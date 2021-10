‘Ik neem mijn zeemeerminnenstaart altijd mee op vakantie’

Elke week een portret van een kind in haar slaapkamer. Deze week: Mara Claassen (8).

Met wie woon je?

‘Ik woon met mijn mama Katelijne (43) en mijn papa Boris (49) in Rotterdam. We hebben geen huisdieren, maar ik wil zou wel een Schnauzerpuppy willen.’

Wat zijn je hobby’s?

‘Tekenen, fietsen, vioolspelen, knutselen en Pokémonkaarten ruilen. Ik speel al twee jaar viool, ik ben net in mijn derde jaar begonnen. Ik heb heel veel Pokémonkaarten. Mijn favoriete zijn mijn Eeveekaarten, dat is mijn lievelingspokémon: een vosje.’

Wie zijn je beste vrienden?

‘Amelie, Didier, Wolf, Loeka, Olivia, Maja en Stella, zij zitten bijna allemaal bij mij op school en ik ken ze al sinds de kleuterklas. Als we afspreken gaan we koekjes bakken, buitenspelen of toneelstukjes verzinnen. We doen dan bijvoorbeeld poppenkast, dan maken we een verhaal en hebben we een kassa waar je kaartjes kunt kopen. Ik heb allemaal handpoppetjes: een prinses, een ridder, twee eenhoorns en nog veel meer.’

Wat is je lievelingsboek?

‘Het kleine Slechte Boek, dat gaat over een levend boek dat heel erg slecht wil worden. Je moet het kriskras en door elkaar lezen, en er staan allemaal raadsels en griezelige verhalen in. Harry Potter vind ik ook leuk, mijn ouders lezen me voor. Hermelien vind ik het leukste personage, omdat ze een heel slim meisje is en ze redt Harry en Ron vaak. Als ze in de problemen zitten, dan weet zij altijd welke spreuk ze moet gebruiken!’

Als je een dier zou zijn, welk dier dan?

‘Een vos, dat is mijn lievelingsdier. Vossen laten zich niet zo snel aan mensen zien en dan kun je in je eentje door het bos wandelen, lekker rustig.’

Wat vind je helemaal niet leuk?

‘Vroeg opstaan! Vooral als ik heel lekker in mijn bed lig en mijn ouders roepen dat ik eruit moet komen. Ik sta elke dag om 7 uur op. In het weekend mag ik uitslapen, maar dan ben ik vaak vroeg wakker. Eigenlijk moet dat andersom zijn! Dan kijk ik filmpjes op mijn tablet en ga ik daarna mijn ouders wakker maken.’

Wat is het mooiste cadeau dat je ooit hebt gekregen?

‘Ik heb een zeemeerminnenstaart gekregen voor mijn verjaardag. Daarmee kun je heel snel onder water zwemmen. De staart is paarsig maar heeft allemaal verschillende kleuren schubben, als een regenboog. Ik neem hem altijd mee op vakantie als er een zwembad is.’

Wat wil je later worden?

‘Kunstenaar. Ik wil mooie tekeningen maken en ook andere mensen leren tekenen. Mijn oma en opa doen dat ook, zij zijn allebei kunstenaars en werken ook samen.’