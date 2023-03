‘Ik vind het heel leuk dat ik een broer word’

Kai Carlos Beeld Adriaan van der Ploeg

Met wie woon je?

‘Ik woon in Rotterdam bij mijn moeder, Marieke (35), maar ook bij mijn vader Maurino (40) en mijn stiefmoeder Emilie (34). Emilie is zwanger, dus ik word een broer.’

Wat is je lievelingsdier?

‘Een cheeta, want die is heel snel, net als ik. Ik heb gewonnen bij een wedstrijdje over het voetbalveld, dus ben ik de snelste van de hele school. Ik houd ook van zwarte panters, want mijn lievelingssuperheld is Black Panther.’

Als jij zelf een superheld zou zijn, welke superkracht zou je dan willen hebben?

‘Dat is een moeilijke vraag, maar ik denk alle krachten van de hele wereld. Dan zou ik alle slechteriken verslaan. Ik ben nu al sterk, want ik zit op judo.’

Wat vind je leuk aan judo?

‘Aan het begin van de les doen we Spongebob-tikkertje en aan het einde stoei ik vaak met mijn moeder. En ik kan de kouchi gari-worp: je haakt je voet achter die van je tegenstander en zo vloer je hem.’

Waarom heb je zoveel dinosaurussen in je kamer?

‘Ik vind het leuk om allemaal dingen over ze te leren. Ik weet bijvoorbeeld dat ze groter waren dan een mens. Behalve velociraptors, die waren kleiner. Voor mijn lievelingsdino krijg je een tip: hij heeft een grote mond en het is een vleeseter.’

Een T-rex?

‘Hoe wist je dat? De pterodactylus vind ik trouwens ook leuk, die heeft vleugels. Ik heb ook veel dierenknuffels: een salamander, een koala, een kookaburra, dat is een lachvogel, en een kaketoe. En Opa, die heeft mijn opa gemaakt. Hij is overleden. Door mijn knuffel denk ik aan hem.’

Wat vind je het fijnst om te doen wanneer je uit school komt?

‘Ik kijk graag naar YouTube, maar ik houd ook van knutselen. Laatst heb ik een luchtballon gemaakt van een echte ballon met een kartonnen bakje eronder. Ik heb mama erop getekend, zodat ik haar niet mis wanneer ik bij papa ben.’

Wat vind je een grappig verhaal?

‘Ik heb op school een boek gemaakt over een meneer die een magisch drolletje uitpoept dat kan praten. Op de voorkant staat een hele verbaasde meneer.’

Waar word je blij van?

‘Van binnenspeeltuinen! Liefst met een groot springkussen en een steile glijbaan. Ik vind het ook leuk dat ik een broer word, al wordt het wel irritant als mijn broertje ’s avonds gaat huilen. Het gaat denk ik wel lang duren voordat ik aan hem gewend ben. Ik hoop dat hij mij straks elke dag een knuffel geeft als ik thuiskom.’

Hoe ziet je leven er over tien jaar uit?

‘Chillen op de bank, bij de televisie. Grapje! Ik wil graag motoragent worden om de dieven een lesje te leren. Dan leer ik schieten, over obstakels klimmen en handboeien omdoen.’