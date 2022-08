‘Ik heb een hoge tolerantie voor losse eindjes’

Kiki Schippers. ‘Ik zou minder willen denken in termen van meer, of dat het allemaal nú moet gebeuren.’ Beeld Eva Roefs

Met of zonder band?

Lacht: ‘Nou, na de Parade wel weer even zonder band.’ Dan: ‘Nee, ik word er erg gelukkig van, en de liedjes komen echt tot hun recht met band. Maar het is heel anders dan een-op-een met je technicus de energie van de dag bepalen, zoals ik in het theater gewend ben. Alleen is overzichtelijker, je bent wendbaarder. Ik kan me erop verheugen om er straks weer gewoon spontaan een ander liedje in te gooien.

‘Opeens heb ik een soort camping achter de Paradetent, een familie van vijftien man die daar rondloopt voor mij. Ik voel me er verantwoordelijk voor, het is me tot nu toe niet gelukt om de diva in de caravan te zijn. Ik vond de groepsdynamiek in het begin spannend: iedereen bij elkaar houden, hopen dat iedereen elkaar aardig vindt, dat het klikt. Ik had dit nog nooit gedaan, maar het loopt, en iedereen vindt het leuk. Ik heb mijn elektrische pitjes mee, mijn pannen van thuis, een elektrische wok, mijn magnetron, drie koelkasten, twee grote biertafels. Iedere avond kookt er iemand anders, achter de tent.’

Meer of minder? (1)

Zet een stemmetje op: ‘Nou, mijn theatervoorstelling heet dus Meer...’ Gaat verder: ‘Youp van ’t Hek heeft toch dat waanzinnige lied waarin hij zingt: ‘Leef toch je leven als je allerlaatste uur’? En je hebt natuurlijk ‘Leef, alsof het je laatste dag is’ van André Hazes de kleine. De vraag ‘Wat als je nog maar even hebt?’ houdt ons allemaal bezig. In mijn voorstelling heb ik die proberen te tackelen met de gedachte: is het niet angst die ons drijft tot zo’n levensfilosofie die de langere termijn buiten beschouwing laat? Het gaat hoe dan ook een keer minder worden, en met de wereld kan het ook niet goed blijven gaan, dus gaan we er nu nog even keihard voor. Dat is geen duurzame manier van denken.

‘Zelf zit ik ook vol met drang om méér te zijn, meer te willen en meer te doen, letterlijk het onsje meer te geven aan de mensen om me heen – ik ben een ontzettende feeder. Het zit in mij om bang te zijn dat het te weinig is. Mijn vader is overleden toen ik jong was, wat bij mij heeft geleid tot een eeuwig gevoel van: het moet nú goed zitten, want als iemand wegvalt moeten we goed uit elkaar zijn gegaan, er mag geen ruzie zijn. Dat zit misschien ook wel in het liedje Dat je weggaat. Ik weet dat je weggaat, maar ik wil het nu nog even bewaren, dit tijdelijke fijne gevoel.

‘Ik zou minder willen denken in termen van meer, of dat het allemaal nú moet gebeuren. We kunnen vandaag ruzie hebben en het morgen oplossen, we kunnen ook niet nú naar de tering gaan en pas morgen naar het café. Niet de hele tijd denken dat ik extra moet geven, want wat er is, is al genoeg.’

Gent of Amsterdam?

‘Gent. Sinds ik in 2013 vijf maanden in Gent heb gewoond, probeer ik iedere zomer zoveel mogelijk daar te zijn. Dit jaar heb ik via via een tijdelijke studentenstudio gehuurd. Ik leef in Gent als een bejaarde. Zo hyperactief en vol energie als ik op het podium ben, zo rustig aan doe ik het daar. Ik denk na over een nieuwe voorstelling en lees veel filosofieachtige boeken. Nu ben ik bezig in Over vrijheid van Maggie Nelson.

‘Ja, hoe verwoorden mensen die zeggen dat ze verliefd zijn geworden op een stad die liefde? Het zit ’m in de mensen die er rondlopen, veel jonge mensen, open mensen, muzikanten. De taal is zacht, en ik vind Gent gewoon mooi. Eerst woonde ik in Den Bosch en was de afstand tot Gent goed te overbruggen. Nu, vanuit Amsterdam, is het als het tegenzit vier uur rijden, maar het kan ook twee uur en een kwartier zijn als ik ’s avonds laat vertrek.

‘Ik hoop er steeds vier, vijf dagen achter elkaar te zijn. Deze week was het vanwege de Parade maar twee dagen. Dat is kort, maar ik vind het toch fijner dan helemaal niet gaan.’

Kiki Schippers: ‘Ik ben absoluut een zangeres, maar ook cabaretier.’ Beeld Eva Roefs

Alleen maar liedjes of ook grappen en sketches?

