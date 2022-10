‘Ik voelde een vage afgunst: waarom kunnen die mensen zich totaal overgeven aan een God en een geloof, en ik niet?’

Zeven jaar na haar succesdebuut Muidhond over een zedendelinquent verschijnt de tweede roman van Inge Schilperoord. Voor Het licht in de stad, over een meisje met een fascinatie voor de islam, deed ze onder meer een cursus in een moskee.

Zeven jaar heeft Inge Schilperoord erover gedaan voordat ze na haar veelgeprezen en succesvolle debuut Muidhond, over een man die worstelt met pedofiele gevoelens, haar tweede roman publiceerde: Het licht in de stad, over Sophie, een pubermeisje dat in de ban raakt van de lichte en de duistere kant van de islam en het jihadisme.

‘Zeven jaar! Als je dat zo zegt, klinkt het als een eeuwigheid’, zegt Schilperoord lachend, op het terras van een café om de hoek bij haar werkkamer in Scheveningen. ‘De eerste jaren na het verschijnen van Muidhond had ik nog helemaal geen ruimte in mijn hoofd om aan iets nieuws te beginnen. Bovendien: over mijn eerste roman heb ik óók lang gedaan, maar dat heeft niemand gemerkt.’

Heeft het succes van Muidhond u destijds verrast?

‘Totaal. Het overspoelde me. Op de dag dat mijn debuut verscheen, stond er een vijfsterrenrecensie in de Volkskrant. Ik las de krant hier in de buurt in Scheveningen, bij een vriendin op zolder, waar ik tijdelijk woonde omdat mijn relatie na dertien jaar op de klippen was gelopen. Mijn leven is sinds die dag ingrijpend veranderd. Juichende kritieken, nominaties, optredens, vertalingen. De verfilming. Ik ben op zo veel plekken in de wereld geweest, heb zo veel nieuwe, interessante mensen leren kennen… Allemaal dankzij Muidhond.’

Uw roman was opmerkelijk voldragen voor een debuut.

‘Terwijl ik tijdens het schrijven zo vaak heb gedacht: ik kap ermee. Jarenlang heb ik ermee geploeterd. Wie zit hier nu op te wachten? Zo’n onderwerp? Een jongen, Jonathan, die niet weet of hij zichzelf in de hand kan houden in de nabijheid van zijn lieflijke buurmeisje… Daar durft toch niemand zijn handen aan te branden?’

Maar dat bleek juist wél het geval.

‘Naast mijn werk als forensisch psycholoog bij het Pieter Baan Centrum studeerde ik aan de Schrijversvakschool. Muidhond was mijn afstudeerproject. Niemand wist waar ik mee bezig was, behalve Mireille Geus, mijn docent. Maar toen het eenmaal af was, kreeg ik van de leden van de examencommissie op de Schrijversvakschool heel goede beoordelingen. Dat gaf me moed om het manuscript op te sturen naar een aantal uitgeverijen. Podium reageerde als eerste. Uitgever Joost Nijsen bood mij direct een contract aan. Hij vond mijn boek puntgaaf. Een paar maanden later lag het in de winkel.’

Leek het schrijfproces van Het licht in de stad op dat van Muidhond?

‘Vroeger was ik de halve week psycholoog, de halve week schrijver. Dat lukte me niet meer. Ook niet toen ik mijn onderwerp te pakken had. Ik verdween steeds uit het verhaal, was er met mijn gedachten er niet bij. Dat frustreerde me. Ik dacht steeds: ooo, ik kan het niet meer! Ik kreeg last van faalangst.

‘Het ging pas beter toen ik me langere perioden achter elkaar kon richten op mijn boek. In 2019 zat ik zes weken in het Franse stadje Cognac in residentie. Ik dacht: hé, oké, dit gaat goed. Ik maakte veel meer progressie. De afgelopen twee jaar, gedurende de pandemie, was ik seizoenwerker. Drie maanden op, drie maanden af. Ik schreef een aantal maanden in Maastricht, aan de Jan van Eyck Academie. Ik zat in Schotland in een kasteel, en het afgelopen halfjaar hier in Scheveningen op mijn werkkamer. Faalangst kreeg geen kans. Ik was obsessief met mijn boek bezig. Schrijven, schrijven, schrijven. Ik had geen ruimte meer om aan mislukking te denken.’

