‘Ik voel een zware kont’

Beeld Aafke Bouman

Laat me uitleggen waarom het zolang duurde voordat ik erachter kwam.

Natuurlijk, het had een clou kunnen zijn dat ik inmiddels elke voorstelling beschuldigde van postmodernisme omdat het plot in mijn ogen onmogelijk te volgen was. En dat mijn dochter sinds ze 2 jaar oud was alleen nog maar om haar vader riep, omdat mama toch niet kwam. Dat zelfs een bezoekje aan de visboer kon uitdraaien op een absurdistische vertoning. Of dat op netwerkborrels, die eigenlijk bedoeld zijn om jezelf naar een begeerlijkere maatschappelijke positie te ellebogen, ik zo veel sociale schade aanrichtte dat het daarna weken kostte om alles weer recht te zetten.

Maar het probleem met doof is dat je het niet kunt zien. En dat het geassocieerd wordt met 75 plus. Doof is iemand die haar kunstgebit naar je gooit als ze kwaad wordt. Of die je net als de grootmoeder in Allo Allo met een grammofoonhoorn aan haar oor sommeert ‘to speak up’.

Wanneer mensen erachter komen dat ik jarenlang heb rondgelopen zonder in de gaten te hebben dat de audio aan het wegvallen was, reageren ze ongelovig. Hoe kun je zoiets nou niet merken? Maar als ik ze erop wijs dat zij het óók niet doorhadden, beginnen de kwartjes opeens te vallen. Het is waar. Ze hebben al die tijd niet in de gaten gehad dat ik geen woord hoorde van wat ze zeiden. Ze hebben niet raar opgekeken van de merkwaardige antwoorden die ik gaf. Hoe grotesk de omgang met mij af en toe ook uitpakte, niemand is ooit op het idee gekomen dat het lag aan een paar opstandige oren. Misschien verdachten mijn vrienden me van een ingewikkeld soort ironie. Misschien vermoedden boekhandelaren dat de auteur cognac in de theepot had gegooid om te verbergen dat ze voor de lunch al aan de drank was. Ik heb geen idee. Maar feit blijft dat niemand het doorhad, ikzelf ook niet.

De cookiebite

Je hoort dan ook bijna nooit iets over doof (pun intended). Terwijl we met heel veel zijn. Alleen al in Nederland zijn er 1,5 miljoen doven en slechthorenden. Wereldwijd zijn het er 350 miljoen. Maar waar je je heden ten dage niet meer kunt uitrekken zonder iemand in zijn gezicht te slaan die lijdt aan autisme en daarover een boek of een film aan het maken is, en aan talkshowtafels een keur aan aandoeningen de revue passeert, blijft doof- en slechthorendheid een onderwerp waarover je blijkbaar niet spreekt onder nette mensen.

Doof- en slechthorendheid komt voor in vele vormen. Een heel bekende is de discodip. Dat is die beschadiging op 4.000 hertz . Daarvoor moet je je leven doorbrengen naast dreunende versterkers, dus die kwam je vroeger alleen tegen bij popartiesten of notoire concertgangers. André Hazes (senior), Eric Clapton, Neil Young, Will.i.am: allemaal hartstikke doof. De discodip wint de laatste jaren snel terrein. Iedereen die ouder is dan 12 is zo goed als geboren met oortjes in, en omdat het niet cool is die op een normaal volume af te stellen, heeft nu één op de zeven jongeren een gehoorbeschadiging.

Zelf heb ik de cookiebite. Die is familiair, en daar hoef je dus niets voor te doen. De cookiebite dankt zijn naam aan de grafiek die de gehoormeetmachine uitspuugt na de test: een rondje met een hap eruit. Die hap is het middenregister. Een heleboel mensen schijnen evengoed te denken dat als je tegen een hardhorende praat, een potje flink schreeuwen genoeg is om dat probleempje te tackelen. Totaal zinloos, want zo werkt doof niet.

