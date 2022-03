‘Ik maak grapjes die leuk zijn in een klein gezelschap, maar bij een groter publiek totaal niet goed vallen’

Wat zijn dit voor vragen? Naar aanleiding van het nieuwe seizoen van de verkiezingsquiz Kiespijn, zeven dilemma’s voor presentator Hanneke Groenteman (82).

Moeder-overste van de linkse kerk of linkse haatoma?

‘Diederik Ebbinge introduceerde mij in de eerste aflevering van Kiespijn als de moeder-overste van de linkse kerk. Toen Rutger Castricum en ik in het programma nog een kleine discussie hadden, noemde hij mij een linkse haatoma. Dat vind ik een grappige term. Laat mij de linkse haatoma maar zijn.

‘In Kiespijn ben ik de aanvoerder van Team Links. Ik voel mezelf nog steeds links, al is dat woord nauwelijks nog bruikbaar. Laatst zat ik met Rutger in de talkshow van Johnny de Mol. Rutger zei heel terecht dat het grote verschil nu bestaat tussen burgers en overheid, vertrouwen en wantrouwen, rijk en arm. Dat zijn de grote, gevaarlijke tegenstellingen van deze tijd. En ze zijn bruikbaarder voor het gesprek dan links en rechts.’

Ajax?

‘Ajax is een dilemma van zichzelf. Mijn opa en oma woonden in Amsterdam in Betondorp, in de Ploegstraat, vlakbij de groentewinkel van de vader van Johan Cruijff. Als we op zondag op bezoek gingen, ging mijn vader naar Ajax. Als er werd gescoord, konden wij het horen. We waren een echte Ajax-familie en dat zijn we nog steeds. Mijn kleinzoon is ook Ajax-supporter. Met hem en met Gijs, mijn zoon, ga ik naar elke thuiswedstrijd.

‘Ons dilemma is dat Ajax zowel fascinerend en bloedstollend als onaangenaam is. Als ik Ajax zie spelen gaat mijn hart open. Erik ten Hag is een trainer van wie je kunt houden. Laatst tegen FC Twente bijvoorbeeld, dan zit ik te genieten alsof ik een prachtig concert bijwoon. De schoonheid van het spel, de techniek, het is indrukwekkend. En toen zat Hakim Ziyech ook nog eens als gast in het stadion. Ik kreeg er tranen van in mijn ogen. Kom terug, dacht ik. Van dat deel van Ajax hou ik en geniet ik.

‘De onaangename kant is het management en de commerciële kant. De keiharde kant ook. Hoe lang heeft het niet geduurd voordat er overeenstemming was bereikt met de familie van Appie Nouri? Hoe Ajax dat heeft afgehandeld, dat is mijn grootste pijnpunt. De club is voor een deel ook arrogant, pedant, zelfingenomen. Amsterdams. Ja hoor, dat zit allemaal ook in mijn dna. Zelfs de dwazen op de tribune met hun zuilen bier beschouw ik toch een beetje als familie.’

Woning of kroning?

‘Ik vind het nog steeds een héél vervelend voorval, ook al is het meer dan veertig jaar geleden. Het tragische van het hele geval is dat de aanleiding van alle heisa zo onbenullig was.

‘Op de dag van de kroning van Beatrix, 30 april 1980, maakte ik voor de Vara een radioreportage. Geen woning, geen kroning, hadden de krakers als strijdkreet bedacht. Mijn hoofd stond totaal niet naar werken, ik kwam net uit Londen en ik was ontzettend verliefd. Ik fietste mijn huis uit en overal waren controles. Boven de stad vlogen helikopters. Dat triggerde bij mij een soort opstandigheid. Het leek wel oorlog. Als linkse haatoma had ik enige sympathie voor de krakers, hoewel ik er in mijn leven nog nooit een in levenden lijve had gezien.

‘Alras gebeurde er van alles. Ik maakte wat flauwe grapjes, zei dat het goed weer was om te kraken en te demonstreren, en slecht weer om te kronen. Ik heb de vervelende neiging om grapjes te maken die leuk zijn in een klein gezelschap, maar bij een groter publiek totaal niet goed vallen. Ik schat het verkeerd in. Dat gebeurde toen ook.

‘Mijn woorden werden door de NCRV gemonteerd onder een tv-reportage met beelden van vallende paarden en rellende krakers die later op de dag werden uitgezonden. Toen hebben 20 duizend mensen hun lidmaatschap van de Vara opgezegd. Dat werd allemaal aan mij toegeschreven. Het hoofdbestuur van de Vara wilde me ontslaan en ik kreeg allemaal antisemitische brieven. Mensen schreven dat het naar was voor mijn onderduikouders, ze hadden me moeten laten vergassen. Ik heb ze niet allemaal gelezen, maar het was niet misselijk.

‘Het heeft mijn carrière, voor zover er sprake is van een carrière, nadelig beïnvloed. Het bleef aan me kleven. Zo lang dat zo is kom jij niet op tv, zei Marcel van Dam, de voorzitter van de Vara. De VPRO had er jaren later geen enkel probleem mee, daar waren ze veel vrijer. Kom maar, zeiden ze, en toen mocht ik De plantage gaan maken.’

