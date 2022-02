Ik werkte vooruit dus voilà, hier alvast mijn mening uit 2051

De flexibele opiniemaker verdedigt wekelijks een opinie waaraan op dat moment behoefte is. Ditmaal: ik mis 2022, toen we nog durfden te leven.

Tijdens de Volkskrant-columnistendag, waar wij elkaar tijdens een driegangenlunch plechtig beloofden minder te ruziën op Twitter, besefte ik dat ik met mijn 35 jaar tot de jongsten van het gilde behoor. Daarmee kwam ook het besef dat ik nog dik dertig jaar meningen moet vormen om mijn vooralsnog niet bestaande pensioen te halen. Omdat het verval inmiddels is ingetreden, dacht ik alvast een beetje vooruit te werken. Daarom vandaag een mening uit het jaar 2051, dan kan ik tegen die tijd een weekje vrij nemen.

Ik zag op het nieuws dat de autoriteiten voorzorgsmaatregelen hebben getroffen omdat er anders mogelijk gevaarlijke situaties ontstaan. We zijn een land van watjes geworden. In mijn tijd was dat wel anders. Ik weet nog dat het zwaar stormde in 2022, de wind joeg met 140 kilometer per uur door het land, maar denk je dat de maaltijdbezorgers vrij namen? Echt niet. Je bestelde een Pad Thai en 20 minuten later stónden ze er gewoon. Fooi was niet nodig, ze deden het graag.

We zaten midden in een pandemie, we moesten afstand houden maar wilden dansen, zuipen, neuken – ach, neuken dat we deden. Kom daar nog maar ’s om. En als er dan een virusuitbraak was in een of ander bejaardentehuis dan smeten we wat onbeschermde zorgmedewerkers naar binnen, deden de deur op slot en flikkerden de sleutel weg. Tegenwoordig zou het land dan te klein zijn.

Het was ook de tijd dat het complete Russische leger aan de grens stond van wat toen nog Oekraïne was. Raakten we in paniek? Ach welnee, die dingen gebeurden. We stuurden onze bondgenoot een lading helmen en wensten ze veel succes: moge de beste winnen!

Ik mis die tijd. Toen we nog durfden te leven.