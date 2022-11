‘Ik heb nooit lol gehad in acteren’, zegt Paul Newman 14 jaar na zijn dood

Paul Newman (rechts) en Robert Redford in ‘Butch Cassidy and the Sundance Kid’ (1969). Beeld Getty Images

Ethan Hawke was nog een schooljongen toen zijn vader hem in Austin, Texas meenam naar een reprise van Butch Cassidy and the Sundance Kid. De Amerikaanse western van George Roy Hill uit 1969 maakte een verpletterende indruk. ‘Dat was het moment waarop ik besloot dat cinema mijn religie zou worden.’

Twee gearriveerde acteurs telde de film. Je had de outlaw The Sundance Kid in wie we moeiteloos Robert Redford herkennen. Hij is het hulpje van Butch Cassidy, de aanvoerder van een roversbende die gespecialiseerd is in bankovervallen. En Butch, dat is Paul Newman, Sindsdien wilde acteur en filmregisseur Ethan Hawke zelf ook een soort Paul Newman worden.

Want hij was rock-’n-roll, die Newman.

We weten dit doordat Ethan Hawke een ruim zes uur durende documentaire heeft uitgebracht onder de titel: The Last Movie Stars. Vanaf vandaag is die ook op HBO Max Nederland te zien, en het meervoud in de titel slaat terug op Paul Newman en zijn vrouw Joanne Woodward, natuurlijk zelf een leading lady binnen de Amerikaanse filmwereld.

Joanne Woodward en Paul Newman, publiciteitsfoto voor de film ‘The Long, Hot Summer’ (1958). Beeld Getty Images

De opzet mag je bijzonder noemen. Om te beginnen was het coronatijd, dus veel van zijn zegslieden – onder wie Martin Scorsese, Sally Field, Paul Schrader, Ewan McGregor, David Letterman – ving Hawke in de Zoom. Maar omdat al een boel sleutelfiguren uit de loopbaan van Newman en Woodward zijn overleden, inclusief de acteur zelf op 26 september 2008, moest er een creatieve oplossing worden bedacht om die verloren betrokkenen ook sprekend op te kunnen voeren. En dan niet alleen middels archiefbeeld, ruim voorhanden. Of door een parade aan prachtige filmclips.

Entree: het nooit gepubliceerde manuscript van schrijver Stewart Stern, die in 1955 nog het scenario van Rebel Without a Cause had geschreven. In 1986 besloot hij met Paul Newman te gaan zitten om diens levensverhaal op te tekenen. De methode was als volgt: eerst interviewde Stern talloze mensen rondom hem en op hun quotes zou Newman dan weer reageren. In alle openheid, want de inzet was om de mythische acteur met de staalblauwe ogen te scheiden van de verscholen privépersoon.

Goudmijn

Af en aan besloeg het hele project vijf jaar. Daarna had Paul er wel genoeg van om altijd maar over Newman te praten. Kon Stewart die bandjes niet beter verbranden? Wat restte was een berg papier van duizenden pagina’s, de transcripties van al die gesprekken – de kinderen van Paul en Joanne hebben ook nog geholpen die bandjes uit te tikken.

Achteraf een goudmijn, natuurlijk. Ethan Hawke werd benaderd door de erven, of-ie een documentaire zag zitten, en hij zette bevriende acteurs in om passages uit het manuscript als voice-overs te declameren.

In de basisopstelling:

George Clooney spreekt Paul Newman in;

Laura Linney doet Joanne Woodward;

Brooks Ashmanskas is schrijver en huisvriend Gore Vidal;

Alessandro Nivola citeert Robert Redford;

Bobby Cannavale leest de quotes van regisseur Elia Kazan voor;

Josh Hamilton speelt Butch Cassidy and the Sundance Kid-regisseur George Roy Hill.

En zo verder, een stuk of twintig voice-overs in totaal. Heden en verleden worden handig door elkaar gesneden en verbonden door het aanstekelijke enthousiasme van anchorman Hawke. En een hele geruststelling: zelfs de grootste Hollywoodsterren hebben problemen met hun internet, want er wordt wat afgesjouwd met laptops (‘Hier heb ik een betere verbinding’). Dat maakt het soms wat rommelig, maar ergens zijn die rafelranden ook wel weer aardig.

Verplichte kost voor filmgekken, dus, The Last Movie Stars. De documentaire gaat al flink de diepte in, toch bestaat er een manier om het geheel te maximaliseren. Leestip: pak Paul Newman – The Extraordinary Life of an Ordinairy Man erbij, want die genoemde memoires zijn half oktober verschenen, veertien jaar na Newmans dood.

