‘Ik hoor dat Anjet Daanjes roman prachtig is, maar ik kwam er niet doorheen’

Is de Boekenweek de belangrijkste week van het jaar voor een boekhandelaar?

‘Nee, dat zijn Sinterklaas en Kerst, dan verkopen we de meeste boeken. De Boekenweek is ooit, 87 jaar geleden, in het leven geroepen omdat het juist na de cadeauperiode helemaal stilviel. Inmiddels is het een fenomeen. Het thema, Ik ben alles, is dit jaar een beetje vaag, niet eenvoudig om daarmee uit te pakken in onze etalages, maar ik ben blij met de twee leuke jonge Boekenweekauteurs Lize Spit en Raoul de Jong.’

Ander nieuws: de shortlist van de Libris Literatuurprijs is bekendgemaakt. Wie gaat volgens u winnen?

‘Je kunt bijna niet om Anjet Daanje heen. Maar ik gok zomaar op Peter Terrin.’

Is Daanje ook uw favoriet?

‘Nee, ik heb geen favoriet. Zo’n jaarlijkse literatuurprijs geeft meer een tijdsbeeld dan dat ik zeg: dit zijn boeken voor de eeuwigheid. Zoals bijvoorbeeld de romans van Louis Couperus dat wel zijn. Daanje hebben we goed verkocht en van een aantal lezers hoor ik dat het prachtig is, maar zelf kwam ik er niet doorheen.’

Er is wat discussie over de vraag of Man zonder rijbewijs van Oek de Jong een roman is of een memoir. In de reglementen staat dat alleen literaire romans in aanmerking komen voor de Librisprijs.

‘Deze discussie was er vorig jaar ook met Cindy Hoetmers Min of meer opmerkelijke gebeurtenissen uit het leven van een treuzelaar, dat op de longlist stond. Ik vond dat een enorm leuk boek over haar belevenissen. Blijkbaar is het reglement rekbaar. Dus zet dan ook Oek de Jong er lekker op. Ik lig daar niet wakker van, mensen die dat allemaal gaan aankaarten hebben niets te doen.’

Welk boek tipt u deze week?

‘Een mens valt uit Duitsland van Konrad Merz. Een heruitgave uit 1936. Een waargebeurd verhaal over een jonge joodse man die in 1934 vlucht uit Duitsland. Hij vindt een onderkomen in Ilpendam. Toen het verscheen schreef Menno ter Braak erover: ‘Een van de gelukkigste momenten in het literaire bestaan van de gehele Duitse emigratie.’ Het is poëtisch, grappig en je legt het niet meer weg. Ik heb eigenlijk nog nooit zoiets bijzonders gelezen.’

Toptien bestverkochte boeken bij boekhandel Den Boer in Baarn:

1. Ewa Maria Wagner: Hotel Goldberg; Meulenhoff

2. Joris Escher: Escher worden; Atlas Contact

3. Alex Boogers: Wij zijn van diamant; Hollands Diep

4. Dido Michielsen: Engel en Kinnari; Hollands Diep

5. Alba de Céspedes: Het verboden schrift; Meridiaan

6. Fernando Aramburu: Het tellen van de dagen; Wereldbibliotheek

7. Stéphanie Hoogenberk: Wij hebben het over je gehad; Prometheus

8. Roek Lips: De wereld dat ben jij; Ambo Anthos

9. Alexander Munninghoff: De stamhouder; Prometheus

10. Jolande Withuis: Vrouw en vrijheid; De Bezige Bij