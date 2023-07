Meau Beeld Frank Ruiter

Dat heb jij gedaan of Nieuw begin?

‘Nieuw begin. Mijn album 22 was eigenlijk al af, maar ik wilde er graag nog een outro aan toevoegen die een periode in mijn leven – het maken van dit album – afsluit en met een positieve blik naar het nieuwe hoofdstuk kijkt. Ik schreef het in een uurtje en vind het een van de mooiste liedjes van 22.

‘Dat heb jij gedaan, het zesde nummer op mijn album, was mijn doorbraak (begin 2022 stond het wekenlang op nummer 1, red.). Het gaat over een toxische relatie van een jaar of zes geleden. ‘Dat klotegevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan’, zing ik. Ik denk dat ik er altijd wel een litteken aan zal overhouden, maar ik voel niet meer de boosheid van toen. Misschien zat die jongen in een slechte fase van zijn leven.

Over de auteur

Gijs Beukers is mediaredacteur bij de Volkskrant. Hij schrijft vooral over televisie, podcasts en boeken.

‘In het begin vond ik het heftig om te zingen over zo’n persoonlijk onderwerp. Tijdens optredens moest ik best vaak huilen. Maar naarmate het een grotere hit werd, ging het me steeds makkelijker af. Op een gegeven moment voelde het niet meer als mijn verhaal. Ik dacht dat het de persoonlijkste tekst ooit was, maar veel mensen bleken zich erin te herkennen, ook kinderen van ouders met een drankprobleem. Tijdens een rechtszaak heeft een slachtoffer delen van de tekst voorgelezen aan de dader.’

‘Misschien is het ook allemaal te snel gegaan’ of ‘Zonder chaos is er toch niks aan?’

‘Dat zijn twee zinnen uit de titeltrack van 22, een persoonlijk liedje dat ik schreef toen ik in mijn eentje op vakantie was, in een all-inclusivehotel op Tenerife. Ik denk dat erin naar voren komt dat er soms wel erg veel in mijn leven gebeurt, maar dat dat ook oké is.

‘Ik kies ‘Zonder chaos is er toch niks aan’. Ik hou van chaos in het leven, op alle fronten. Bijvoorbeeld in de liefde. Pijn hoort bij de liefde, vind ik, daardoor voel je dat je leeft. Ik ben nu weer megaverliefd, dat voelt heel fijn en steady, maar ik blijf altijd wel iemand die de randjes opzoekt. Al voelt het bij hem voor het eerst niet beklemmend als ik denk dat ik met hem ga trouwen.

‘Ik flirt wel nog steeds met anderen, dat is toch menselijk? Nee, niet met mijn fans. Die blijven op afstand. Volgens mij willen ze niet met me naar bed, haha. Dat zou ik ook wel weird vinden.

‘Ook op andere gebieden houd ik van chaos, van een ongeorganiseerd leven. Naar de kroeg gaan als dat eigenlijk niet kan. Vorige week kwamen we na drie avonden spelen op zaterdag om half 1 aan in Utrecht. Ik was moe, maar na al die prikkels van een festival vind ik het een heftig idee om ineens in bed te gaan liggen. Dus zijn we nog even doorgegaan.’

Club of kroeg?

‘Kroeg, honderd procent. Ik vind de kroeg magisch. Dit klinkt alsof ik een drankprobleem heb, maar ik vind het gezellig om de hele avond lekker met vrienden te lullen. Ik zou er graag elk weekend zijn, maar dat red ik niet, omdat ik vaak moet spelen.

‘Toen vorig jaar alles ontplofte vanwege Dat heb jij gedaan, was ik alleen maar aan het spelen, waardoor ik mijn vrienden superweinig heb gezien. Laatst had ik op één avond de verjaardag van een van mijn beste vrienden én een van mijn beste vriendinnen, maar moest ik eigenlijk naar een radiostation. Uiteindelijk heb ik tegen mijn manager gezegd dat ik naar die verjaardagen wilde. Toen was ik trots op mezelf, alles moet wel in balans blijven. Mijn vrienden nemen ook weleens vrij voor mij, dan wil ik dat andersom ook kunnen, ook al is dat in mijn werk misschien iets moeilijker.’

Kinderen voor kinderen of Herman Brood Academie?

‘Zonder een van de twee had ik niet gestaan waar ik nu sta. Toen ik 6 was, vroeg mijn eerste zangleraar of Kinderen voor kinderen wat voor mij was. Met mijn moeder ben ik in de Amsterdam Arena naar een show gaan kijken. Toen ze met z’n allen de eindtune zongen, zei ik: ‘Kijk mam, daar sta ik volgend jaar ook.’

‘Van mijn 8ste tot mijn 11de heb ik erin gezeten. Je wordt er, op een leuke manier, gedrild. Elke zaterdag en zondag waren we bezig met liedjes instuderen, dansen, cd-opnamen. Ik heb twee solonummers gezongen: Snoepje en Jongensmeid – ik droeg vaak baggy kleding van mijn broer.