Gestorven trilhaartjes doen helemaal niks meer en de dood is onomkeerbaar, dus dat krijg je nooit meer terug. Bij de cookiebite zijn alle hoge en lage tonen intact, alleen het middengedeelte niet. Laten daar nou net de medeklinkers zitten. Ik hoor dus wel het gesnurk naast me, midden in de nacht als ik niet kan slapen. En bouwvakkers die om half 7 ’s ochtends keihard hun gereedschapskist op de grond smijten. En mensen die lachen als een hyena. Maar van gesprekken bijna alleen de klinkers.

Beeld Aafke Bouman

Vooral namen zijn door het gebrek aan medeklinkers een onhaalbare kaart. Maar verder ben ik al zo lang in leven dat ik de meeste gesprekken al een keer heb gevoerd , dus ik red me meestal prima op een mix van anticipatie, context en liplezen.

Trouwens, de meeste mensen roepen maar wat, daar heb je de audio niet voor nodig. Ik weet wat ze zeggen. ‘Gaat het?’, vragen ze als iemand net een doodsmak heeft gemaakt. ‘Alles goed?’, zeggen ze bij begroeting en het antwoord is ‘Druk’. De caissière wil weten of ik zegeltjes spaar en het bonnetje blief. Mensen zeggen te pas en te onpas dat je gewoon lekker je eigen ding moet doen. Ze ‘trekken’ consequenties. Geven ongevraagd advies.

Maar aan referentiekaders heb je dus niets als het om eigennamen gaat. Nog steeds word ik af en toe achtervolgd door flashbacks van die signeersessie in de Bijenkorf zonder medeklinkers, in de tijd dat ik het nog niet wist. ‘Wat is je naam?’ ‘Emily.’

‘Voor Amy’, schreef ik op de titelpagina en gaf het boek terug. Ik zag aan haar gezicht dat er iets niet goed was, maar ze zei niet wat, want de volgende stak zijn boek al uit. ‘Brummeldebrummel bronceske’, dicteerde hij.

Het werd een lange middag. Waargebeurd, en tamelijk grappig als je het zelf niet bent. Kan ik bij dezen al mijn lezers alsnog hartelijk bedanken voor het geduld dat ze hebben gehad?

‘Ik voel een zware kont’

‘Naar mijn bed, ogen wennen maar niet’, versta ik. Ik ben tegen beter weten in naar een feestje gegaan en word nu aangesproken door iemand die ik niet ken. Wat ik hoor, is natuurlijk niet wat hij zegt, dat begrijp ik ook wel, dus mijn hoofd slaat als een razende aan het vertalen. Het duurt te lang en ik wil het uitleggen, maar net op dat moment wordt de taart binnengebracht en barst iedereen in gezang uit.

Ik moet denken aan een Parijse vriend, die de eerste tien jaar dat hij hier woonde ‘langzamer leven’ verstond en dat altijd keihard meezong. Voor dat soort spraakverwarringen hoef ik niet naar een ander land. ‘Ik voel een zware kont’, zegt de onbekende als de laatste klanken wegsterven en de jarige de kaarsjes uitblaast. ‘Sorry, wat?’, vraag ik paniekerig. Mijn gesprekpartner maakt zich na een gemompeld excuus snel uit de voeten. Ik check mijn telefoon en zie ik dat ik pas een kwartier binnen ben, en nu al uitgeput.

Dit is de reden dat ik niet meer naar feestjes wil. Het is voor niemand leuk. De enige manier waarop ik nog mee kan praten op dit soort gelegenheden is als ik het gesprek domineer; zolang ik zelf aan het woord ben, weet ik tenminste waarover het gaat. Maar op een of andere manier vinden mensen het niet leuk om met iemand te praten die alleen maar monologen afsteekt.

Dat doof heeft zich natuurlijk ook lang verborgen weten te houden vanwege mijn beroep. Was ik een vergadertijger, poplegende of telefonische verkoper geweest, dan had ik een probleem, maar ik ben schrijver dus ik zit meestal in m’n eentje een beetje voor me uit te mijmeren. Als ik met iemand wil praten kan dat via de mail of WhatsApp; dat valt niet op, omdat alleen bejaarden nog bellen. Intussen had ik ook nog een baby gekregen en iedere moeder weet hoe beperkt de wereld dan wordt. Ook daardoor viel het helemaal niet op dat de audio het aan het begeven was. ‘Biebieboeba’, zei de kleine vanuit de wandelwagen en ik verstond dat.

