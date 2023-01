Ik vroeg me van alles af over die transitie, ook details die me geen reet aangaan

Ik lees met veel plezier columns in deze krant van een jongen wiens naam ik een hele tijd niet kon onthouden: Thomas van der Meer. Een mooie naam, maar ik vergat hem telkens, omdat het zo ongeveer de gewoonste naam ter wereld is. Ik herkende Thomas in de krant aan zijn foto bij zijn column, een vriendelijk hoofd met mooie ogen.

Die columns gaan over zijn werk in een verpleeghuis, droog-grappige en schrijnende, ogenschijnlijk ‘kleine’ verhaaltjes, met zwaardere thema’s als discriminatie en maatschappelijke mechanismen prettig onopdringerig op de achtergrond.

In een van die columns liet Van der Meer, ook al zo terloops, in een bijzin vallen dat hij vroeger een meisje was geweest. Die terloopsheid vond ik knap. Zo’n transitie is geen kattenpis; die moest zijn leven geruime tijd grotendeels hebben beheerst. Zijn bedoeling was, denk ik, dat de lezer het feit eenvoudigweg naast zich neer zou leggen. Sommige mensen hebben rood haar, sommige zijn linkshandig, en sommige waren vroeger van een ander geslacht.

Ja, zo is dat, maar helaas ben ik een slecht mens, net als de meeste mensen. Ik ging op die foto zitten speuren ‘of je het kon zien’, en ik probeerde te raden hoe Thomas vroeger had geheten – in mijn jeugd heetten transseksuelen vaak ‘Renée’, maar dit terzijde. Ook ging ik me van alles afvragen over die transitie, inclusief details die me geen reet aangingen.

Toen kocht ik Van der Meers boekje Welkom bij de club, zodat hij tenminste nog een paar euro zou overhouden aan mijn ongepaste nieuwsgierigheid. Het bleek al net zo fijn als zijn columns. De perikelen van het leven met een ‘verkeerd’ lichaam, met humor gebracht, zonder slachtofferigheid, en daardoor des te indrukwekkender. Alleen het begin al:

‘Ik was jaloers op een jongen in de straat omdat hij Thomas heette. Thomas was mijn favoriete naam. Zelf wilde hij liever Michael heten, want hij was fan van Michael Jackson. (...) Ik noemde mezelf Jari. Als Michael Jackson en Jari Litmanen renden we over straat. Twee smalle ribbenkastjes. Allebei droegen we een korte broek en hadden we een warrige bos haar. Ik denk dat we beiden dachten dat we hetzelfde waren. Ik dacht dat in elk geval wel.’

Maar algauw krijgt ‘Jari’ het gevoel dat er iets niet klopt, en vervolgens ook wát er niet klopt. De vooruitzichten zijn niet rooskleurig. ‘In de Jerry Springer Show zag ik een jongen die zijn vriendin vertelde dat hij trans was. Het publiek zat te joelen. ‘Maar we hebben seks gehad’, zei zijn vriendin. ‘Ik heb je pik in me gevoeld.’ ‘Die was van plastic’, zei hij. Ik dacht, dat ben ik ook niet. Dáár hoor ik in elk geval niet bij.’

Na een moeizame schooltijd volgt een lullig baantje op een duf kantoor. ‘Mevrouw Krabbenborg was de manager. (...) Aan de andere kant van de lijn werd haar soms gevraagd om die naam te herhalen en dan spelde ze hem heel snel. Karelrudolfantonbernardbernard-eduardnicobernardotterudolfgerard. Krabbenborg was een naam die je niet moest spellen. Krabbenborg was een naam die je bij verzoek om herhaling gewoon wat langzamer moest uitspreken. Mijn andere collega heette Daphne. Ze woonde samen met haar vriend en zijn hond, die Zlatan heette. In het park dachten mensen dat ze Satan riep.’

Ik dacht aan The Office. Ik dacht aan Grunbergs Blauwe maandagen. Ik dacht aan Reves Werther Nieland. Ik las Welkom bij de club in één ruk uit.

Ik weet nog steeds niet hoe Thomas van der Meer als meisje heette. Maar het kan me niets meer schelen. Binnenkort verschijnt zijn volgende boek, en ik verheug me daar uitbundig op.