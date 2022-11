‘Ik noem mezelf schrijfster en niet schrijver, want het doet ertoe dat ik vrouw ben’

Suzanna Janssen Beeld Frank Ruiter

Balletdanseres of bestsellerschrijver?

‘Balletdanseres! Door een blessure moest ik in het eerste jaar van de balletacademie stoppen. Dansen, je uitdrukken met je lichaam, is voor mij zoiets wezenlijks. Als je fysiek bent ingesteld en je kunt daar niets mee, is dat een gemis. Schrijven doe je met je hoofd. Het is waardevol, maar ik heb nooit schrijfster willen worden.’

Het pauperparadijs of De omwenteling?

‘De omwenteling, mijn nieuwste boek. Al is het verhaal van Het Pauperparadijs, over hoe we de afgelopen 200 jaar zijn omgegaan met armoede, nog net zo actueel. Uiteindelijk gaan beide boeken over ongelijkheid. Dat mensen op grond van zaken waar ze geen enkele invloed op hebben, ongelijk behandeld worden en ongelijke kansen hebben.’

Armoede is erfelijk of een dubbeltje kan een kwartje worden?

‘Honderd jaar geleden werd een dubbeltje überhaupt geen kwartje. Dankzij de Mammoetwet voor voortgezet onderwijs eind jaren zestig en toegenomen welvaart is er veel veranderd. Nu kunnen dubbeltjes 15 cent worden, maar zeker niet altijd. We blijven in Nederland denken dat iedereen gelijke kansen heeft, maar dat is absoluut niet zo. Dus: armoede blijft helaas erfelijk.’

Naaimachine of schrijfmachine?

‘De schrijfmachine, want die heeft een emanciperende werking gehad voor vrouwen. De typemachine en de telefooncentrale waren de ingang voor vrouwen tot kantoren. Tegelijkertijd hebben ze vrouwen geknecht, want ze bleven daar plakken.

‘Je zou ook kunnen zeggen: de naaimachine, want vrouwen hebben heel lang alle kleren voor het gezin met de hand moeten maken.’

Het kiespotlood of de pil?

‘Daar wil ik niet tussen kiezen. Zonder evenveel politieke invloed als mannen, waren vrouwen nog steeds vergeten. We hebben veertig jaar moeten strijden voor kiesrecht. Toen vrouwen in 1922 eindelijk konden stemmen, duurde het nog ruim dertig jaar voor de eerste kleine veranderingen in de wet ten bate van vrouwen zijn doorgevoerd. Pas dit jaar zitten er evenveel vrouwen in de regering als mannen. Voor het parlement geldt dat nog steeds niet en we hebben ook nog nooit een vrouwelijke premier gehad.

‘De pil is natuurlijk net zo cruciaal. Doordat vrouwen meer controle kregen over het dragen en baren van kinderen, kregen ze meer zeggenschap over hun leven en lichaam.’

De moedermavo of de wasmachine?

‘De was, met de hand, voor het hele gezin, elke week opnieuw, kostte krankzinnig veel tijd. Er is berekend dat alles wat met poetsen, koken en wassen te maken had indertijd veertig uur per week in beslag nam. En dan was je als vrouw dus nog niet klaar. Toch kies ik voor de moedermavo. Want pas als je kunt nadenken over de wereld waarin je in leeft, de positie die je hebt, kun je zien hoe je het anders wil.’

Handelingsonbekwaam of huwelijkse plicht?

‘Wat gemeen, dat is allebei heel erg. Vrouwen werden handelingsonbekwaam vanaf het moment dat ze trouwden. Dat heeft van 1838 tot 1957 in de wet gestaan. Volwassen vrouwen die van de ene op de andere dag onmondig werden verklaard, hun baan verloren, hun man feitelijk toebehoorden. Als een vrouw weg wilde bij haar man, had ze geen enkele bescherming bij wet. Dat is extreem schrijnend.

‘Verkrachting binnen het huwelijk is pas in 1991 strafbaar geworden. Tot die tijd gold onder katholieken zelfs dat de vrouw een zonde beging wanneer ze haar man weigerde. Omdat zíj hem het pad der onkuisheid opstuurde. Daarmee leg je dus alle schuld bij vrouwen, als zij de baas willen zijn over hun eigen lichaam. Waarom denk je dat het in vrouwen zit ingebakken dat ze denken: het zal wel aan mij hebben gelegen?’

Laatste stuiptrekkingen of strijd nog lang niet beslecht?

‘Vrouwen hebben een totaal andere positie dan honderd jaar geleden, maar we zijn er nog lang niet. De patronen van ongelijkheid zitten diep: er is nog altijd een ongelijke verdeling van huishoudelijk werk, de loonkloof dit jaar is 12,3 procent.

‘Als je ziet hoeveel tijd en strijd het heeft gekost om doodnormale mensenrechten te krijgen voor vrouwen. Dat benadrukt voor mij dat die rechten absoluut niet stevig verankerd zijn. We kunnen ze kwijtraken. Ik bezie de sterke opkomst van het populisme in Nederland en wereldwijd met grote bezorgdheid. In de VS is het abortusrecht teruggedraaid. Turkije, Polen en Hongarije stapten uit het verdrag dat vrouwen moet beschermen tegen huiselijk geweld. Ook in Nederland moeten we alert zijn. Abortus staat nog steeds in het wetboek van strafrecht. Dit alles is voor mij een hele belangrijke reden geweest om dit boek te schrijven.’

