Ik stond in een kutvoorstelling maar mijn haar zat wel heel goed: actrices in opstand★★★★☆

‘Ik stond in een kutvoorstelling maar mijn haar zat wel heel goed’, door Mevrouw Ogterop. Beeld Sanne Peper

Soms legt actrice Alejandra Theus even haar oor te luister tegen de zaaldeur: zouden ze al op mogen, om te kunnen schitteren in vurig gewenste rollen? Maar nee, dat glorieuze moment ligt in andermans handen. Meestal van mannen. Dus zijn ze half gekapt en gekleed veroordeeld tot een wacht- annex kleedkamer. Daar zijn wij er getuige van hoe drie topactrices in de ‘gevaarlijke podiumleeftijd’ van 42 jaar, uitgedost met bizarre samenstellingen van iconische vrouwenkostuums, de tijd stukslaan met een scherpe toneeltekst van Magne van den Berg, vol gevatte verwijzingen naar toneelmaniertjes vóór en achter de schermen. In taal en gebaar vegen ze de vloer aan met de nog altijd ongelijkwaardige rolverdeling in de toneelwereld. Dat doen ze echter niet zonder zelfspot en zelfkritiek.

Ook al staan er steeds vaker vrouwen aan het roer, het overgrote deel van het theateraanbod in Nederland wordt nog steeds bepaald door mannelijke schrijvers, regisseurs, personages en artistiek leiders. Dat reduceert het vak van actrice tot kneedgum in mannenhanden. Daar komen de makers van deze eerste voorstelling van het Drentse Productiehuis Mevrouw Ogterop – standplaats Meppel – tegen in opstand. Met in ieder geval een krachtige start en een lekkere titel: Ik stond in een kutvoorstelling maar mijn haar zat wel heel goed.

Hilarisch jongleren ze met intonatie, subtekst en klemtonen, om zowel finesses van het vak bloot te leggen alsook machtsspelletjes, onderlinge competitie en (voor)oordelen. Dat ze zelf scheve verhoudingen in stand houden, klinkt in alles door. De een (Theus) voegt zich als was naar schrijverswensen om te kunnen schmieren op het romantische achtertoneel. De ander (Lotte Dunselman) rebelleert vooral in het veilige donker van de kleine zaal. De derde (Marjolein Ley) hengelt naïef naar complimenten onder het mom van eerlijkheid. Drie kranige vrouwen, drie krukjes en drie molenkragen blijken genoeg voor dit krachtige ‘kut’-klassiekertje.