frankrijk hadden net zo goed géén politie kunnen zijn. Het probleem is alleen dat ze het wél zijn. En ik wil dat agenten wel degelijk deugdzamer zijn dan wij. We geven ze een geweldsmonopolie. Dat is nogal wat. Ik zie sowieso liever geen leden van een appgroep genaamd ‘Marokkanenverdelgers’ door mijn straat lopen, maar al helemaal niet met een pistool, taser en wapenstok.

Toch zie ik dat voorlopig niet veranderen, want ik heb het aantal blauwe hartjes geteld dat minister Yesilgöz-Zegerius van Justitie twitterde sinds haar aanstelling vorig jaar. Het zijn er veertig. Veertig keer wat in de VS weinig smaakvol bekendstaat als het blue-lives-mattersymbool. Veertig keer de emoticon die zegt: ik sta vierkant achter de politie. Ik wil geen minister die vierkant achter de politie staat. Ik wil een minister die extreem streng is voor de politie, wetende hoezeer macht corrumpeert en hoe rampzalig de gevolgen zijn als dat gebeurt. Maar ja, wie zijn oren weleens te luisteren heeft gelegd...