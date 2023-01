‘Ik kon me nauwelijks voorstellen dat dit de beroemde Beach Boys waren, zo’n rommeltje maakten ze ervan’

De Zuid-Afrikaanse muzikanten Ricky Fataar en Terence William 'Blondie' Chaplin met Al Jardine, Mike Love and Carl Wilson in 1972. Beeld Getty

Holland heet het album van The Beach Boys dat deze week vijftig jaar geleden is verschenen. Een logische titel, want de plaat werd in de zomer van 1972 voor een groot deel opgenomen in Nederland, in een tot studio verbouwd kippenhok in Baambrugge om precies te zijn.

‘Geen idee waarom we daar terechtkwamen, maar de Nederlandse studio’s waar we anders altijd opnamen, waren bezet’, zegt Blondie Chaplin (72) aan de telefoon vanuit Los Angeles. Chaplin was indertijd 21 jaar oud en maakte sinds een klein jaar deel uit van The Beach Boys, de Californische band die bekend werd met vrolijke liedjes over zon, strand, surfen en liefde. ‘Het was toen een raar gezelschap. Drie broers Wilson, van wie de oudste, Brian, een mentaal wrak was en al lang niet meer mee op tournee ging. De jongste, Dennis, had zijn hand verwond en kon even niet drummen. Dus draaide alles om Carl, de middelste broer.’

Het was Carl Wilson die de uit Zuid-Afrikaanse Chaplin en zijn maatje Ricky Fataar had geïntroduceerd bij de andere Beach Boys. Chaplin en Fataar speelden in de band The Flames, waarvan Wilson het laatste album had geproduceerd. ‘Omdat The Beach Boys wel wat versterking konden gebruiken en Ricky en ik konden zingen en verschillende instrumenten bespeelden, wilde Jack Rieley, de manager, ons er wel bij. Dus zaten wij, twee Zuid-Afrikanen, ineens in wat een van de populairste bands ter wereld was geweest.’

Was geweest, benadrukt Chaplin. ‘Hits scoorden The Beach Boys in eigen land nauwelijks meer. Het publiek wilde het oude surfrepertoire horen en de band wilde daarvan af en mooie lp’s maken vol melancholieke liedjes. Alleen in Europa, en vooral bij jullie in Nederland, deden The Beach Boys het nog goed begin jaren zeventig.’

Misschien moesten ze gewoon even verkassen, dacht Rieley daarom in 1972. The Beach Boys hadden in februari van dat jaar in de Rai in Amsterdam een succesvol tv-optreden gegeven op het Grand Gala du Disque. In mei zou het album Carl and the Passions – ‘So Tough’ uitkomen, maar de opnamen verliepen moeizaam. Chaplin: ‘Ik kon me nauwelijks voorstellen dat dit de beroemde Beach Boys waren, zo’n rommeltje maakten ze ervan. Ik mocht van Carl de lead-zang doen en hij vroeg Ricky en mij ook om liedjes aan te leveren.’

Er kwam een behoorlijke plaat uit voort, maar voor een volgend album zou een verandering van omgeving goed zijn, vond Rieley, al was het maar om Brian van zijn cokeverslaving af te krijgen. Nederland leek geschikt, en Rieley keek niet op een cent. Goed, het lukte niet de zeven Beach Boys bij elkaar te krijgen in een paar Amsterdamse grachtenpanden, wat het plan was. Ook bleken er geen studio’s beschikbaar. Maar in Bloemendaal, Laren, Hilversum en Vreeland waren mooie villa’s beschikbaar en met wat aanpassingen viel er van die studio in Baambrugge ook wel wat te maken.

‘Iedereen nam zijn familie, nanny’s en huishoudsters mee’, zeg Chaplin. ‘Ik ging naar de Javalaan 43 in Hilversum’ – hij spreekt het adres in zijn beste Nederlands uit – ‘niet ver van Carl. Brian ging naar Laren. En allemaal kregen we een Mercedes te leen.’

Setlist van The Beach Boys met de namen van Blondie Chaplin en Ricky Fataar erop.

Het was een mooie zomer in Hilversum, herinnert Chaplin zich, die de stad sindsdien nog vaak bezocht. ‘Op zaterdag wandelde ik naar de markt om kaas te kopen en als ik wiet wilde roken ging ik naar Amsterdam, dat was maar een half uurtje. En doordeweeks reden we naar Baambrugge om aan onze plaat te werken.’

