‘Ik hoop dat ik dj word. Niet per se de beste van de wereld, maar wel een beetje beroemd’

Beeld Adriaan van der Ploeg

Waar en met wie woon je?

‘Ik woon met mijn vader Daan (38), moeder Nina (40) en twee broertjes in Rotterdam. De oudste heet Sol (6) en de jongste Kik (3). Soms is het leuk om broertjes te hebben, maar soms ook niet, als ze vervelend zijn. Ik ben blij dat ik de oudste ben, want dan kan ik een beetje de baas over ze spelen.’

Waar zit je op school?

‘Ik zit op het Landje, dat is vlak bij de Erasmusbrug. Wat leuk is aan school, is dat ik veel vrienden heb. En gym. Gisteren was ik op een scholenmarkt, omdat ik bijna naar de middelbare ga. Ik heb nog niet echt zin om van school te veranderen, want het wordt moeilijk om afscheid te nemen. Maar een nieuw begin is ook goed. Het maakt me niet zo heel veel uit naar welke school mijn vrienden gaan. Het gaat vooral om jezelf.’

Wat zijn je hobby’s?

‘Voetbal, rennen en wielrennen. Soms kijk ik voetbal, maar ik heb geen lievelingsclub. Sport maakt me blij: ik ben vrolijk als ik beweeg en hou van snelheid. Als ik een dier zou zijn, was ik een cheeta of een jaguar.’

Krijg je zakgeld? En zo ja, hoeveel?

‘Ik krijg 12 euro per maand. Dat spaar ik, want ik wil een Nintendo Switch kopen. Gamen is leuk, maar ik ga vaker buitenspelen. Met mijn vrienden speel ik meestal tikkertje of verstoppertje. Soms doen we ook politie en boefje.’

Wat is je lievelingseten?

‘Pizza!’

Wat voor gerechten kunnen je ouders goed klaarmaken?

‘Ik zou het niet weten. Ik kan op dit moment niks verzinnen. Mijn vader heeft een Indonesisch restaurant, dus hij maakt veel Indonesische dingen, zoals saté en zo. Maar het gekke is dus dat ik saté eigenlijk helemaal niet lekker vind.’

Wat vind je leuk aan jezelf?

‘Misschien dat ik grappig ben. Ik ken best veel goeie moppen en raadsels. Van die raadsels die grappig zijn. Wat is zwart en vliegt door de lucht? Een helidropter.’

Wat doe je over tien jaar?

‘Ik hoop dat ik dj word. Niet per se de beste dj van de wereld, maar wel een beetje beroemd. Ik wil naar andere landen reizen om daar te draaien. Wat voor muziek, dat zou ik nog niet weten. Ik vind Martin Garrix best leuk. Mijn ouders hebben voor mijn broertje Sol op Spotify een afspeellijst gemaakt met zijn lievelingsmuziek. Ik hoef dat nog niet. Maar later moet ik vast wel een eigen afspeellijst gaan maken voor mijn beroep.’