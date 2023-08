‘Ik kan goed multitasken, dat kan nog van pas komen tijdens het straaljageren’

Taeke Sijsma: ‘Ik ben in bijna alle pretparken in Nederland geweest.’ Beeld Coco Olakunle

Met wie woon je?

‘Ik woon in Heemstede met mijn moeder Barbara (45), mijn vader Douwe (44), mijn zusje Jikke (7) en mijn oudere zus Lisa (15). Ik heb ook een hond die Eefje heet en een kat die Gijs heet.’

Wat is je lievelingsvak op school?

‘Ik heb meerdere lievelingsvakken, namelijk gym, tekenen, spelling en rekenen. In september ga ik naar de middelbare school, dan krijg ik voor het eerst wiskunde. Ik ben benieuwd naar het vak, omdat alles begint bij wiskunde. Je hebt er veel aan later. Als je een eigen bedrijf wil beginnen, heb je wiskunde nodig. En als je straaljagerpiloot wil worden, ook.’

Want dat wil jij worden?

‘Ja, ik hou van snel gaan, dus straaljagerpiloot zijn lijkt me heel vet. Ik denk wel dat het moeilijk is om te worden, want je moet veel tests doorstaan. Misschien gaat het me juist goed af omdat ik me niet makkelijk op één ding kan concentreren, maar wel goed kan multitasken. Dat kan nog van pas komen tijdens het straaljageren.’

Welke dag uit je leven zou je graag nog een keer willen meemaken?

‘De dag dat ik naar Walibi ging. Ik ben, denk ik, in bijna alle pretparken van Nederland geweest: de Efteling, Duinrell, Drievliet en Walibi. Walibi vond ik het coolst, omdat ze daar de ziekste achtbanen hebben, zoals de Goliath. Dat is de hoogste en snelste achtbaan van heel Nederland. Ik wil ook graag een keer naar Walibi Fright Night. Ik kan niet zo goed tegen enge dingen, maar het lijkt me gewoon leuk om een keer mee te maken.’

Taeke Sijsma Beeld Coco Olakunle

Wat is je lievelingsvakantie?

‘Ik denk de Bahama’s, omdat dat een van de weinige landen is waar we naartoe zijn gevlogen. Ik was 2, dus ik kan me er niet veel meer van herinneren. Alleen de glijbaan bij het hotel en de ingang van een museum waar je opgezette haaien kon bekijken.’

Naar welk land zou je graag nog op vakantie willen?

‘Ik zou graag naar Amerika willen, om daar naar alle pretparken te gaan, zoals Universal Studios, Six Flags en Disney World. De achtbanen daar zijn echt ziek. Ik weet alleen niet of mijn ouders mee willen.’

Waar zie je jezelf over tien jaar?

‘Over tien jaar studeer ik Frans en Engels. Engels is een wereldtaal, dus als je dat spreekt, kun je met bijna iedereen ter wereld communiceren. Frans lijkt me gewoon leuk om te kunnen, voor als ik naar Frankrijk of het Franse deel van Canada ga. Misschien woon ik over tien jaar ook wel samen met mijn neef of een vriend in Amsterdam. Maar voor nu zit ik hier goed, bij mijn ouders en zussen in Heemstede.’