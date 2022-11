‘Ik kijk hoe absurd ik het kan maken’

Wat zijn dit voor vragen? Naar aanleiding van het nieuwe seizoen van zijn satirische programma Plakshot, zeven dilemma’s voor presentator en tv-maker Roel Maalderink.

Clown Jari of Gijs Roeldemaker?

‘Clown Jari. Gijs Roeldemaker is een parodie op Gijs Rademaker van EenVandaag. Gijs Roeldemaker bespreekt stellingen met mensen op straat. Bijvoorbeeld door te peilen hoeveel vertrouwen mensen nog hebben in peilingen.

‘Maar Clown Jari is iets gelaagder. Het idee erachter is dat bepaalde politieke verslaggevers – zoals inderdaad Jaïr Ferwerda – vooral lollige items maken. Je hebt toegang tot de macht, je mag ze alles vragen en dan kies je ervoor het vooral luchtig te houden.’ Lachend: ‘Als kijker erger ik me daar mateloos aan. Tegelijkertijd is hij natuurlijk ook maar een onderdeel van het systeem. Hij schikt zich naar de wensen van RTL, de producent en de kijker.

‘Hij moet dus een rol spelen. Maar wat nou als iemand zoals Jaïr in zijn vrije tijd serieus bezig is met inkomensongelijkheid of de klimaatcrisis? Een echte dossiervreter, dus. Dat vond ik een interessant gedachte-experiment.

‘Daarom heeft Clown Jari het bij aanvang van een van de scènes op het Binnenhof over een rapport over laaggeletterdheid in Rotterdam-Zuid. 100 duizend mensen: een groot probleem, vindt hij. Maar als vervolgens de camera gaat draaien, doet hij die clownsneus en pruik op en vraagt hij aan politici: ‘Heeft u uw geluksonderbroek aan?’

‘De verschillende reacties van politici zijn interessant. Sommigen steken gewoon hun standaardverhaal af. Jesse Klaver moest er hard om lachen. Anderen, zoals Wybren van Haga en Farid Azarkan, merkten op dat ze iets beters te doen hadden. Terecht. Dat is ook wel een beetje het punt, natuurlijk.’

De werking van de media of de hypocrisie van de gemiddelde Nederlander blootleggen?

‘De werking van de media. Plakshot belicht op satirische wijze de dynamiek en maniertjes van de media.

‘Mijn vorige programma Voxpop was satire op straatinterviews. Al lang vraag ik me af wat daar nou het nut van is: willekeurige mensen op straat laten leeglopen over een onderwerp waarover ze niet zelden bijzonder slecht geïnformeerd blijken te zijn. Daarin legde ik vaker de hypocrisie of onwetendheid van de gemiddelde Nederlander bloot.

‘Je hoort op straat ook altijd dezelfde dingen. Media doen dat misschien niet bewust, maar ze fabriceren standaardmeningen. ‘Geef alle Groningers een ton en start weer met boren!’ Dat heeft Johan Derksen dan de avond ervoor bij Vandaag Inside gezegd. Of: ‘Je mag ook niets meer zeggen.’ Dan vind ik het fijn om dat te bevragen of onderuit te halen.’

Monty Python of Jiskefet?

‘Jiskefet. In mijn jeugd keken mijn broers Jos en Thijs vaak naar Monty Python en Jiskefet. Zo heb ik dat meegekregen. Monty Python vond ik altijd iets ingewikkelder en ook wel erg jaren zeventig.

‘Bij Jiskefet zijn de sketches van De Lullo’s of Debiteuren Crediteuren natuurlijk goed, maar ik vind vooral de absurde scènes behoorlijk geniaal. De treinenman, bijvoorbeeld. Michiel Romeyn die in een leeg restaurant bij elke trein die langskomt ‘jaha!’ roept en gaat juichen.

‘Die scènes duren vrij lang. Zo’n situatie wordt helemaal uitgesmeerd, prachtig. Man in het zwembad van Herman Koch is ook goed. Dan zit hij minutenlang, in zijn eentje – heel zielig eigenlijk – in het zwembad. Ik hou ervan als komedie tegelijkertijd grappig, schrijnend en droevig is, maar ook mededogen toont.’

Gekkies of normale mensen?

‘Normale mensen. Soms hoor ik dat ik alleen maar gekkies interview. Ik heb geen moeite met kritiek, maar dat is gewoon niet waar. Laat ik het zo zeggen: ik heb zo’n 150 dinsdagen van mijn leven doorgebracht in winkelcentra op willekeurige plaatsen in Nederland en ik kan onthullen: daar lopen héél veel gekkies rond. Het was regelmatig juist de kunst om die niet voor de camera te krijgen.

‘In mijn filmpjes zie je vooral die ene oom die je op verjaardagsfeesten tegenkomt, zeg ik altijd. Die met veel zelfvertrouwen en een stellige blik zegt: ‘Ze moeten weer gaan boren in Groningen!’