Maar toen ze naar school moest begon het: gesprekjes met andere moeders aan het schoolhek, speelafspraken, telefoontjes. Situaties escaleerden zo snel dat ik onophoudelijk achter de feiten aan liep. Een onevenredig gedeelte van de tijd schoot ik in een soort crisismanagement, in pogingen om rafelrandjes glad te strijken, het ongemak weg te halen, ongedaan te maken wat ik onbedoeld veroorzaakte, maar waar ik op geen enkele manier de vinger achter kon krijgen. Ik begon mezelf te verdenken van een autistische persoonlijkheidsstoornis. Je opgelaten voelen in gezelschap, sociale blunders, constante ongemakkelijkheid: het leek een logische conclusie. Dat schijnt vaker voor te komen trouwens. Dat mensen die de diagnose autisme krijgen eigenlijk gewoon bijna doof zijn, en dat het daardoor komt dat ze een beetje merkwaardig reageren. Nu ik weet wat er aan de hand is, kan ik het verklaren, maar toch kom ik nog steeds in situaties terecht waarin onvermoede niveaus van pijnlijk moeiteloos worden gehaald.

Beeld Aafke Bouman

The Sound of Cylons

En nog steeds had niemand het door. Pas toen mijn geliefde na een rampzalig verlopen schoolbarbecue opmerkte dat ik niemand meer verstond zodra het donker werd, begon er iets te dagen. De opluchting was immens. Ik had helemaal geen persoonlijkheidsstoornis, ik moest gewoon even langs de kno-arts. Die had vast wel een druppeltje of een zalfje waarmee het euvel binnen afzienbare tijd verholpen zou zijn. Dat viel tegen. Al bij de eerste, zeer globale test, ging het mis. De arts hield een stemvork bij mijn hoofd en vroeg me aan te geven vanaf welk punt het geluid wegviel. Ik werd omgeven door een serene stilte. Een hele reeks vervolgtests wees uit dat het middenregister van mijn oren dood was. Daar was niets meer aan te doen. Vijf minuten later stond ik weer buiten. Een ongewenste diagnose in de ene hand, een glanzende folder van de audicien in de andere.

Zwarte wolken pakten zich hoog in de lucht samen. Iemand nog een metafoor nodig? Eén ding wist ik zeker: niemand mocht dit weten. Als mensen erachter zouden komen dat ik bijna doof was, was het voorbij. Ik zou geen werk meer krijgen, niet meer uitgenodigd worden voor feestjes, niemand zou nog met me willen willen omgaan, want waarom zou je praten tegen een zwart gat waar alle geluid doodslaat als je je verhaal ook kunt vertellen tegen iemand die je wél hoort? Ik was zo ver in het nadeel in een wereld waar de horende norm gold, dat ik bang was uitgelachen te worden, weggehoond, genegeerd.

Ja, ik was bang voor afwijzing, mag het? Tegelijkertijd was ik bang dat ik geaccepteerd zou worden juist vanwége die handicap, als een soort niche (misschien konden ze wel subsidie voor me krijgen). Ik weet niet welke van de twee opties erger was. Op de folder van de audicien stond een zijig glimlachende vrouw op leeftijd. Ik mocht doodvallen voordat ik een gehoorapparaat zou nemen.

Maar natuurlijk ging ik toch. De gehoorapparaten waren zo klein dat ik ze makkelijk zou kunnen verstoppen onder mijn haar. En wat nog beter was: ik zou automatisch zijn aangesloten op alles waar wifi op zat. Daar keek ik van op. Niet alleen de grootte (kleinte?) van de gehoorondersteuning was aanzienlijk verbeterd, het ding was gedigitaliseerd. Met deze applicatie zou ik de gebiohackte versie van mezelf zijn. Homo digitalis, een geëvolueerde vorm, superieur aan de sapiens. Misschien viel het allemaal nog wel mee. De audicien plaatste het microfoontje achter mijn oor, en het parapluutje erin. In plaats van de fluwelen belofte uit de folder knerpte op een paar centimeter afstand van mijn hersens een blikkerig mechanisch geluid.