‘Ik ben absoluut een zangeres, maar ook cabaretier. Ik vind dingen. De basis van een voorstelling is de gedachte die ik in de zomer in Gent heb gevormd, en de vorm is altijd muzikaal. In het Paradeprogramma vind ik elke seconde die ik niet met mijn band zing zonde. Maar eigenlijk zou ik in dit programma nog wel een paar dingen willen zeggen, het publiek nog in willen gaan.

‘In de voorbereiding op mijn vorige voorstelling Waar ben ik gaan try-outen met alleen maar stand-up, om te kijken wat er zou gebeuren. Als ik dit werk over vijftien jaar nog steeds wil doen, moet ik dat deel sterker maken. Ik mocht van mezelf pas zingen als ik dacht: nu ga ik dood, die mensen hebben voor een kaartje betaald, ze lachen niet meer. Eerst was dat na tien minuten al, uiteindelijk had ik iets van drie kwartier dat goed werkte. Ik ben er al veel zekerder over dan ik was.’

‘De Adele van de Lage Landen’ of ‘de Nederlandse Bette Midler’?

‘Bette Midler! Op vakantie hadden we een keer maar één cd in de huurauto, en dat was er een van Adele. Op een gegeven moment wordt het gewoon zeikmuziek, het spijt me. Nee, het was heel leuk van Frits Spits dat hij me zo noemde. Maar Bette Midler, dat was een compliment van Kunststof-interviewer Jellie Brouwer op de Parade... Zij is tegelijkertijd charmant, koket, belachelijk, dramatisch én in charge. Als ik dat ook maar twintig seconden ben in die hele voorstelling ben ik gelukkig.’

Discipline of talent?

‘Ik heb een makkelijke stem. Als ik niet drink, is het geen probleem om zeven dagen achter elkaar drie keer per dag te spelen op de Parade. Op school ging leren mij ook makkelijk af. Ik ben niet de havist die altijd voor iedere 6 hard heeft moeten knokken. Discipline zit er niet ingestampt bij mij. Als ik onder druk moet werken, of als er in mijn leven veel tegelijkertijd gebeurt, lever ik daar op in.

‘Ik leun vaker op intuïtie en ervaring en heb meestal zoiets van: komt wel goed. Ik denk dat het een kwestie van focus is. Daarom vind ik spelen zo leuk: het dwingt me mijn focus dáár te hebben. Als ik daar niet toe word gedwongen, is de focus overal. Dan heb ik honderd ideeën en honderd taken, en maak ik er godzijdank een paar af. Terwijl ik dus wel gelukkig word van focus. Een beetje overzichtelijker leven zou mij geen kwaad doen.’

Meer of minder? (2)

‘De première van Meer is door corona vijf keer uitgesteld. Daardoor heb ik die voorstelling uiteindelijk wel 27 keer herschreven, met twee verschillende regisseurs. Toen ik net naar onze afspraak liep, dacht ik: hoe voel ik me vandaag? Nou, zo moe als toen die vierde datum werd afgezegd. Helemaal leeg, helemaal op. Nu ik midden in de Parade zit, kan ik er nog even niet aan denken om in september weer met Meer in het theater te staan. Een paar weken van tevoren ga ik waarschijnlijk weer wat dingen aanpassen en is-ie wéér anders. Ik heb er zin in, maar ik heb ook zin om iets nieuws te maken.’

Openlaten of vastleggen?

‘In de podcast Boze geesten hoorde ik Erik Vlasblom, vroeger de vaste toetsenist van Toon Hermans, vertellen over hoe Toon werkte: als een soort jazzmuzikant. Hij zocht van tevoren alle kanten uit, en besloot in het moment welke kant hij opging. Die vrijheid vind ik het allermooiste. Dat het niet honderd procent vastligt, dat je telkens in het moment kunt beslissen wat het wordt.

‘Buiten werk ben ik ook niet zo van het vastleggen. Herhaalbaarheid, betrouwbaarheid, voorspelbaarheid, die dingen zijn niet mijn grootste kracht. Over grote beslissingen twijfel ik altijd lang. En ik houd van die twijfel. Het openhouden van opties kan ook perfectionisme zijn, I don’t settle for less. Ik weet het niet, maar ik weet wel dat ik een hoge tolerantie heb voor losse eindjes, ik denk hoger dan de meeste mensen.

‘Ik vind mijn leven gewoon zoveel rijker als ik niet in een routine terechtkom, dus ik probeer het zo in te richten dat ik nog alle kanten op kan en nieuwe ervaringen opdoe. Ik ga wel achterover zitten en stabiel zijn als ik 40 ben, maar laat mij eerst nog zes jaar voor de losse eindjes gaan.’

Kiki met band XL is nog t/m dinsdag 16/8 te zien op de Parade in Amsterdam. Vanaf 10/9 toert ze weer met haar voorstelling Meer.