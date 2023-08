Bregje Zijlstra: ‘Ik heb net een tweepersoons bed gemaakt, daar slaap ik nu op.’ Beeld Coco Olakunle

Met wie woon je?

‘Ik woon in Reduzum met mijn vader (49), mijn moeder (43) en met mijn broer (12). We hebben ook twee katten.’

Wat zijn je hobby’s?

‘Schaatsen en dingen van hout maken. Ik heb een boek met allemaal houtsnij-opdrachten erin, om bijvoorbeeld een fluit van hout te maken. Soms mislukt het ook, maar ik probeer wel vaak dingen. De verhalen die erin staan lees ik niet, want die zijn in het Duits. O nee, in het Engels. Ik heb net een tweepersoonsbed gemaakt met mijn vader, daar slaap ik nu op.’

Waar ga je naartoe op vakantie?

‘Ik kom net van Spulwike, vier dagen lang leuke dingen doen met andere kinderen. Ik sliep gelukkig wel thuis, want ik vind het een beetje spannend om helemaal te blijven slapen.

‘Ik ga nog naar Buitenkunst, een cursusweek met theater en beeldende kunst. Daarna gaan we met het gezin naar Corsica. Dat is een eiland met mooie stranden en een blauwe zee. Dit keer gaat mijn zus ook een weekje mee, zij woont al op kamers. We hebben een paar maanden geleden supboards gekocht, die nemen we mee. Ik denk dat we daar lekker veel gaan suppen, zwemmen en op het strand liggen. Ik heb er zin in.’

Wat is je lievelingseten?

‘Ik vind Chinees eten lekker. Asperges met zalm en ei vind ik ook erg lekker. Champignon vind ik heel vies. Ik weet niet of ik het al eens heb geproefd, maar het lijkt me gewoon echt niet lekker.’

Bregje Zijlstra Beeld Coco Olakunle

Waar ben je goed in?

‘Bakken vind ik leuk. Ik maak veel dingen: bananenbrood, taarten, zuurkooltasjes. Ik maakte een keer appel-banaan-havermoutpannekoekjes. Die vond mijn vader zo lekker dat hij het op de website van zijn webwinkel heeft gezet. Het food-team van die webwinkel heeft het later nog nagemaakt met mijn recept. Soms mislukt het bakken ook helemaal, maar dat maakt niks uit. Dan gaat het de volgende keer wel weer beter.’

Wat vind je niet leuk?

‘Ik vind het niet leuk om naar een concert te gaan waar alleen maar hele saaie muziek wordt gespeeld. Mijn broer trad met kerst op in Sneek, dus daar gingen we kijken. Toen moesten we daar twee uur zitten, misschien een kwartier daarvan trad mijn broer op. Voor de rest was er een orkest met hele saaie muziekjes.’

Waar zou je nog naartoe op vakantie willen?

‘Naar Hawaii, daar is het warm volgens mij. En daar hebben ze een Hawaii-pizza! Want die is vernoemd naar Hawaii.’

Hoe ziet je leven er over tien jaar uit?

‘Ik denk dat ik dan op kamers woon en dat ik misschien wel ergens een bijbaantje heb, bijvoorbeeld bij een bakker. Ik vind bakken wel heel erg leuk, misschien is daar wel een opleiding voor. Ik denk dat ik eerst een tussenjaar neem, maar dat zie ik dan wel weer.’