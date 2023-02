‘Ik wil écht beroemd worden, misschien lukt dat als ik turnend op een paard ga volleyballen’

Maya Konus (8): ‘Met mijn volleybalteam werd ik laatst kampioen van Amsterdam, maar daar ben ik niet superdedupertrots op of zo.’ Beeld Adriaan van der Ploeg

Met wie woon je?

‘Met mijn vader Umut (44) en mijn moeder Burcu (46), in Amsterdam.’

Hoe ziet jouw lievelingsdag eruit?

‘Dan zou ik met al mijn vrienden naar een pretpark gaan. Ik wil met ze in zo’n karretje stappen en naar het hoogste punt van de achtbaan rijden. Bovenaan kunnen we dan om ons heen kijken en samen langzaam in slaap vallen.’

Vanuit jouw slaapkamer kun je ook heel ver kijken. Je hebt een mooi uitzicht op het IJ.

‘Iedereen die bij mij langskomt, ook al is het maar voor een paar minuutjes, vertelt me dat ik echt een mooi uitzicht heb. Daar snap ik helemaal niks van. Ik vind het een lelijk uitzicht, met al dat water en al die boten. Soms fotografeer ik de mensen aan de overkant. Dan zoom ik in en kijk ik wat ze aan het doen zijn. Vaak niets bijzonders. Ik kijk liever naar gras en bloemen. En naar paardjes!’

Wat voor paarden vind je mooi?

‘Appaloosa’s. Dat zijn witte paarden met zwarte stippen. Ik zit zelf ook op paardrijden en op turnen en volleyballen. Met mijn volleybalteam werd ik laatst kampioen van Amsterdam, maar daar ben ik niet superdedupertrots op of zo. Ik wil écht beroemd worden. Misschien lukt dat als ik alles tegelijkertijd ga doen, als ik turnend op een paard ga volleyballen. Dat lijkt me wel wat.’

Wat heb je pas nog gedroomd?

‘Dat ik een banaan was. Iemand hield me vast, maar toen pakte iemand anders me van diegene af. Toen begon die persoon mij op te eten, maar in plaats van steeds kleiner te worden, werd ik steeds groter. Ik vond dat een heel spannende droom. Eerst zat ik in een buik en toen in een wc en toen werd ik doorgespoeld. Precies op dat moment werd ik wakker.’

Wat doe je als je verdrietig bent?

‘Ik word niet per se verdrietig, maar ik ben wel eens niet zo blij. Dan maak ik slijm, want dat vind ik fijn voelen. Slijm maak je door scheerschuim, lenzenvloeistof en verf in een bakje te gooien en door elkaar te roeren. Eerst lijkt het op yoghurt, maar dan begint het meer en meer aan elkaar te kleven, totdat het echt héél plakkerig wordt. Het slijm is goed wanneer je het op de muur gooit en het blijft plakken. Dat probeer ik stiekem uit in mijn slaapkamer, je kan de plekjes nog zien.’

Hoe ziet je leven er over tien jaar uit?

‘Dan woon ik in een ander huis, samen met mijn vriendinnen Amy, Virginia en Livia. Ons huis zal lijken op mijn poppenhuis, maar dan zonder de roze muren, want ik houd niet zo van roze. Ik hoop dat ik nog wel dicht bij mama woon, want ik vind het een beetje eng om heel ver weg van haar te zijn.’