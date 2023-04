Ik probeerde de ene gek gerust te stellen met de opmerking dat de ander gestoord was

Om onduidelijke redenen heb ik de gewoonte om iedereen die me aanspreekt te woord te staan, zelfs wanneer alles erop wijst dat dit een onaangenaam gesprek wordt. Zo ook laatst, toen een mompelende man almaar dichterbij kwam en zei: ‘Jou moet ik hebben.’ Ik stopte, waarna hij vervolgde: ‘Ik heb het geluisterd, maar er is geen conclusie.’ ‘Aha’, zei ik. Hij keek me nogal indringend aan en vroeg: ‘Wilde hij Lennon nou vermoorden of niet?’

Een goed kwartier later bleek dat hij een podcast had beluisterd van NRC, waarin ik The Catcher in the Rye bespreek met recensent Thomas de Veen. De moordenaar van Lennon droeg het boek op de bewuste avond bij zich, wat deze luisteraar zich deed afvragen of het een noodzakelijkerwijs verband hield met het ander – eigenlijk was het een heel klassieke vraag over auteursintentie. Tot ieders opluchting kon ik hem vertellen dat Lennons moordenaar waarschijnlijk gek was, en zowel podcasts als literatuur het leukst zijn wanneer je de hang naar conclusies wat probeert los te laten.

Onze wegen scheidden, waarna ik me realiseerde dat ik een heel raar antwoord had gegeven: ten eerste probeerde ik de ene gek gerust te stellen met de opmerking dat de ander gestoord was, ten tweede hadden Thomas en ik wel degelijk een paar conclusies getrokken. De belangrijkste was dat het hoofdpersonage Holden Caulfield veel wegheeft van een eikel, ware het niet dat hij getraumatiseerd is door de dood van zijn broertje Allie.

Dat gegeven benoemt Salinger heel vlug, wanneer Caulfield een opstel moet schrijven voor een klasgenoot dat nergens over hoeft te gaan – zolang het maar descriptive as hell is. Caulfield zou Caulfield niet zijn wanneer hij dit niet op een eigenzinnige manier aanpakte: ‘Wat ik dus deed, ik schreef over mijn broer Allies baseballhandschoen. Het was een heel beschrijvend onderwerp. Echt waar. (…) Wat eraan te beschrijven viel, was dat hij gedichten op de vingers en de palm en overal had geschreven. Met groene inkt. Hij had ze erop geschreven opdat hij iets te lezen zou hebben als hij in het veld stond en er niemand aan slag was. Hij is nu dood.’

Zo fungeert trauma in al het werk van Salinger: als iets dat verschijnt in glimpen. Of het nu een oorlogstrauma is zoals in zijn korte verhaal ‘For Esmé – With Love and Squalor’, of de zelfmoord van een familielid in ‘Zooey’: het draait om mensen die zijn getekend door iets waar op zichzelf weinig bij wordt stilgestaan. Eigenlijk is het gehele oeuvre van Salinger een ode aan nagelbijten, om redenen die voor het personage noch de lezer volstrekt duidelijk worden.

Het traumatische blijft bij Salinger wat het nu eenmaal is: een vaag referentiepunt, een achtergrond die nooit volledig naar voren kan worden getrokken. Daardoor blijven zijn personages in de goede zin van het woord ondoorzichtig: hun gedrag is deels herleidbaar, deels ook helemaal niet. Precies zo weinig transparant als wij dat jammer genoeg voor onszelf zijn.

De grens tussen gestoord en getraumatiseerd is soms dun, en het is juist die lijn waarop alle Caulfields en Zooeys zich begeven. En hoewel je soms niets liever zou hebben dan ze in therapie zien gaan, is het tegelijkertijd een grote opluchting dat ze dat niet doen: ze lopen gewoon rond, net als wij, vol mankementen en zonder conclusie.