‘Hoe. Voelt. Dat?’, zei de audicien. Hij klonk als een vijandige Cylonrobot uit Battlestar Galactica, sciencefiction uit de jaren tachtig.

Hij zag mijn blik.

‘Het. Is. Even. Wennen’, probeerde hij me gerust te stellen. ‘Maar. De. Hersenen. Passen. Zich. Snel. Aan. Dan. Is. Het. On. Gewone. Weer. Gewoon.’

Niemand kan zeggen dat ik het niet heb geprobeerd. Acht maanden lang heb ik ze in gehad. Elke dag. Het ongewone is nooit gewoon geworden. Niet alleen veranderde de Sound of Cylons nimmer in een verleidelijke bariton, erger was dat ik erachter kwam dat mijn auditieve cortex na al die jaren stilte verschrompeld was tot een rozijn. Het gehoorapparaat verlegde de geluidsdoorgave misschien van het dode deel van mijn oor naar een deel dat nog wel functioneerde, maar zodra de prikkels mijn hersenen bereikten, kwamen die niet verder dan een bokkig ‘Huh?’. Zeventig prikkels per minuut, elke minuut, die ik niet kon duiden. Het was gekmakend.

Het wende nooit. Sterker nog: het blikkerige geluid schiep een afstand tussen mij en iedereen die me lief was. Niemand klonk meer als zichzelf. Of in elk geval: zoals mijn auditieve geheugen ze liet klinken als die de gaten tussen de brokken rest-audio opvulde. In de jaren dat ik niet doorhad dat ik doof werd, had ik ongemerkt allerlei strategieën ontwikkeld die een stuk beter functioneerden dan dat rotapparaat. Ik kon goed lip- en lichaamstaal lezen, situaties inschatten, de gaten invullen die het middenregister liet vallen. Ik had me leren handhaven in een wereld die misschien is ingericht voor horende mensen, maar waar tegelijkertijd de noisecancelling koptelefoons niet aan te slepen zijn en alle stilteretraites rammetjevolgeboekt zitten. Elke religie, elke mindfulnesscursus, elke beterlevenstrategie is op zoek naar de rust die doven en slechthorenden van nature hebben. En nog gratis ook.

Uit de kast

Ik kwam eindelijk uit de kast. Eindelijk snapte ik dat ik door mijn slechthorendheid voor me te houden juist de sociale paria werd die ik niet wilde zijn. Tot mijn stomme verbazing bleek iedereen meer dan bereid om tegen dovemansoren te praten. Nergens werd ik in de maling genomen of buitengesloten, of traden andere rampenscenario’s in werking die ik zelf bij elkaar had bedacht. Iedereen hield er rekening mee dat ik soms vertraging op de lijn had. Alle ergernis die ik doorgaans veroorzaakte (totaal onbedoeld, maar dat maakt het alleen maar erger), verdween nu werd begrepen hoe het zat.

‘Ik heb nooit iets aan je gemerkt’, zeiden ze. En meteen daarna: ‘Er was wel iets aan je, ik wist alleen niet dat dit het was.’

‘Ik ook niet’, zei ik, want zo was het.

Nu het toch geen geheim meer was, ging ik er ook maar meteen over publiceren. Er is namelijk niet veel gemaakt over doof. Zowat elke aandoening wordt tot op de grens van het betamelijke uitgemeten in bladen en praatprogramma’s, maar over doof- en slechthorendheid is er wereldwijd bijna niets te vinden. Niets leuks in elk geval. Het komt alleen voorbij als een soort plotgimmick, of als gare metafoor om de samenleving te bekritiseren. Maar niets over de humor in een zoektocht naar een plek in de wereld die is ingericht op geluid, over alle gesprekken die je makkelijk kunt en wilt missen, de flexibiliteit en vindingrijkheid van de geest en natuurlijk over de schoonheid van de stilte.

Mijn pogingen om doof op de kaart te zetten begon met een column in de Volkskrant. Inmiddels is er ook een boek. En er komt er een televisieserie. Voorlopig zijn jullie nog niet van me af.