Beeld Pauline Niks

Na het verschijnen van Muidhond was men in de media nieuwsgierig naar uw werk als forensisch psycholoog, maar daarin toonde u zich zeer terughoudend.

‘Ik vind het interessant om over mijn vak te praten – ik beschouw het schrijverschap trouwens óók als een vak – maar wilde in talkshows geen uitspraken in algemene zin doen. Ik ben geen expert op het gebied van pedofilie, net zomin als op het gebied van religieus extremisme. In Muidhond ging het mij om de interne worsteling van die ene, fictieve man. Jonathan. Niet over het gedrag van dé pedofiel. In Het licht van de stad gaat het mij om de fascinatie van Sophie voor de islam. Niet over dé bekeerling of dé jihadist. Ik ben schrijver en wil het over mijn romans hebben.’

Waar ligt de kiem van Het licht in de stad?

‘Ik denk dat het idee zo’n vijf jaar geleden bij me opkwam. Ik ging toen deel uitmaken van een ambulant ploegje psychologen en psychiaters dat werd opgeleid om onderzoek te doen bij jongeren die verdacht werden van jihadistisch extremisme en deelname aan een terroristische organisatie. De verdachten hadden zich online positief uitgelaten over de jihad, of waren in het kalifaat geweest en teruggekomen. Met welk doel dan ook. Of ze waren halverwege hun reis opgepakt.’

Waar sprak u die jongeren?

‘Op de TA, de terroristenafdeling in de gevangenis. Dat maakte indruk op me: de TA is de enige plek waar je verdachten spreekt achter glas. Dat beeld kende ik alleen uit Amerika. Vaak was het duister wat de verdachten nu precies hadden gedaan. Daar kreeg je ook lastig greep op. Als ze, eenmaal terug uit het kalifaat, nog steeds sympathie koesterden voor IS, zouden ze dat niet tegen mij zeggen.’

Interessant, in dit verband, is dat uw initialen die van Islamitische Staat weerspiegelen…

‘Haha, ja, dat was me ook opgevallen! Als ik een nieuwe versie van mijn boek accordeerde en met IS terugstuurde aan mijn redacteur, zag dat er opmerkelijk uit.’

Wat voor type mensen verwachtte u aan te treffen op de TA?

‘Ik moet eerlijk zeggen dat ik vooroordelen koesterde. Ik dacht: jongeren die zich in de jihad, de heilige oorlog storten, moeten wel een ernstige stoornis hebben. Die zitten er ook wel tussen, maar de meesten waren veel minder gestoord dan mensen die ik elders voor onderzoek was tegengekomen. Ze waren soms wel radicaal in hun opvattingen – maar dat is toch iets anders.’

Kon u zich met hen identificeren?

‘Met de meisjes, tot op zekere hoogte. Ik kon vaak goede gesprekken met hen voeren over religie, internationale politiek, hun gevoel buitengesloten te worden, het zoeken naar betekenis. Als puber voelde ik me ook vaak verloren. Ik vond veel dingen interessant en spannend die zich buiten mijn eigen veilige wereldje afspeelden. En ik kon obsessief zijn. Daar maakten mijn ouders zich wel zorgen over. Dan vroegen ze: wat doe je toch allemaal, Inge? Waar ben je in vredesnaam mee bezig?’

En, waar was u mee bezig?

‘Ik was gefascineerd door de zelfkant van de maatschappij, en ook wel door religie. Hoewel ik atheïstisch ben opgevoed, wilde ik graag weten wat mensen aan een geloof ontlenen. Al jong haalde ik boeken over bekeerlingen uit de bibliotheek. Tijdens het lezen voelde ik een vage afgunst: waarom kunnen die mensen zich totaal overgeven aan een God en een geloof, en ik niet?’

