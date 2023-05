‘Ik heb geen zin om dierenarts te worden’

Hugo Kloosterman Beeld Adriaan van der Ploeg

Met wie woon je?

‘Ik woon in Haren met onze hond Freek (2), mijn broertje Boris (5), mijn broer Pepijn (10), mijn vader Patrick (47) en mijn moeder Alianne (40).’

Wat zijn je hobby’s?

‘Ik zit op tennis en op hockey. Als ik me verveel, ga ik meestal achter de Nintendo. Als ik moet stoppen met gamen, ga ik op de trampoline spelen. Als ik daar klaar mee ben, dan ga ik meestal binnen een spelletje spelen. En als ik daar ook klaar mee ben, ga ik in de tuin voetballen.’

Wat is je lievelingseten?

‘In de klas weet iedereen dat ik erg van frikandellen hou. Dat vind ik ook lekker, maar het allerlekkerst vind ik spinazie-ovenschotel. Dat is spinazie met spaghetti en dan nog vlees en kaassaus erover. Ik vind spinazie normaal gesproken niet bepaald lekker, maar in deze combinatie vind ik het wel heel lekker.’

Waar ben je goed in?

‘Ik ben goed in mijn broer plagen en dingen doen die mijn vader en moeder niet willen. Als ze bijvoorbeeld zeggen dat ik de tafel af moet ruimen, ga ik lekker niet luisteren. Of als we op de trampoline aan het spelen zijn en mijn vader van achter het raam gebaart dat we moeten eten, doen we alsof we er niets van snappen.’

Heb je vaak ruzie?

‘Ik heb best vaak ruzie met mijn broer, maar we maken het altijd goed. Als we ruzie hebben, vinden we het moeilijk om bij elkaar uit de buurt te blijven. Dan lopen we altijd naar elkaar toe en zeggen we sorry. Anders heb je helemaal niets te doen.’

Hoeveel zakgeld krijg je?

‘Ik krijg drie euro zakgeld per twee weken. Van mijn zakgeld koop ik bijna niets, maar als ik iets koop, is het meestal voor onze hond. Voor zijn verjaardag, maar soms ook gewoon tussendoor. Ik geef meestal een speeltje.’

Wat is je dierbaarste bezit?

‘Dat is de knuffel die ik van mijn broer heb gekregen toen ik heel jong was. Het is een kangoeroe en hij heet Skippy. Ik ben van plan hem voor altijd te bewaren. Als ik wat ouder ben, wil ik hem doorgeven aan mijn kinderen.’

Wat wil je later worden?

‘Ik wil graag hondentrimmer worden, of honden uitlaten. Ik hou best veel van dieren, dus ik wil graag iets met dieren doen. Maar ik heb geen zin om dierenarts te worden, want dan moet je met allemaal dieren werken die iets hebben. Dan moet je ook dieren laten inslapen en dan moet ik zelf altijd huilen.’