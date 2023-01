Sam Vitalis: 'New York is eigenlijk een hele grote winkel en Dubai is gewoon een mooie stad.' Beeld Adriaan van der Ploeg

Met wie woon je?

‘Met mijn moeder Eva (42) en vader Randal (47). En ook met mijn zus Fenne (14) en broertje Pim (6). We wonen in Maassluis.’

Wat zijn je hobby’s?

‘Gamen. Ik vind Fortnite, FIFA en Rocket League leuk. Bij Fortnite kan je je eigen skins kiezen. Dat zijn poppetjes. Ik speel het liefst het Mr. Beast karakter, omdat hij er cool uitziet. Hij heeft een blauw tijgermasker, een stoere, schuine tas en gave sneakers.’

Waar word je nog meer blij van?

‘Van Pokémonkaarten. Mijn Mewtwo VSTAR kaart is het mooist. En van op vakantie gaan. Laatst waren we naar Preston Palace. Dat is een hotel met een bowlingbaan, een zwembad, een kermis en een buffet. Zulke plekken, waar je álles kunt doen, zijn het leukst. In de toekomst zou ik nog wel eens naar New York of Dubai willen gaan. New York is eigenlijk een hele grote winkel, en Dubai is gewoon een mooie stad.’

Waar kun je boos van worden?

‘Ook van gamen, als dat niet goed gaat. En van mijn suikerziekte. Als ik wat wil eten moet ik bolussen. Ik moet dan het aantal koolhydraten dat ik ga eten, invoeren op mijn insulinepomp. Dat duurt soms wel lang en is best vervelend.’

Waar ben je trots op?

‘Op wat ik doe bij atletieksport. Daar leer ik van alles: hardlopen, sprinten, speerwerpen, verspringen… In hoogspringen ben ik het best: ik spring wel 1 meter 18 hoog. Af en toe heb ik wedstrijden, dat is wel spannend. Dan probeer ik me goed voor te bereiden.’

Wat is je lievelingsdier?

‘Een papegaai, omdat ze zo goed na kunnen praten.’

Wat is je belangrijkste bezit?

‘Mijn familie. Ik ga heel vaak naar opa en oma, die wonen in de buurt, ik kan ernaartoe lopen. Daar mag ik vaak gewoon op de iPad. Of we gaan samen eenendertigen. Dan kan ik geld winnen. Ik vind het ook leuk om een stripverhaal bij ze te maken. Dat verhaal verzin ik dan helemaal zelf en ook de plaatjes teken ik zelf.’

Hoe ziet je leven er over tien jaar uit?

‘Dat weet ik nog helemaal niet. Dan ben ik 21. Ik hoop dat ik dan uit huis ben, zodat ik mijn eigen dingen kan doen. Maar ik hoop nog wel in Maassluis te wonen.’