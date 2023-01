‘Ik wil dit leven niet meer, huilde hij’

‘Tijdens de coronalockdown werkte ik als telefooncentralist vanuit huis. In mijn werkkamer beschik ik over twee politieschermen en een headset. Een huilende man belde 0900-8844 en aan de wind die in zijn telefoon blies, hoorde ik dat hij ergens buiten was. Hij zuchtte diep.

‘‘Wat een zucht’, reflecteerde ik. ‘Wat kan ik voor u doen?’

‘Ik weet het niet’, antwoordde hij met gebroken stem. ‘Mijn zoon heeft mij zojuist geschopt en geslagen.’

‘Sinds het overlijden van zijn vrouw, drie jaar geleden, mishandelde zijn zoon hem regelmatig. Die zoon was drugsverslaafd en vroeg zijn vader geregeld om geld. Deze avond had hij geweigerd zijn zoon geld te geven, wat ontaardde in een explosie van woede en geweld. De man was in zijn rolstoel het huis uit gevlucht, de vrieskou in. ‘Ik leef maar van een klein pensioentje’, snikte hij. ‘Mijn zoon plukt me helemaal kaal en dat interesseert hem niets. Ik wil dit leven niet meer.’

‘Dit was ernstig. Om hulp zijn kant op te kunnen sturen, vroeg ik zijn naam en adres. ‘Waar bent u nu?’ ‘Ik weet het niet’, antwoordde hij overstuur. ‘Het kan me niks meer schelen. Ik rij mezelf in de sloot, of voor een auto. Niemand mist mij nog.’ Ik hoorde een jarenlang lijden in zijn stem.

‘Terwijl ik met hem sprak, al ruim twintig minuten, zocht ik op de digitale kaart hoe ver zijn huis van een sloot of snelweg was. Via de chatbox berichtte ik mijn collega-centralist op het hoofdbureau: ‘Ik heb iemand aan de lijn die het leven niet meer ziet zitten.’ Ik gaf informatie door en zij nam contact op met de 112-meldkamer.

‘Om te achterhalen waar hij was en om tijd te winnen, vroeg ik: ‘Welke gebouwen of huizen ziet u?’ Hij zag alleen een hoog gebouw met veel glas. ‘Wat zou u nu het liefst willen?’ ‘Naar de sloot’, antwoordde hij vastberaden. Aan zijn stem hoorde ik dat hij kracht zette, vermoedelijk om de wielen van zijn rolstoel voort te duwen. Op de achtergrond klonken voorbijrijdende auto’s.

‘‘U kunt hulp krijgen’, opperde ik. ‘Dat heeft geen zin!’, riep hij wanhopig. ‘Morgen slaat hij me toch weer in elkaar.’ Ik zei dat drugsverslaving een ziekte is, dat zijn zoon hulp nodig had. Hij vertelde over de tijd dat zijn vrouw nog leefde en begon weer te huilen.

‘In een nieuw chatbericht las ik dat de surveillancedienst inmiddels in zijn wijk rondreed, maar hem niet kon vinden. Ik schreef terug dat de man ergens bij een hoog gebouw was met veel glas, en voelde een flinke dosis adrenaline. Waar was hij, verdorie? Wat nou als het gesprek plots stokte omdat hij gedaan had wat ik wilde voorkomen?

‘De collega’s kunnen hem nog steeds niet vinden’, chatte mijn collega. ‘Ze willen hem bellen. Durf je de verbinding te verbreken?’

‘‘Luister’, zei ik na lang praten dwingend tegen de man. ‘Er is hulp onderweg. Ze gaan u direct bellen. Belooft u mij dat u de telefoon opneemt?’ Aarzelend beloofde hij het. ‘Geef het nog een kans’, benadrukte ik. ‘Met hulp komt het goed. Ik wens u veel sterkte.’ ‘Dankuwel’, zei hij zachtjes. Met een onrustig gevoel klikte ik hem weg. Zijn lot was nu uit mijn handen. Ik zat te trillen van spanning. Het bleef lang stil. Had ik met hem moeten blijven praten?

‘Ineens plopte het bericht op mijn scherm: ‘We hebben hem. Vlak bij een sloot. Alles oké.’

‘Ik voelde een enorme ontlading, zette mijn telefoonstatus op ‘niet beschikbaar’ en belde mijn collega op het hoofdbureau om even samen bij te komen – zij was ook onder de indruk van de situatie.

‘Door dit soort gesprekken realiseer ik me dat je als centralist aan de voorkant van dit soort incidenten zit. Ik heb zeventien jaar bij de politie gewerkt, eerst in de surveillancedienst en als wijkagent, daarna als rechercheur. Ik kwam altijd bij situaties waarbij een suïcide al was gebeurd. Dan moest ik vaststellen of er geen misdrijf had plaatsgevonden en nabestaanden gaan vertellen dat hun dierbare was omgekomen. Nadat ik tien jaar ander werk had gedaan, besloot ik toch weer bij de politie te gaan werken. In mijn functie als centralist kun je nog met mensen in gesprek, iets voorkómen. Ik heb ook eens iemand die het leven niet meer zag zitten van een spoorlijn gepraat.

‘Die meneer in de rolstoel wist niet dat hij hulp kon krijgen, dat er opvangtrajecten zijn voor mensen zoals hij, met die uitzichtloze situatie met zijn zoon. Door dit ingrijpen zijn zowel die vader als zijn zoon bij de hulpverlening terechtgekomen. Op zo’n moment realiseer je je dat je het verschil kunt maken tussen leven en dood. Het gevoel dat dat geeft, is onbeschrijflijk.’