Beeld Pauline Niks

Is uit die vraag Het licht in de stad ontstaan?

‘De gesprekken op de TA en mijn eigen fascinatie kwamen samen. In eerste instantie wilde ik een roman schrijven over een jong meisje uit een gegoed milieu dat zich bekeert tot de islam en steeds radicaler wordt. Maar dat vond ik al snel te eendimensionaal. Toen kreeg ik het idee om verschillende figuren op te voeren: een Afghaans meisje, Zala, dat heel vanzelfsprekend op haar geloof vertrouwt, en Isra, die naar het kalifaat vertrekt. Maar het verhaal liet ik vertellen door Sophie, de puberdochter van een Nederlandse strafrechtadvocaat die is omgekomen bij een tragisch ongeluk, maar vlak voor zijn dood een aantal jihadisten met vuur had verdedigd. Sophie is een buitenstaander, met een fascinatie voor de islam en het geweld – dat zij tegelijkertijd afkeurt en eng vindt. Ze wil dichter bij haar vader komen, begrijpen wat hem dreef. En ze gaat op zoek.’

Hoe heeft u zich in de wereld van de islam verdiept?

‘Ik heb veel gelezen. Maar dat bracht me niet dichtbij genoeg, dus ik heb gezocht of ik een cursus kon vinden. En die vond ik bij een moskee in de buurt. Een introductie in de beginselen van de islam. Heel intensief, vijf hele zaterdagen. Toen ik daar aankwam, bleek dat het een cursus was voor vrouwen die zich wilden bekeren. Ik dacht: dit is perfect. Maar ik voelde me wel een oplichter. Toen ben ik naar de lerares toegegaan, heb gezegd wie ik was en dat de kans dat ik me zou bekeren klein was. En dat ik schrijver was en nadacht over een boek waarin de bekering tot de islam centraal stond. Ze dacht even na en zei: ‘Dat is goed. Blijf maar.’’

Wat leerde u op de cursus?

‘Ook naar de moskee, geen gouden koepel, maar meer een tochtig buurthuis, ging ik toe met vooroordelen. Hollandse meisjes die zich tot de islam bekeren, die doen dat vast voor een man. Of ze staan onder grote druk. Maar de vrouwen – de gemiddelde leeftijd was tegen de 30, ik was de oudste – die zich daar wilden bekeren, waren geen afhankelijke, treurige types. Sterke vrouwen. Ze volgden hun eigen roeping.

‘Aan het einde van elke cursusdag werd er gebeden. Maar je mocht alleen meebidden als je de sjahada, de geloofsbelijdenis, het betekent in het Arabisch ‘ik ben me bewust van’, hebt uitgesproken. Steeds meer vrouwen van de groep bekeerden zich en gingen meebidden. Naast elkaar, als zusters, enkels tegen elkaar. Dat ziet er heel mooi uit. Bij de laatste bijeenkomst zat ik nog alleen tegen de muur van de moskee te kijken hoe de anderen één geheel vormden en zich tot iets hogers richtten. Dat voelde eenzaam en koud.’

Had u Het licht in de stad kunnen schrijven zonder deze ervaring?

‘Ik hoop dat je erin kunt lezen dat het doorleefd is. Niet dat ik op het punt heb gestaan om naar Syrië af te reizen, maar ik moest zelf ook dingen ervaren. Ik wilde me niet louter baseren op mijn verbeelding.’

Is het schrijven van een roman een betere vorm om te onderzoeken wat er speelt in het hoofd van een bekeerling dan een forensisch onderzoek?

‘Nee, geen betere… maar je kunt iets anders bereiken. Als forensisch psycholoog moet je op afstand analyseren. Je redeneert vanuit een bepaalde stoornis. Maar ik schrijf geen roman met het DSM, het handboek van mentale stoornissen, naast me. In Muidhond creëerde ik een personage over wie veel lezers zeiden: Jonathan is natuurlijk autistisch. Ik snapte wel dat ze dat zeiden, maar daar had ik als schrijver niet over na hoeven denken. Ik volg gewoon mijn verbeelding. En dat is heel bevrijdend.’