Suzanna Jansen: De omwenteling of de eeuw van de vrouw. Ambo Anthos; 272 p; € 22,99.

Schrijver of schrijfster?

‘Schrijfster. Want het doet ertoe dat ik vrouw ben. Ruim 15 jaar geleden noemde ik mezelf schrijver, dat was toen een vorm van emancipatie. Tijdens het schrijven van dit boek realiseerde ik me dat dit een misvatting is. Want waarom telt een ‘schrijver’ meer mee dan een ‘schrijfster’? Telkens als je een mannelijk woord tegenkomt, denk je eerst aan een man. Waar blijven de vrouwen dan?’

Eerste, tweede of derde golf?

‘Feminisme. Ik vind het schokkend dat het om golven gaat en dus niet om voortschrijdend inzicht. De traditie trekt je altijd terug. Die zit in ons allemaal. Als ik kijk hoeveel moeite het mijn moeder heeft gekost om te emanciperen, tegenover de vanzelfsprekendheid waarmee mijn zus op haar 19de meedreef op die tweede golf.

‘Vrouwen zijn zo onzeker, ze kunnen niet onderhandelen, waarom werken ze in deeltijd – we zijn ontzettend geneigd om maatschappelijke problemen op individuele vrouwen af te schuiven.’

62-urige werkweek of deeltijdprinsesjes?

‘Die 62 uur komt uit een onderzoek uit 1955 naar het aantal uren dat een huisvrouw besteedde aan haar werk in huis. Moeders van kinderen onder de 2 jaar niet meegerekend, want dan werden het buitensporig veel uren. Ik zou willen kiezen voor deeltijd en een redelijke verdeling van huishoudelijke taken. En dan zonder dat schandalige en minachtende ‘prinsesjes’. Maar ik vrees dat vrouwen die in deeltijd werken ook aan de 62 uur komen, met taken in het huishouden en de zorg voor kinderen.’

Beeld Frank Ruiter

Rusthuis Sonnehaert of Firma Wyers?

‘Firma Wyers. Dankzij de mulo kon mijn moeder op een kantoor werken. Dat was modern, glamour. Tot ze trouwde en ontslagen werd. Ze is haar leven lang vol nostalgie over die jaren blijven praten, de enige tijd waarin ze een maatschappelijk leven had.

‘De generatie van mijn oma moest naast het huishouden en de zorg voor alle kinderen ook buitenshuis werken, dat was een loodzwaar bestaan. De generatie van mijn moeder hoefde zich, door toegenomen welvaart, ‘slechts’ te richten op huishouden en kinderen. In 1963 heeft mijn moeder enkele maanden in een rusthuis voor vrouwen gezeten met een mysterieuze ziekte waar steeds meer vrouwen mee kampten: huisvrouwenvermoeidheid. In dat rusthuis mocht ze niet praten over haar klachten, ze mocht alleen uitrusten. En na acht weken werd ze teruggeduwd in het bestaan dat haar ziek had gemaakt.

‘Vrouwen leidden een geestdodend leven, ze moesten voldoening halen uit het huishouden en de kinderen – ongeacht hun interesses of talenten. Achteraf was mijn moeder natuurlijk depressief. De medische wereld, grotendeels bestaand uit mannen, had geen idee. Problemen van vrouwen werden niet serieus genomen.’

Maagdenvlies, macaroni of de maatschappelijke positie van de vrouw?

‘De maatschappelijke positie van de vrouw natuurlijk! Dat komt uit de moderne W.P. voor de vrouw, die in 1968 verscheen. De ‘gewone’ Winkler Prins encyclopedie bestond uit twintig delen, deze speciale vrouweneditie telde 512 pagina’s. Tussen de lemma’s ‘maagdenvlies’ en ‘macaroni’ vond ik ‘maatschappelijke positie van de vrouw’. Daar werden cijfers genoemd over vrouwen die buitenshuis werkten. In België bleef 70 procent van de kinderen tussen de middag over, hier had je dat fenomeen nog amper. Ik denk dat de chef-redactrice wilde dat daarover nagedacht werd. En daarna weer terug naar de macaroni.’

De schaamte voorbij van Anja Meulenbelt of Een kamer voor jezelf van Virginia Woolf?

‘Daar wil ik niet tussen kiezen. Virginia Woolf schrijft in 1929 dat een vrouw op elk vlak hetzelfde zou kunnen als een man. Als zij maar beschikking heeft over drie zaken: een kamer voor zichzelf, een ruimte waarin ze haar eigen gedachten kan formuleren los van de mores die de maatschappij haar oplegt, eigen geld waardoor ze niet afhankelijk is van een man en ook niet verteerd hoeft te worden door woede op mannen die haar afhankelijk maken. En een geschiedenis: als je alleen maar mannenlevens krijgt voorgeschoteld ontbreekt de spiegel om over jezelf na te kunnen denken.

‘Anja Meulenbelt schreef in 1976 een uiterst persoonlijk verhaal, over onbedoeld zwanger worden op haar 16de en in een gewelddadig huwelijk belanden. In die tweede feministische golf ontdekten vrouwen dat hun persoonlijke problemen maatscháppelijke problemen waren, dat het persoonlijke politiek was.’