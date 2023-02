Maartje Kroonen: ‘Bijleveld heeft altíjd heel veel Engels verkocht.’ Beeld Annabel Miedema

Buy your English books here, staat er op een bordje in jullie etalage. We hebben natuurlijk vorige week het nieuws over de fors toegenomen verkoop van Engelse boeken gehad…

‘O, daar gaan we weer.’

… en op jullie lijst van bestverkochte boeken staat The Shards van Bret Easton Ellis, uitgegeven door Knopf, terwijl het boek óók in een keurige Nederlandse vertaling is verschenen onder de titel Scherven.

‘Ja. Kijk: die Engelse editie is net uit. En er zijn natuurlijk mensen die daarop wachten. Er zijn ook mensen die het liever in het Nederlands lezen – verkopen we ook – maar op dit moment wordt de Engelse versie het meest verkocht. Terwijl van Ian McEwans nieuwe roman de Nederlandse vertaling, Lessen, het deze week beter doet dan de Engelse versie, vermoedelijk eveneens omdat die net uit is.’

Volgens de CPNB en de branchevereniging van Nederlandse uitgevers is het voor ‘de keten’ van het boekenvak niet goed dat het Engelse boek oprukt ten koste van het Nederlandse. Voel je je aangesproken als mensen zeggen dat boekhandels daar rekening mee moet houden?

‘Nee. Ik denk dat iedereen hierin zijn eigen weg moet vinden. Bijleveld heeft altíjd heel veel Engels verkocht, dus voor ons is er niet zoveel veranderd. Ik hoop wel dat er ruimte blijft voor goeie vertalingen, maar ik zie ook dat het echt per titel verschilt of mensen het origineel kopen of de vertaling. Straks komt de nieuwe Max Porter uit en die is vertaald door Saskia van der Lingen. Dat is zó’n taalvirtuoos.’

Je tip van de week is Vermogen van Hernan Diaz; waarom?

‘Het is zijn tweede roman en het is een heel knap boek, en ook nog eens vertaald door Harm Damsma en Niek Miedema. We behandelen het volgende week in onze leesclub. Ik heb het zowel in het Engels als in het Nederlands gelezen. En verder verheug ik me op wat nieuwe titels die we net hebben ingekocht bij de inkoopbeurs in Hoevelaken, waar de Nederlandse uitgevers drie keer per jaar laten zien wat er gaat verschijnen. Zoals de nieuwe bundel van Antjie Krog en de nieuwe roman van J.M. Coetzee, die ik al gelezen heb. Mooi!’

Toptien bestverkochte boeken bij boekhandel Bijleveld in Utrecht:

1. Bret Easton Ellis: The Shards; Knopf

2. Ian McEwan: Lessen; De Harmonie

3. Hernan Diaz: Vermogen; Atlas Contact

4. Mohamed Mbougar Sarr: De diepst verborgen herinnering van de mens; Atlas Contact

5. Judith Herzberg: Sneller langzaam; De Harmonie

6. Annie Proulx: Veen, dras, moeras; De Geus

7. Andreas Malm: Eco-sabotage; Starfish Books

8. Uwe Wittstock: Februari 1933; Cossee

9. Mariana Enriquez: Dangers of smoking in bed; Granta

10. Marlies de Munck en Pascal Gielen; Kwetsbaarheid; Valiz