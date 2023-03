Ik kreeg een unheimisch gevoel bij het applaus voor Pim Lammers, hoezeer ik hem ook steun

Aangezien de organisatie van het Boekenbal een voorliefde heeft voor het maken van onderscheid, bestaat er niet slechts één type kaartje voor het feest. Het zijn er drie, waarbij de eerste en meest exclusieve groep ook naar het diner mag, de tweede naar het zaalprogramma en de derde enkel naar het feest. Om onduidelijke redenen behoorde ik deze editie tot groep twee. Ik mocht daarom het zaalprogramma bijwonen, waar vooraf iemand over zei dat de invulling ervan opzettelijk slecht is: zo kan iedereen er samen op foeteren en wordt het ijs wat gebroken.

Hoewel een gelijktijdig begin van het feest voor elke bezoeker me in dit opzicht een meer logische aanpak had geleken, miste het zaalprogramma wat dat betreft zijn doel niet. Het was erg slecht. Behalve slecht was het ook iets anders, iets wat het overduidelijk niet had willen zijn maar toch was: hoogst problematisch.

Na een wat onduidelijke dans-act kwam Pim Lammers het podium op, die een minutenlange staande ovatie ontving. Hoezeer ik Lammers ook steun als slachtoffer van homofobie, toch kreeg ik een wat unheimisch gevoel bij dit applaus. Ook bijval dient kritisch bekeken te worden, en ik kon me die avond niet aan de indruk onttrekken dat Pim Lammers daar vooral stond voor het comfort van het publiek. Hij diende een heel helder doel, namelijk deze gedachte: wij zijn het niet. De ongeletterde slechteriken zitten ergens achter hun computer; wij zijn gelukkig goed.

Het deed me denken aan ophef over racisme, wanneer er weer eens gekken bananenschillen beginnen te gooien in een voetbalstadion. Het is misschien onaangenaam om te horen, maar de realiteit is dat dit soort incidenten topjes zijn van ijsbergen – waar een volstrekt discriminatoir systeem aan ten grondslag ligt. Dat systeem zijn wij allemaal en zeker ook de CPNB, zoals bleek uit het vervolg van het programma.

In het uur dat volgde, passeerden allerhande queer personen en mensen van kleur, die werkelijk niets anders moesten doen dan beklemtonen dat ze helaas nog steeds als ander werden gezien. Ironisch genoeg is de oplossing daarvoor vrij simpel: stop mensen te laten spreken als ander – hetgeen precies op dat moment gebeurde. Na mijn debuut heb ik dit aan den lijve ondervonden, en auteurs die ook maar enigszins ‘afwijken’ worden eigenlijk voortdurend bedreigd. Weliswaar niet altijd door doodsbedreigingen, maar door iets wat in zekere zin nog veel gevaarlijker is: gereduceerd worden tot persoonlijk leed, dat voort zou vloeien uit je zogeheten afwijking.

Die dreiging gaat uit van kranten zoals deze; van televisie- en van radioshows; van recensenten. Van een systeem kortom, dat nog steeds ijzingwekkend hard geregeerd wordt door mensen met een bepaalde blik. Wat die blik precies behelst werd aan het einde van het programma pijnlijk duidelijk, toen een witte cis-man van een zekere leeftijd het podium betrad en een reeks kleinerende grappen begon te maken over iedereen die we zojuist gezien hadden.

Zo kon het publiek behalve lachen ook weer opgelucht ademhalen, want de orde was hersteld. Er kon weer gedronken worden en gesproken, onder andere over het thema van dit jaar: ‘Ik ben alles.’ Mij deed het denken aan de term ‘authentiek’ op de ramen van zojuist uit de grond gestampte horeca in het centrum van Amsterdam: het toont waarvoor iemand wil worden aangezien – en het tegendeel van wat hij feitelijk is.