‘Ook de Herman Brood Academie in Utrecht was superleerzaam. Op de pop-rockafdeling hadden we een sick jaar. Mijn hele band zat erin, behalve Vadim, die is er later als gitarist bij gekomen – en is nu mijn vriend.’

Froukje of S10?

‘Al die jonge popzangeressen zijn vriendinnen van me geworden. Gisteren was ik toevallig nog aan het eten met Maan. Bente is al lang een goede vriendin van me. We zitten allemaal in dat gekke wereldje.

‘Iedereen zingt Nederlandstalig. Vroeger was dat bijna een genre op zich, toch? En toen was het al snel volks. Nu zijn er veel meer Nederlandstalige genres. Mijn muziek is meer indiepop, S10 komt uit de hiphophoek, Froukje maakt vette, elektronische muziek.’

Utrecht of Amsterdam?

‘Utrecht. Ik kom uit Weesp. Vroeger had ik alles – zangles, dansles, Kinderen voor kinderen – in Amsterdam, maar toen ik een jaar of vier geleden naar Utrecht verhuisde, was dat een verademing. Het is er stads, maar ook dorps. Ik heb hier nu ook een huis gekocht, op een prachtige plek bij de Catharijnesingel. Daar ben ik wel trots op.’

Spotify of TikTok?

‘TikTok is belangrijk voor het promoten van je muziek. Bijvoorbeeld door een fragment van een nieuw liedje erop te zetten, een stukje akoestisch te spelen of een deel te playbacken. Dat heb jij gedaan is een hit geworden dankzij TikTok.

‘Maar ik kies Spotify, sowieso voor ontspanning en ook voor werk. Ik wil natuurlijk gewoon streams (Dat heb jij gedaan is ruim 60 miljoen keer gestreamd, red.). Ik ben een jaar ‘radar artist’ geweest op Spotify. Dat betekent dat ze je promoten omdat ze in je geloven. Ik kwam in prominente playlists terecht en heb een week lang op een groot billboard op Times Square gestaan. Maar als Amerikanen mij opzoeken, zullen ze denk ik denken: huh, die taal begrijp ik niet.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door MEAU (@meauhewitt) op 6 Jul 2023 om 1:25 PDT

‘Ik kan wel kijken waar er naar me geluisterd wordt, maar omdat we ons focussen op Nederland en België heb ik dat nog nooit gedaan. (Pakt telefoon erbij.) Eens kijken. De Verenigde Staten staat op de vijfde plek, met vijfduizend luisteraars per maand. Indonesië staat vierde, geen idee waarom. Een half miljoen luisteraars uit Nederland. Ja, dat is top.’

Muziek schrijven of spelen?

‘Zonder schrijven zou ik echt niet kunnen, dat is mijn uitlaatklep. Spelen vond ik in het begin doodeng. Omdat mijn liedjes rustig zijn, had ik het gevoel dat het saai zou zijn. Ik durfde ook niks tegen het publiek te zeggen.

‘Die angst raakte ik kwijt door veel te spelen. Nu geniet ik ervan. Als iemand nu iets roept of een boodschap op een bord heeft geschreven, speel ik daarop in.’

‘Uit verveling gaan emoties dan weer lopen’ of ‘Zorgen raak ik steeds wat beter kwijt’

‘Dat zijn ook twee zinnen uit nummers van mijn album. Ik kies ‘zorgen raak ik steeds wat beter kwijt’. Nu ik ouder word, kan ik makkelijker filteren en relativeren.

‘Iemand schreef laatst over mij dat ik piekerpop maakte. Laat mij lekker piekeren. Als ik een liedje wil maken over dat ik me kut voel, dan hoef je daar niet naar te luisteren. Ik ben niet eens per se een piekeraar, over het algemeen ben ik heel vrolijk. Maar als ik wel een keertje in mijn hoofd zit, schrijf ik daar graag over. Dat is lekker dramatisch, daar kan ik veel gevoel in kwijt.

‘Af en toe ga ik naar een psycholoog, omdat het heftig kan zijn wat er bij bekendheid komt kijken. Als ik op een festival heb gespeeld en daarna nog naar andere artiesten wil kijken, word ik herkend en ben ik daar toch mee bezig. Ik ben dan bang dat ik er aangeschoten uitzie ofzo.

‘De psycholoog vertelt dan dat dat allemaal niet uitmaakt, zegt dat de meningen van anderen niet allesbepalend zijn en zet vervolgens ook de rest van mijn leven weer op een rijtje. Als ik daar wegloop, denk ik altijd: wat gaat het toch allemaal goed. En wat heb ik toch een topleven.’

Meau speelt op zaterdag 8 juli op het Dijkpop Festival in Andijk.

Beeld Frank Ruiter