‘Als iemand echt sneu of ongemakkelijk overkomt, is het niet grappig. Dat ziet de kijker ook. Maar het klopt dat mensen soms met droge ogen de vreemdste dingen beweren. In Hengelo vertelde een echtpaar me dat ze op Trump gingen stemmen. En Obamacare moest in Nederland worden teruggedraaid.

‘Op een gegeven moment ging ik zoeken hoe absurd ik het kon maken. Bijvoorbeeld door op straat aan mensen te vragen of ze doorhebben dat ik eigenlijk een deepfake ben. Totaal ridicuul, natuurlijk. Mensen zeggen dat ik een vrij standaarduiterlijk heb. En ik kom van nature vrij ernstig over. Het zal wel, denken ze. Dat snap ik wel. Het is namelijk ook heel vreemd dat een journalist voor de grap tegen mensen zegt dat hij een deepfake is.

‘Zodra mensen geïnterviewd worden, spiegelen ze zich aan talkshowgasten die ze op tv zien, en denken niet na of het gesprek waar ze in zitten eigenlijk heel onlogisch is.

‘Dat levert komedie op. Maar het is nooit mijn bedoeling om mensen voor lul te zetten. Bij Plakshot staan we soms nog een kwartier na te praten met degenen die we geïnterviewd hebben om uit te leggen wat we aan het doen zijn. Vaak vinden mensen het geen enkel probleem.’

Roel Maalderink Beeld Frank Ruiter

Peter R. de Vries of PowNed?

‘Ik heb voor alle twee gewerkt, maar ik kies Peter R. de Vries, een indrukwekkende man. In 2015 was ik samen met hem een van de verslaggevers van Internetpesters aangepakt. Ik was er zeer van onder de indruk hoe zuiver op de graad hij was. Hij waakte voor tunnelvisie en dacht na over wat eerlijk en oneerlijk is. Of hij likeable was, interesseerde hem niet.’

Misdaad of satire?

‘Satire. Die misdaadprogramma’s waren niet mijn ding. Bij Opgelicht?! deed ik ook confrontaties. Dat is een bepaald format. ‘Meneer, er zijn duizend klachten over u ontvangen…’ Na zo’n confrontatie kreeg ik op de terugweg in de auto weleens een zweetaanval en dacht ik: is dit nou de juiste vorm? Iemand voor een groot publiek confronteren met een draaiende camera? Maar je leert er wel televisie maken. Dezelfde straight face gebruik ik nu voor satire.’

Roland Wankers of Robert Smaaldermans?

‘Smaaldermans. Roland Wankers is een parodie op de opkomst van Ongehoord Nederland en de figuur Arnold Karskens. Al zijn het cynisme en de verongelijkte straatinterviews van PowNed er ook in vertegenwoordigd.

‘Bij zenders als Ongehoord Nederland en PowNed is het ontmaskeren van de vermeende hypocrisie van progressieve mensen een van de speerpunten. En dus vraagt Roland Wankers bij een woonprotest: ‘Jij tankt toch ook bij Shell?’

‘Als iemand dan zegt ‘ik heb niet eens een auto’, halen ze daarmee Roland Wankers ook onderuit. Dat is prettig.

‘Smaaldermans is iets meer een 3D-personage geworden en heb ik ook vaker gedaan. Hij is een rodeloperverslaggever die gefrustreerd is geraakt. Hij kan zijn ergernis amper onderdrukken, maar zegt wel tegen iedereen: ‘De ster van de avond!’

‘’Hij walgt én smult ervan. Dat ligt dicht bij elkaar. Hij vindt al die BN’ers maar fake, al is hij zelf het nepst van allemaal. De eindquote is ook altijd: ‘Wat een verschrikkelijk volk die BN’ers, bah. Tot volgende week!’

‘Op die rode loper sta ik naast journalisten van RTL Boulevard en Shownieuws. Ongemakkelijk natuurlijk. Maar ook fascinerend. Sommigen zeggen echt tegen iedereen: ‘Wat zie je er fantastisch uit!’

ROEL MAALDERINK

1991 Geboren in Utrecht

2003-2009 Johan van Oldenbarnevelt Gymnasium, Amersfoort

2006 Begint met schoolvrienden het YouTube-kanaal Tegen de Regels, waarvoor ze sketches maken

2010-2014 Studie rechten en psychologie aan het University College Utrecht en rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Utrecht

2014-2015 Master informatierecht aan de Universiteit van Amsterdam. Studeert af met een scriptie over de vrijheid van meningsuiting.

2014-2018 Verslaggever bij onder andere KRO-NCRV, Peter R. De Vries en Opgelicht?!

2015 Stage bij de afdeling mediarecht van advocatenkantoor Kennedy Van der Laan

2016 Begint satirische internetserie Voxpop. Eerst voor YouTube, later in samenwerking met AD.nl

2020 Ontwikkelt en presenteert De Speld Podcast

2021-heden Maakt en presenteert Plakshot voor de VPRO.

Plakshot is elke vrijdagavond om 21:15 op NPO3.