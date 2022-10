‘Ik verwacht wel een daling in bijvoorbeeld kerstkaarten en postzegels, maar niet in de verkoop van boeken’

Michiel Funke van boekhandel Funke op Terschelling. Beeld Annabel Miedema

Er staan veel kinderboeken in jullie toptien van best verkochte boeken. Is het een succesvolle Kinderboekenweek?

‘Zeker! Eiland-kinderen hebben langer herfstvakantie dan kinderen op het vasteland omdat werk van de eilanders dikwijls seizoensgebonden is en ze daarom in de zomer niet weg kunnen. Veel kinderen kwamen daarom aan het begin van de Kinderboekenweek al een boek kopen voor de vakantie. Dit jaar is het thema ‘Gi-Ga-Groen!’. Goed gekozen, we zijn zelf ook enthousiast.’

En nu komt de herfstvakantie voor de rest van Nederland eraan. Verwacht u daar veel van op Terschelling?

‘Ja, voor ons zijn de vakanties belangrijk, dat is een soort hoogseizoen. Ook in de herfst komen er nog veel toeristen naar de Waddeneilanden.’

Merken jullie in de boekhandel iets van de inflatie?

‘Nee, eigenlijk niet. We draaien nog steeds goed. De mensen die hiernaartoe komen, hebben misschien ook wel een vakantie-portemonnee bij zich, budget en tijd om te shoppen. En de eilanders blijven ook gewoon boeken bij ons kopen. Ik verwacht wel een daling in bijvoorbeeld kerstkaarten en postzegels. Maar niet in boeken.’

Jullie nr 3, Crisis! van Beatrice de Graaf, is het essay van de Maand van de Geschiedenis.

‘Naar dat essay is veel vraag. En ook naar Etty Hillesum van Judith Koelemeijer, onze nr 9. Dat staat nu ook in de landelijke lijst best verkochte boeken, de Bestseller 60 van de CPNB. Wij zien duidelijk dat de verkoop van non-fictie en geschiedenisboeken de afgelopen jaren sterk is gegroeid.’

Wat is jullie boekentip van de week?

‘Hoe wij het machtigste dier op aarde werden van Yuval Noah Harari. De kindereditie van het boek Sapiens. Tevens ons best verkochte boek. Voor kinderen vanaf een jaar of 10 om zelf te lezen. Mijn tweeling van 8 jaar lees ik het voor. Ik verkoop het overigens ook aan volwassenen. Het vertelt in duidelijke taal het verhaal van de evolutie. Met mooie illustraties en boordevol weetjes. Dit boek hoort thuis in alle schoolbibliotheken van Nederland, echt schitterend!’

Toptien best verkochte boeken boekhandel Funke op West-Terschelling:

1. Yuval Noah Harari: Hoe wij het machtigste dier op aarde werden; WPG Media

2. Mathijs Deen: De Hollander – Een waddenthriller; Alfabet

3. Beatrice de Graaf: Crisis!; Prometheus

4. Hanneke de Zoete: De Zoete Zusjes helpen de natuur; Kosmos

5. Raynor Winn: Landlijnen; Balans

6. Rutger Vink en Thomas van Grinsven: De tijdmachine; Kosmos

7. Delia Owens: Daar waar de rivierkreeften zingen; The House of Books

8. Yorick Goldewijk: Films die nergens draaien; Ploegsma

9. Judith Koelemeijer: Etty Hillesum; Balans

10. Jessie Burton: Het huis aan de gouden bocht; Luitingh-Sijthoff