‘Ik hoop Aziaten zichtbaar te maken als muzikant, acteur en danser, als mensen zoals jij en ik’

ABM Crew, komend weekend te zien op festival Korean Wave in Museum Volkenkunde Leiden.

‘Ontdek, ervaar en leer het succes van de Korean Wave te begrijpen.’ Het Museum Volkenkunde in Leiden staat op 24 en 25 september in het teken van K-pop, K-drama, K-sports, K-beauty, K-fashion en Koreaans eten. ‘En we zorgen vooral dat je kunt meedoen’, zegt Bettina Brunt, initiatiefnemer van het festival Korean Wave. ‘Er zijn lezingen, masterclasses, taallessen, een toernooi, traditionele spelletjes, danslessen en optredens. We brengen Zuid-Korea naar Nederland.’

Korean Wave slaat op de wereldwijde invloed van Koreaanse cultuur, van muziek tot mode en van film tot voedsel. In de jaren negentig begon de ‘K-wave’ als een rustig deinende golf. De afgelopen jaren werd het een vloedgolf. In 2020 was film Parasite de grote winnaar van de Oscars, K-popband BTS was de afgelopen twee jaar de bestverkopende muziekgroep ter wereld, Squid Game was in 2021 de meestbekeken Netflix-serie.

Brunt, in 1973 in Zuid-Korea geboren en in Nederland opgegroeid, leerde door de Korean Wave meer over haar geboorteland. Op 4-jarige leeftijd kwam ze naar Nederland met haar Nederlandse adoptiegezin. Ze had een fijne kindertijd in Veldhoven. ‘Toch waren we wel een apart gezin. Mijn ouders hadden lang in Mexico en Zuid-Korea gewoond en gewerkt en waren kosmopolitisch. Mijn broer en ik vielen op door ons uiterlijk: hij Mexicaans, ik Koreaans.’

Haar ouders vertelden vaak over Zuid-Korea, maar Brunt was nooit zo bezig met haar ‘Koreaanse kant’. ‘Ik zou mezelf niet half-Nederlands, half-Koreaans noemen. Eerder een Nederlandse die op zeer late leeftijd pas beseft hoe wezenlijk ik eigenlijk ook een Koreaanse ben.’ Tijdens de coronaperiode spendeerde Brunt veel tijd op YouTube en raakte ze in de ban van allerlei Koreaanse video’s: ‘Terwijl ik K-popclips en K-drama’s keek, ontdekte en omarmde ik ook mijn Koreaanse kant.’

Het festival Korean Wave, mede georganiseerd door de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden, is daarom een persoonlijk project voor haar. Alles wat haar op YouTube fascineert, probeerde ze naar het Museum Volkenkunde te halen. Zo wordt het festival geopend door de Nederlandse K-danceact ABM-crew: ‘Dit bedoel ik met K-Wave: vier jonge meiden van diverse achtergronden die samenkomen in hun liefde voor K-Pop.’ K-dance en Random Play Dance is volgens Brunt enorm populair buiten Zuid-Korea. Jongeren zien filmpjes op YouTube of TikTok en oefenen thuis de danspasjes.

Voor wie wil leren dansen, biedt het festival dansworkshops en Random Play Dance. Voor wie meer interesse heeft in de muziek waarop gedanst wordt, zijn er talkshows met onder anderen de Nederlandse K-popsongwriter Ronnie Icon. Voor Icon verloopt het schrijfproces van een K-popnummer anders dan bij westerse popmuziek. In westerse landen is airplay belangrijk, waardoor de performance pas later op de muziek wordt aangepast. In K-pop gaat dat andersom: performance is onderdeel van de totstandkoming van de muziek.

K-popgroep Blackpink. Beeld YG Entertainment

Performance en concept zijn de sleutel voor het succes van K-pop, aldus Bettina Brunt. Dat is terug te zien in de gedetailleerde choreografie en de kleding die artiesten dragen. Het festival heeft ook een modeshow. ‘Koreanen zijn trots op hun erfgoed en vertalen traditionele kleding naar het nu. K-popbands zoals BTS en Blackpink dragen traditionele Koreaanse hanboks op geheel nieuwe wijze.’ Het mengen van vroegere en hedendaagse Koreaanse stijlen, maar ook het door elkaar gooien van filmgenres en muziekgenres, is wat Brunt zo fascineert aan de Korean Wave.

Met het festival Korean Wave heeft Brunt ook nog een ander doel. ‘In westerse media worden Aziaten nog te vaak stereotiep en negatief neergezet: als ‘nerdy’ of ‘geeky’. Ik herken me niet in die beeldvorming. Ik hoop Aziaten zichtbaar te maken als muzikant, acteur en danser, als mensen zoals jij en ik.’ Bij het festival ligt de focus op wat Koreanen doen, zoals muziek maken, in plaats van wie of wat ze zijn door de ogen van een buitenstaander.

De bezoeker van Museum Volkenkunde Leiden wordt uitgenodigd om mee te denken, praten, dansen en sporten. ‘Je gaat het pas voelen als je het ervaart’, aldus Brunt. ‘Dán ga je pas begrijpen waarom de Koreaanse popcultuur zo populair is in de hele wereld. Maar niets moet. Als er interesse of bewustwording is gewekt, is dat al top.’