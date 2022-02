Ik stribbelde inwendig tegen toen ik zag waar ik werkelijk naar keek: een hartstikke dode schildpad

En dode karetschildpad in een laboratorium, met ernaast al het plastic, afval en voedsel dat in zijn maag is aangetroffen. Beeld Kamran Jebreili/AP

Eerlijk gezegd drong het drama van deze foto niet meteen tot me door. Even dacht ik dat ik naar een bouwpakket van een schildpad keek, een illustratie bij een handleiding, waar dan bij staat welk schroefje waar moet, of: ‘Als je deze onderdelen over hebt, is er iets niet goed gegaan. Ga terug naar start.’ En dat de schildpad daarna op magische wijze tot leven zou komen.

Ik zei al: het duurde maar even. Zeker te veel kinderboeken gelezen. Zeker te veel kunst gezien. Meteen daarna zag ik waar ik werkelijk naar keek, ook al stribbelde ik inwendig tegen: een foto van een hartstikke dode karetschildpad in het laboratorium van het Al Hefaiyah Conservation Center in Kalba, in het noordoosten van de Verenigde Arabische Emiraten. Daar in de buurt was de schildpad aangespoeld op het strand.

Onderzoekers deden autopsie en vonden in de maag van het dier een hoop dingetjes die daar niet horen, onder meer stukjes plastic en onderdelen van visnetten. Karetschildpadden worden al met uitsterven bedreigd doordat ze niet vaak paren, hun eieren zeer kwetsbaar zijn en er op ze wordt gejaagd vanwege hun prachtig gevlekte schilden – komt dit probleem er nog eens bij.

Het beeld doet denken aan een serie die fotograaf Chris Jordan maakte, van dode albatrossen op de Midway-eilanden in de Stille Oceaan. Terwijl die daar liggen te ontbinden, geven hun magen hun noodlottige inhoud prijs: afschuwelijk prachtige stilleventjes van allerhande gekleurde plastic prulletjes, die in de ogen van de vogels leken op diepzeelekkernijen. Jordan fotografeerde zijn treurige onderwerp van bovenaf. Het is een effectieve blik voor wie het overzicht wil houden en dichtbij de feiten wil blijven, die van zichzelf al gruwelijk genoeg zijn, geen drama nodig hebben.

Ook de karetschildpad werd van bovenaf vastgelegd. Op een andere foto van AP-fotograaf Kamran Jebreili (op Instagram) is te zien hoe twee medewerkers met mondkapjes, witte jassen en plastic handschoenen voorafgaand aan de autopsie het lijf opmeten. Het dier ligt op een aluminium tafel met gootjes en in het midden een afvoerputje, zodat zeewater en bloed kunnen wegstromen. Op de foto hierboven, de foto die het nieuws haalde, hebben ze hem of haar met de buik op het putje gelegd. De afvoergoten leiden symmetrisch van onder het lijf het beeld uit, maagafval netjes geordend ernaast. Verder geen opsmuk.

Dit soort foto’s bieden weinig ruimte aan optimisme of verbeelding. Je wordt er heel analytisch van. Ik kan kijken naar die schildpad als naar een leeggehaalde damestas waarvan de inhoud werd uitgespreid over de vloer. Ik kan de plastic voorwerpen tellen, stuk voor stuk, en die in een database zetten. Ik kan inzoomen op de twee zeepokken die zich op het harde schild hebben vastgezogen en nu ongewild met hun gastheer of -vrouw in het lab zijn beland. Maar eigenlijk ben ik alleen maar op zoek naar een ontsnappingsroute.

Gelukkig las ik veel kinderboeken, zag ik veel kunst: geitenpaadjes van hoop, waardoor een onomkeerbaar dode schildpad ineens weer tot leven kan komen. Bij de eerste aanblik op deze foto dacht ik onwillekeurig aan een weldadig werk van de Belgische kunstenaar Jeroen P. Visser.

How to make your own rabbit (2012) is een tutorial voor het in elkaar zetten van een konijn (te vinden op YouTube). Het bestaat uit een filmpje waarin een konijn wordt gevild en klaargemaakt voor consumptie, maar dan achterstevoren afgespeeld en voorzien van een sympathieke stem die de zogenaamde ontvanger van het doe-het-zelf-konijnenpakket stap voor stap uitlegt hoe de pootjes moeten worden vastgeschroefd en de zachte vacht aangebracht. Aan het eind is het beestje weer helemaal gaaf en klaar om weg te huppelen. Dat kan toch ook gewoon met een karetschildpad?