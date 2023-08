Olivier Braat: ‘Als iemand alleen nog maar zegt ‘Ik ga een mop vertellen’, dan moet ik al lachen.’ Beeld Coco Olakunle

Met wie woon je?

‘Ik woon in Den Bosch met mijn moeder Chantal (41), mijn vader Bart (46) en mijn zusje Julia (5).

Wat zijn je hobby’s?

‘Ik zit op hockey. Ik zit al zes jaar bij dezelfde club. We moesten dit seizoen twee keer per week trainen en in het weekend speelden we een wedstrijd. Volgend seizoen gaan we zelfs drie keer per week trainen. Ik vind het leuk dat er bij hockey niet zoveel gebeukt wordt. Het is een rustige sport. Gamen is ook een van mijn hobby’s. Het liefst speel ik Fifa of Mario Kart. Verder vind ik het ook leuk om in bomen te klimmen.’

Klim je dan in de bomen in je achtertuin?

‘Nee, ik doe het altijd als we bij mijn opa en oma op bezoek gaan in Heeswijk-Dinther. Daar hebben ze hele goede bomen om in te klimmen. Ik oefen altijd samen met mijn neef. We zijn er gelukkig nog nooit uitgevallen.’

Als je een dier zou zijn, welk dier zou dat zijn?

‘Een luiaard, want die klimmen ook altijd in bomen en gaan dan lekker liggen. Dus als ik een luiaard was, zou ik dat de hele dag kunnen doen.’

Wat heb je pas nog gedroomd?

‘Dat ik de enige op de wereld was. Dat was een gekke droom. Ik keek het nieuws en daar zeiden ze dat er een zombieplaag was, waardoor iedereen dood was gegaan. Maar ik had een oneindig leven, dus ik was als enige over. Ik vond het niet leuk dat mijn familie en vrienden allemaal weg waren, maar het voelde ook wel bijzonder om de enige op de hele wereld te zijn.’

Olivier Braat Beeld Coco Olakunle

Als je een dag iemand anders mocht zijn, wie zou je dan kiezen?

‘Ik denk dat ik mijn oom zou kiezen. Hij heeft net een nieuwe tweeling gekregen, twee jongetjes. Ze zijn nog maar een paar weken oud. We zijn laatst bij ze op bezoek geweest. Ze waren echt heel klein. Als ik mijn oom was, dan zou ik een dagje voor ze mogen zorgen.’

Wanneer heb je voor het laatst hard gelachen?

‘Nou, ik moet eigenlijk heel vaak lachen. Als iemand alleen nog maar zegt ‘Ik ga een mop vertellen’, dan moet ik al lachen. We speelden laatst op school een spel waarbij je een speler moest kiezen en die aan het lachen moest maken. Toen koos iedereen natuurlijk mij, omdat ze weten dat dat bij mij makkelijk is.’

Hoe ziet je leven eruit over tien jaar?

‘Ik wil als tophockeyer spelen bij de Heren 1, dat is mijn grootste droom. En ik hoop dat ik dan een leuke vriendengroep heb waarmee ik naar de stad kan gaan.’