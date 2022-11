Ik vrees voor Andries Noppert. Hij zegt één keer iets gewoons, en nu willen we meer

De flexibele opiniemaker verdedigt wekelijks een opinie waaraan op dat moment behoefte is. Ditmaal: arme Andries Noppert.

Henk Bres was volgens mij de eerste man die we op het schild hebben gehesen omdat hij altijd zo lekker ongenuanceerd zichzelf is. Alle deelnemers van debatprogramma Het Lagerhuis waren gewone Nederlanders, maar alleen Bres was zo nadrukkelijk gewoon dat we hem tot BN’er hebben gebombardeerd. Hij was te zien in Kopspijkers, Waku Waku, Big Brother VIPS en Sterrenslag. Dat Bres, wanneer hij weer eens lekker zichzelf was, toch vooral kneiterracistisch bleek, leverde hem zelfs nog een plekje op als lijstduwer van de Haagse PVV.

Lompe, nuchtere mannen. Niet te moeilijk doen, eerlijk, beetje bescheiden. Nathan Rutjes met z’n matje of Fred Teeven in z’n bus. Normaal. Doen. We zijn er dol op. Maar wie in Nederland zo bekend komt te staan, is gedoemd. Tot in de eeuwigheid zullen bedrijven je geld bieden om even lekker jezelf te zijn terwijl je hun product aanprijst, inspiratieloze programmamakers stalken je net zolang totdat je akkoord gaat met een reallifesoap rond je doodgewone persoonlijkheid, en talkshowredacteurs – vermoedelijk op het randje van een burn-out – bellen jou maar weer als er naast de klimaatwetenschapper ook iemand met een nuchtere kijk op de problematiek nodig is.

Wie bekend wordt om gewoon zijn, krijgt nooit de kans iets bijzonders te doen. Daarom vrees ik voor Andries Noppert. Hartstikke goede keeper, superleuke jongen. Maar wij kunnen dat niet aan. Hij zegt één keer iets gewoons en nu willen we alleen maar meer. We brouwen Noppert-biertjes. We bakken Noppert-gebakjes. Hé, Andries, zeg nog ’s iets nuchters! Als dit zo doorgaat, eindigt hij in het lezingencircuit, waar hij ABN Amro-medewerkers aanmoedigt op zoek te gaan naar de Nuchtere Noppert-factor. Ik hoop voor de beste jongen dat hij snel per ongeluk iets krankzinnig arrogants roept.