Paul Newman in ‘The Verdict’ (1982). Beeld Getty Images

Boek en documentaire blijken in hoge mate complementair. In de papieren versie krijgen we voornamelijk Newmans verhaal, aangevuld met quotes van anderen. De filmversie trekt het breder en doet in die zin meer recht aan de rol van Joanne Woodward, wier carrière door de komst van drie kinderen tijdelijk naar de achtergrond werd geschoven.

Toch was zij het – afkomstig uit een deftig uitgeversmilieu – die van het stel in 1958 de eerste Oscar pakte, en wel voor haar hoofdrol in het meervoudige persoonlijkheidsstoornis-drama The Three Faces of Eve (regie: Nunnally Johnson). Bovendien maakte ze naam met haar aandeel in vele liveproducties op televisie, de zogeheten teleplays.

Tranen

Voor de vijf jaar oudere Paul Newman verliepen de begindagen hobbeliger. Dat had veel te maken met de opkomst van een nieuw Amerikaans archetype: de angry young man. Die rollen waren al vergeven aan Marlon Brando en James Dean.

In de documentaire zien we een stukje archiefbeeld uit de fameuze Actors Studio van Elia Kazan en Lee Strasberg, het New Yorkse laboratorium waar ze het innovatieve methodacting introduceerden – alle emoties moeten uit de ziel van de spelers zelf komen. Brando is daar overduidelijk koning, zoals hij op zijn imaginaire troon zit. James Dean maakt ontspannen grapjes. Eentje is er stil, en dat is Paul Newman: o God, dit zijn de echte acteurs, je ziet het hem bijna denken.

Hijzelf was niet zo van emoties op commando. Maar al in het theater had hij er een trucje op gevonden. Die staalblauwe ogen van hem waren overgevoelig voor licht, fotofobie heet dat. Door op het gevraagde moment ongemerkt in de felle volgspot te staren kreeg hij het gewenste resultaat. ‘Dan stroomden de tranen als vanzelf.’

Met zijn gesmokkel kwam hij een paar keer goed weg. De onzekerheid, die bleef. Ook weer niet zo heel gek, natuurlijk. Newman, zoon van een eigenaar van een sportzaak en een betuttelende moeder die hem als mooi poppetje zag en hem ook zo aankleedde – ze had liever een dochter gehad – voelde zich tussen al die bohemiens maar een provinciaal uit Shaker Heights, Ohio. Hij had precies één net pak. Na een korte carrière bij de Amerikaanse marine besloot hij tegen de zin van zijn ouders in zijn geluk te beproeven bij het theater, volgde een jaar dramalessen aan Yale en maakte in 1951 de sprong naar New York City.

Paul Newman, ca. 1965. Beeld Getty Images

Hem is later vaak gevraagd: wat als? Wat als Jimmy Dean niet op 30 september 1955 in zijn gloednieuwe Porsche 550 Spyder was verongelukt op de Californische route 466? James Dean, die in 1954 wél de auditie voor East of Eden (regie: Elia Kazan) won, in tegenstelling tot Newman. James Dean, die net de opnamen had afgerond voor de western Giant (1956; George Stevens) en de hoofdrol zou krijgen in Somebody Up There Likes Me, de biopic over bokser Rocky Graziano (1956; Robert Wise).

Het antwoord vinden we op pagina 115. Newman, bedachtzaam: ‘Als Jimmy niet om het leven was gekomen, zegt de helft van mij: het was me toch wel gelukt. Het was misschien wat langzamer gegaan, maar het stond te gebeuren.’ Feit is dat híj nu de rol van Rocky kreeg, en er het beste van maakte. ‘Zonder geluk vaart niemand wel.’

Affaire

Paul Newman stond op de kaart. Een tweede hit volgde met Cat on a Hot Tin Roof (1958; Richard Brooks), als tegenspeler van Elizabeth Taylor, en nog datzelfde jaar werd ook de William Faulkner-verfilming The Long, Hot Summer (Martin Ritt) uitgebracht.

Zijn co-ster in die film? Joanne Woodward, met wie Newman sinds 1953 een affaire had. Ze hadden elkaar ontmoet in een theater op Broadway waar hij in het stuk Picnic speelde, en zij een understudy was. Een hoogst gecompliceerde toestand, beaamt Newman in het boek, want hij was in 1949 getrouwd met aspirant-actrice Jackie Witte, met wie hij een zoon en twee dochters had. Uiteindelijk kwam het in 1958 tot een scheiding, hij hertrouwde met Woodward en door het succes van The Long, Hot Summer waren ze als bij toverslag het showbizzpaar van het jaar.

