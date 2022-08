Ik ontving een oud exemplaar van De vloek van Woestewolf. De zaak werd bepaald griezelig toen ik het opensloeg

Tijdens mijn vakantie logeerde ik in een Zuid-Franse ruïne. Dat wil zeggen, van binnen was het een kasteel, netjes verbouwd en smaakvol gemeubileerd (mits je gesteld bent op geborsteld staal, wit linnen en L-vormige, cementkleurige bankstellen van Rivièra Maison met een miljoen beige kussentjes erop), maar van buiten was het nog steeds een ruïne.

Vooral ’s avonds deed het kasteel me denken aan De vloek van Woestewolf. Dat was in mijn jeugd een geweldige, doodenge televisieserie over een betoverd kasteel. Jeroen Krabbé speelde erin en de muziek was van Rogier van Otterloo, want in de jaren zeventig speelde Jeroen Krabbé overal in, en alle muziek werd gemaakt door Rogier van Otterloo. Mooie tijden.

Het script was van de beroemde kinderboekenschrijver Paul Biegel en het decor was getekend door de al even beroemde Carl Hollander. Met behulp van een zogeheten ‘greenscreen’ werd het decor achter de acteurs geplakt, met een, althans in mijn 8-jarige ogen, verbluffend resultaat.

Veel te snel was de serie afgelopen en iets terugkijken bestond toen nog niet. Maar ik had het boek nog, eveneens van Biegel, met illustraties van Hollander en dat was zo mogelijk nog fijner dan die serie. Ik moet het zeker tien keer gelezen hebben.

Stelt u zich voor: toen ik terugkwam van mijn vakantie, lag er een grote envelop in de brievenbus. Ik maakte hem open en zag, tot mijn verbazing, een oud exemplaar van De vloek van Woestewolf. Wat een geweldig toeval! Maar de zaak werd bepaald griezelig toen ik het opensloeg. Mijn naam stond erin, in mijn eigen handschrift van een halve eeuw geleden. ‘Sylvia Witteman, 23 januarie (sic) 1974, van mijn eigen geld gekocht.’

Terwijl ik er met open mond naar staarde, viel er een ansichtkaart uit het boek, ondertekend door een mij onbekende vrouw. ‘Beste Sylvia, wij kennen elkaar niet, maar ik vond dit boek tussen onze kinderboeken en misschien vind je het leuk om het terug te krijgen. Het is nog altijd prachtig, trouwens.’

Ik begon meteen te lezen. Ach ja, dokter Kroch, ‘heelmeester van alle kwalen’, die zit ‘te roeren, te mengen en te mompelen te midden van een onbeschrijflijke wanorde. Boeken, buizen, glazen, potten, geraamtes, pruttelmengsels, kruiden, tangen, scharen, papieren vol cijfers, sterrenkaarten en zijn bril. ‘Arma virumque cano’ mompelde hij, want Latijn is de taal der geleerden. ‘Troiae qui primus ab oris…’ en hij roerde en snoof alsof kennis ook door de neus binnen was te halen.’

Dat dokter Kroch de beginzinnen van Vergilius’ Aeneis voor zich uit mompelde, daar had ik natuurlijk geen idee van, als 8-jarige, maar indruk maakte het wel. Ach ja, daar was ook de doktersknecht Valet, die de geheimzinnige kist binnenbracht. ‘Bijna had hij een kruisteken geslagen toen hij de inhoud zag, goud, niets dan goud, blinkend en schitterend goud danste voor zijn ogen. Ringen, kettingen, juwelen bekers, schalen…’

Er zit een brief bij, geschreven door de Hertog van Woestewolf die beweert al honderden jaren aan goudkoorts te lijden, en dokter Kroch smeekt hem te komen genezen. In de kist stuurt hij alvast ‘het halve honorarium vooruit’. Dokter Kroch, sceptisch als hij is, verklaart de afzender voor gek. Omdat hij bovendien niet in rijkdommen geïnteresseerd is, schuift hij de kist in een hoek en gaat weer aan het werk. Maar niemand ziet de voetsporen bij het raam, waar twee struikrovers alles hebben gezien…

Inderdaad, nog altijd prachtig. Maar hoe was dat boek, toch een van mijn lievelingsboeken, aan het zwerven geraakt?

Gelukkig heb ik het terug. ‘Van mijn eigen geld gekocht’, helemaal in 1974.