Kan de roman als laboratorium dienen?

‘Ja, dat wel. Ik ben benieuwd wat er met mijn personages gebeurt als ik ze in een bepaalde situatie plaats. Hoe zal Sophie reageren als haar vader is gestorven en zij er alleen voor staat? Als Zala ineens van de aardbodem verdwenen lijkt? Wat zal Sophie doen als ze via internet contact krijgt met Isra in het kalifaat? Wat er dan gebeurt, is voor mij ook verrassend. Het verhaal gaat zijn eigen gang.’

Heeft u een fascinatie voor het kwaad?

‘Ik kan dat niet ontkennen…’ Schilperoord lacht. ‘Wat ik het fascinerendst vind, is om te onderzoeken hoe het kwaad, agressie of antisociaal gedrag de kop opsteekt bij mensen die ogenschijnlijk gewoon zijn. Net als jij of ik. Waar komt dat vandaan? Het is van alle tijden dat mensen, zeker jonge mensen, pubers, op zoek gaan naar een heldenbestaan. Naar betekenis, verbintenis, een rotsvaste overtuiging.

‘Sommigen raken in de greep van een illusie, een waangedachte. Op de TA heb ik ook een aantal mensen gesproken die helemaal kapot terugkeerden uit het kalifaat en in traumatherapie zaten. Om te verwerken wat ze daar hadden meegemaakt. Echtgenoten die aan flarden waren geschoten, hun kinderen die doodsbang waren geweest, de gruwelijke straffen die werden uitgedeeld. Ze waren in een regelrechte hel terechtgekomen.’

Toch lijkt u nog wel meer gefascineerd door de weg naar het licht.

‘De wereld van de gelovigen blijft voor mij een mysterie. Ik spreek er de taal niet, kan de woorden en klanken niet begrijpen. Maar wat klinkt het allemaal mooi! Tijdens het schrijven van Het licht in de stad heb ik me vaak afgevraagd: als ik 16 was geweest en ik vond geen richting in mijn leven, zou ik me dan uit onvrede dat ik er niet bij hoorde wél hebben overgegeven? Ik sluit het niet uit.’

Inge Schilperoord: Het licht in de stad. Podium; 216 pagina’s; € 22,50.

Beeld Podium

Wie is Inge Schilperoord? Inge Schilperoord (1973) is schrijver en forensisch psycholoog. Zij debuteerde zeven jaar geleden met Muidhond, een dreigende, claustrofobische roman over Jonathan, een zedendelinquent die bij gebrek aan bewijs wordt vrijgelaten en eenmaal thuis bij zijn moeder in een duindorp, als een buurmeisje om hem heen begint te dartelen, zijn driften in toom moet houden. Jonathan vangt een muidhond – geen hond maar een soort karper – en houdt die vis tijdens een hittegolf in een klein aquarium. De lezer hapt naar adem. ‘Een duistere en grootse prestatie’ noemde de Volkskrant het debuut van Schilperoord. Muidhond werd bekroond met de Bronzen Uil 2015 en stond op de shortlist van de ECI Literatuurprijs, de Libris Literatuur Prijs 2016, de Fintro Literatuurprijs 2016, de Opzij Literatuurprijs en de ANV Debutantenprijs. Het debuut werd een bestseller, is in verschillende talen vertaald en in 2019 verfilmd door Patrice Toye. Deze week verscheen de tweede roman van Inge Schilperoord: Het licht in de stad. Opnieuw wendde zij haar expertise als forensisch psychologe aan bij het schrijven. Ze deed onderzoek naar de belevingswereld van bekeerlingen en sprak op de terroristenafdeling van de gevangenis met jongeren die verdacht werden van jihadisme. Voor Het licht in de stad kroop zij in de huid van een 16-jarig Nederlands meisje, Sophie, dat onder druk van dramatische omstandigheden gefascineerd raakt door de Islam.