Lelijkste dorp op aarde of leukste plaatsje ter wereld?

‘Callantsoog! Het is eigenlijk hetzelfde verhaal als het vorige. In de podcast van Gijs zeg ik ook altijd iets verkeerds. Ik heb een slechte antenne voor wat ik wanneer en tegen wie kan zeggen. Paul de Leeuw, een van mijn beste vrienden, belde me op voor zijn podcast. Hij vroeg iets over Callantsoog. Het is het lelijkste dorp van Europa, zei ik. Dat vonden de mensen daar niet leuk. Het is natuurlijk ook helemaal niet waar. Nou ja, het dorpsplein is erg lelijk, maar ik vind dat niet erg.

‘Ik heb er een stacaravan gekocht. Een chaletje, werd het genoemd, maar het is gewoon een gepimpte stacaravan. Voor corona kwam ik al vaak in Callantsoog, een vriendin van me heeft er een huis. Het is precies wat ik wil, wist ik meteen. Een dorp en een gigantisch strand en niet in het quasi-chique Bergen. Ik hou van Amsterdam, vooral vanwege de culturele voorzieningen, maar in dat dorp ben ik zielsgelukkig. En er is in Callantsoog ook een enorme Albert Heijn. Echt top.’

Teun van de Keuken of Marcel van Roosmalen?

‘De podcastmannen van Gijs. Hij is dol op allebei. Ik kies voor Teun, want Marcel ken ik nauwelijks. Teun zat op het Barlaeus Gymnasium in Amsterdam een klas hoger, hij heeft Gijs geholpen met huiswerk. Zo begon het met die twee. Ik ken Teun al zo lang, hij hoort bij de familie.

‘Natuurlijk luister ik naar alle podcasts van Gijs. Het nadeel is dat er daardoor geen tijd meer overblijft om te werken. Ik zit de hele dag naar zijn podcasts te luisteren, het zijn er zo veel. Hij is mijn zoon, maar ik vind zijn podcasts echt heel leuk. Ik vind hem slimmer dan mezelf. Hij kan helder en analytisch denken en hij hoort wat mensen echt zeggen. Hij verrast mij en inspireert me. Echt waar. Alsof hij mijn kind niet is.

‘Ik geef zelf interviewles, al twaalf jaar. Na al die jaren kan ik het goed overbrengen. Als interviewer kan ik een sfeer creëren, en gezelligheid. En ik ben redelijk ad rem. Maar het goede interview is van hem.’

Sonja Barend of Eva Jinek?

‘Jeetje. Dat is moeilijk. Met mijn hoofd kies ik voor Eva, zeker als ik haar vergelijk met de presentatoren van al die verschrikkelijke talkshows op de andere zenders. Ze steekt er met kop en schouders bovenuit.

‘Met mijn gevoel kies ik voor Sonja, om wat ze heeft gedaan, om het terrein wat ze heeft ontgonnen. We hadden Willem Duys gehad, en Mies Bouwman een beetje, maar een echte, inhoudelijke interviewer in een gekleurde, persoonlijke talkshow, dat was totaal nieuw. Als Sonja opkwam met haar waanzinnige lach, was het feest. Wat was dat goed.

‘Laatst zag ik een oude aflevering van De plantage terug, met mij als interviewer. Het was hartstikke leuk! Dat heb ik destijds nooit zo gevoeld. Ik dacht altijd dat alles mislukte wat ik deed. Ik ben vaak huilend naar huis gefietst na De plantage en ik kreeg nauwelijks reacties. Nu wel. Nu ik bijna in mijn graf lig zeggen mensen tegen me dat ze met hun moeder vroeger altijd met veel plezier naar De plantage keken.’

Roman Holiday of Breakfast at Tiffany’s?

‘Roman Holiday. Ik werd stapelverliefd op Audrey Hepburn. Ik heb de film destijds in de bioscoop zeker tien keer gezien en ik heb de dvd. Roman Holiday is voor mij de ultieme film. Grappig, romantisch en wat ik heel bevredigend vond, is het onbevredigende einde. Ze krijgen elkaar niet. Audrey was een prinses, Gregory Peck een gewone, rokende journalist in Rome. Tja, dat werd hem niet.

‘Toen ze in Amsterdam bij modewinkel Gerzon in de Kalverstraat op bezoek was, brak de eerste jeugdrel uit de geschiedenis uit. Alle tieners, ik ook, doken onder de afzetting door om zo dicht mogelijk bij Audrey te komen. Via via kreeg ik het voor elkaar om mijn plakboek met foto’s en krantenknipsels bij haar op het nachtkastje in het Amstelhotel te krijgen. Best wishes Audrey Hepburn, schreef ze erin. Ik zal het je zo laten zien.

‘Honderd jaar later was ze in Amsterdam voor een tentoonstelling van haar kleding en mocht ik haar interviewen. Ik nam het plakboek mee. ‘I think you are fantastic’, stamelde ik. Dat was zo’n beetje het hele interview. Toen schreef ze precies hetzelfde: Best wishes Audrey Hepburn. Alleen haar handschrift was wat bibberiger geworden.’