Je ziet het in de premièrefilmpjes uit de documentaire, en op de covers van de magazines uit die dagen. Het verleidde Gore Vidal tot de uitspraak die Hawke als titel koos: ‘In het tijdvak van de opkomst van televisie zijn Joanne en Paul de laatste filmsterren.’

Joanne Woodward won eerder een Oscar dan haar echtgenoot (1958). Beeld Getty Images

Wat je ook ziet is hoe Newman als acteur begint te groeien. Met iedere nieuwe speelfilm oogt hij zelfverzekerder, en vertrouwt hij op zijn dwingende aanwezigheid op het scherm. Het oog van de kijker trekt als vanzelf naar hem toe. Good looks, intelligente uitstraling, zijn timing, hij wordt allengs een hele baas. Tot ergernis van Orson Welles die in The Long, Hot Summer de humeurige landeigenaar speelt.

Op de set verzuchtte hij tegen regisseur Martin Ritt, misschien wel de leukste observatie uit het boek (pagina 138): ‘Paul is mij aan het duikboten’ (letterlijk: ‘He is submarining me’), als in: hij duwt mij onder, hij pakt mijn tijd op het scherm af. En als de Grote Orson Welles dat over je zegt, dan ben je iemand.

Alcoholist

De keerzijde van alle roem wordt niet vergeten. Aan Newmans optredens valt het lastig af te lezen – met uitzondering van zijn doorleefde rol als gevallen topadvocaat Frank Galvin in The Verdict (1982; Sidney Lumet) – maar zijn hele professionele leven heeft hij geworsteld met drankzucht. Van gezelligheidsdrinker in militaire dienst schoof hij op naar functioneel alcoholist, en de dood van zijn eerste zoon Scott (in 1978 aan een overdosis) maakte de zaak er niet beter op. Meermalen stelde Joanne hem een ultimatum: de drank eruit, of jij eruit. Uiteindelijk gaf Newman toe.

Achteraf verwees hij naar de altijd op de loer liggende verveling (pagina 59): ‘Ik heb nooit lol gehad in acteren, om op het toneel of op de set te staan. Ik vond de voorbereidingen leuk, het observeren, de details, dingen in elkaar zetten. Eens in de zoveel tijd deed ik een scène waarmee ik mijzelf wist te verbazen. Maar dat was maar een heel klein percentage van alle tijd die ik in mijn vak stopte. Waarschijnlijk is verveling de reden dat ik zoveel dronk.’

Uit de memoires van Newman: ‘ Waarschijnlijk is verveling de reden dat ik zoveel dronk.’ Beeld Bettmann Archive

Dat is nogal een boude uitspraak voor iemand die in ruim vijftig jaar een complete catalogus aan memorabele rollen bij elkaar speelde, en heus niet altijd als de populaire knappe jongen – denk alleen maar aan de onuitstaanbare cowboy Hud Bannon uit Hud (1963; Martin Ritt). Zelfs Ethan Hawke lijkt beduusd van wat hij allemaal te weten is gekomen over Paul Newman, zo kijkt hij er op momenten bij. Maar snel krijgt het plezier weer de overhand. Paul Newman, dat was toch maar mooi de man die hem en veel anderen uit zijn documentaire voor hun eigen filmcarrière de weg wees.

Oscarvloek Liefst tien keer werd Paul Newman genomineerd voor een Oscar. Daar zaten niet de minste titels tussen: Cat On a Hot Tin Roof, The Hustler, Hud, Cool Hand Luke, The Verdict, Road to Perdition, maar alleen voor The Color of Money kreeg hij in 1987 het felbegeerde beeldje voor beste acteur. Leuke film van Martin Scorsese, daar niet van, met een nog een piepjonge Tom Cruise als zijn tegenspeler, maar het was zeker niet Newmans beste. Eerder was het een sequel van The Hustler, die gokfilm over een frauduleuze professionele biljartspeler ‘Fast Eddie’ Felson. Omdat hij al zo vaak vergeefs in de zaal had gezeten, liet Newman uitgerekend de Oscaravond dat hij zou winnen aan zich voorbij gaan. Tot zijn eigen verbazing zag hij thuis voor de tv hoe zijn naam genoemd werd. Producer Robert Wise nam namens hem de Oscar in ontvangst. Wel had hij in 1986 al eens een Honorary Award gekregen, de oeuvreprijs, die over het algemeen wordt gezien als een goedmakertje voor veel te lang genegeerde filmmakers en acteurs.