Om de gewenste kwaliteit te bereiken, liet Rieley de hele studio uit Los Angeles ontmantelen en verschepen. ‘De opnameruimte stond volgestouwd met apparatuur, we konden er nooit allemaal tegelijk in. Carl was de baas, herinner ik me. Die bleef vaak tot het licht werd aan het werk. Dennis zag ik zelden. Only with You, misschien wel het mooiste liedje, was van hem, maar het moest door Carl worden gezongen.

‘Volgens mij had Dennis het helemaal niet naar zijn zin. Over Brian, die 30 werd in Nederland, gaat het verhaal dat hij zijn huis in Laren niet uitkwam en de hele dag dezelfde plaat draaide, Sail Away van Randy Newman, maar ik herinner me een paar echt geweldige sessies met hem in Baambrugge. Zijn beste moment was het nummer Funky Pretty. Hij zong weliswaar zelf niet mee, maar hij zette ons precies goed neer rond de microfoon. Voor zangharmonieën en dat soort dingen had hij een feilloos gevoel, dan zag je Carl ook even opkijken: wauw Brian, wat goed. Zonder Brians aanwezigheid was Holland nooit zo bijzonder geworden. Ik kreeg echt kippevel toen ik de de vocale track van Funky Pretty terug hoorde.’

Die was niet eerder uitgebracht en is te vinden op de nu verschenen box Sail On Sailor – 1972. Verspreid over zes cd’s staan naast de integrale albums Carl and the Passions – ‘So Tough’ en Holland ook demo’s en afgekeurde liedjes uit 1972, evenals het complete Thanksgivingconcert dat The Beach Boys in november 1972 van dat jaar gaven in de Carnegie Hall in New York.

Dat concert zou aanvankelijk na Holland verschijnen als dubbel-lp, maar werd door de platenmaatschappij afgekeurd. Uiteindelijk zouden The Beach Boys eind 1973 wél het live-album In Concert uitbrengen, dat bestond uit latere opnamen van diverse concerten. ‘Het concert in Carnegie Hall was juist zo bijzonder omdat het publiek voor het eerst nummers van Holland kon horen. Ik ben ook best trots op hoe mooi ik Leaving This Town daar zong. Mooier dan op In Concert, al zeg ik het zelf.’

Krantenartikel uit 1972 over de behuizing van The Beach Boys in Nederland.

In Concert zou het laatste album van The Beach Boys zijn waarop Blondie Chaplin te horen was. Jack Rieley had de band op de rand van een faillissement gebracht en was ontslagen. ‘Stephen Love, de broer van bandlid Mike Love, had hem vervangen als zakelijk leider. Hij was een vechtsporter en ik vond hem erg intimiderend. Toen hij me tijdens een ruzie begon te slaan, was dat de laatste druppel. Ik ben meteen opgestapt.’

Maar al duurde het slechts een paar jaar, de tijd in The Beach Boys was de mooiste van zijn leven, vindt Chaplin vijftig jaar later. ‘Ik heb daarna veel gedaan, ben vijftien jaar met The Rolling Stones op tournee geweest en heb soloplaten gemaakt. Maar vooral de tijd in Nederland koester ik. Ik vond het echt jammer om terug te gaan naar LA, al was ik geloof ik de enige. Iedereen had heimwee, dat kun je op Holland terughoren. De driedelige suite California Saga is gespeeld en gezongen door mannen die hun thuis in LA misten. De melancholische sluier die over het hele album hangt, is aan jullie Holland te danken.’

Blondie Chaplin in 2019. Beeld Getty

Hoe mooi ook, de platenmaatschappij nam bij terugkomst geen genoegen met Holland. Ze hoorden er geen hit op, waarna een oud probeersel van Brian Wilson, Sail On Sailor, uit het archief werd gehaald en toegevoegd aan het album. Wie de originele versie (met Van Dyke Parks) op de box hoort, kan vaststellen dat er door The Beach Boys nog veel aan is gedaan om het tot de klassieker te maken die het nu is – misschien wel vooral dankzij de zang van Blondie Chaplin.

‘Brian wilde er niets meer mee te maken hebben, het nummer had hem destijds bad vibes gegeven. Dennis en Carl kregen de zang ook niet goed, dus ben ik het gaan zingen. Dat is nog steeds het liedje waarvan mensen mij kennen. En daar ben ik apetrots op. Toen ik het inzong, had ik geen idee dat Sail On Sailor naast Good Vibrations en God Only Knows tot de geliefdste nummers van The Beach Boys zouden gaan horen.’

The Beach Boys: Sail On Sailor – 1972 (box van 6 cd’s). Universal.