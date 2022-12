Ik kan wel inpakken, dacht ik somber. Die robot kan het werk doen dat ik al decennia doe. Gratis

‘Een robot zal nooit méér kunnen dan er door mensen is ingestopt’, zei meester R. geruststellend tegen de zesde klas. Het was 1977, wij waren 12 en de enige échte robot die we kenden was de Casio-rekenmachine. Toch waren wij bang dat de robots de aarde zouden overnemen.

Dat ging ongeveer zo: een heel slimme maar ook krankzinnige professor vindt een robot uit. (Die robot is een mannetje van blik, met lichtjes als ogen en een antenne op zijn kop.) Die professor leert zijn robot een paar basisvaardigheden: lezen en lopen bijvoorbeeld, eventueel ook mensen redden enzo.

Tot dusver niets aan de hand. Maar ja, een robot leren lezen is vragen om moeilijkheden. Voor je het weet leest hij boeken waar hij een slecht karakter van krijgt! En dan zoekt hij op hoe hij een atoombom moet maken en dan heb je de poppen aan het dansen!

Maar goed, dat kon dus gelukkig niet, want als meester R. het zei, dan was het zo. Hij legde ons ook nog uit dat het woord ‘robot’ van het Russische woord voor ‘werken’ komt (dat klopt) en dat een robot weliswaar veel sneller kon rekenen dan de slimste mens ter wereld, maar nooit veters zou kunnen leren strikken. (Klopt dat?)

Meester R. is al lang dood, maar ik denk de laatste tijd vaak aan hem. Toen ik onlangs een prachtig schilderij maakte van een olifant die in een hangmat vol druiven over Amsterdam uit ligt te kijken, bijvoorbeeld. Ik kan helemaal niet schilderen, maar met de Dall-E-software was het in een minuut klaar. Ik hoefde alleen maar een paar woorden in te tikken en daar was mijn perfecte schilderij.

Ontzettend leuk voor mij, maar ellendig voor échte kunstenaars. Want wie laat zijn boek nog illustreren of zijn poster nog ontwerpen door een echt mens, als een robot zo’n olifant gratis in 1 minuut tevoorschijn trekt? Nou ja, míjn probleem is het niet. Dacht ik. Maar even later had je inderdaad de poppen aan het dansen. Nee, geen robot met een atoombom, maar iets nog veel ergers: een robot die kan schrijven. Artikelen, betogen, hele thrillers zelfs.

Nou, ik kan wel inpakken, dacht ik somber. Die robot kan dan vast ook wel een onderhoudend stukje van 430 woorden tikken over iets wat een vrouw bij de bakker zei, ofzo. Met andere woorden, een robot kan het werk doen dat ik al decennia doe. Gratis. Ik word dus overbodig. En arm.

Anderzijds: ik heb dan wel lekker veel vrije tijd. Ik weet al precies wat ik met die tijd ga doen. Ik ga die robot boeken laten schrijven die ik graag wil lezen. Vestdijk is dood, maar dat ding schrijft in 10 minuten voor mij deel 9 van de Anton Wachter-serie. Updike kan het zelf niet meer doen, maar die robot laat Rabbit Angstrom uit de dood opstaan en nog een heleboel van zijn egocentrische oudewittemannenavonturen beleven. Wat heerlijk!

Nou ja, aan het werk maar weer, zolang het nog kan. Al stond de titel me tegen, ik sloeg toch Wat de fak open, de zo ronkend gehypete onheus-bejegende-acteursmemoires (‘onthutsend, moedig en inspirerend’) van Maryam Hassouni, en begon te lezen.

‘Het idee dat ik actrice zou kunnen worden was nooit bij me opgekomen’, schrijft Hassouni over haar 15-jarige zelf. Een paar bladzijden verderop schrijft ze: ‘Actrices kunnen alles’, zei moeder. Ik was vier, en ik wist wat ik wilde.’

Een robot zou zo’n fout niet maken. Maar ja, dan blijft er niks te zeiken over voor mensen zoals ik, en dat is ook wel weer jammer.