Ik heb een heel goed geheugen voor namen, maar alleen als ze bij een hond horen

Toen ik begon met columns schrijven, waarschuwde een doorgewinterde columnist mij dat mensen erg kunnen afknappen op columns over katten. Toch schreef ik redelijk wat columns over katten.

Toen ik kinderen kreeg en nog steeds columns schreef, waarschuwde bijna iedereen mij dat mensen erg kunnen afknappen op columns over kinderen. Toch schreef ik redelijk wat columns over kinderen, wel minder dan menig mannelijk columnist, maar die worden daar dan ook niet op afgerekend, maar om geprezen en beapplaudisseerd.

Nu heb ik een hond. Gek genoeg heeft niemand me daar schrijfaanwijzingen over gegeven. Dus hier een column over de hond, of eigenlijk over mezelf.

Als je een hond krijgt, zo zei iedereen, gaat er een nieuwe wereld voor je open. Dat is zeker waar. Je ontmoet nieuwe mensen en hun honden. Ik spreek regelmatig met mensen op straat die een hond hebben. Over hun hond. En mijn hond.

Het is een beetje zoals in de vroege jaren van mijn kinderen; dat ik aan een zandbak zat, en dan vroeg ik aan een moeder ‘Mogen wij dat schepje lenen?’ en voor ik het wist was ik aan het vertellen hoeveel centimeter ontsluiting ik had na 12 uur weeënopwekker (één centimeter).

Ik onthoud de namen van al die honden die ik leer kennen feilloos. Dat is heel opmerkelijk. Ik loop door het park, en dan denk ik: kijk, daar heb je Abel. Of: ha, Bibi. Hee, Bobby. O, daar is Joop. Hai Pablo.

Met mensen heb ik dit nooit. Ik vergeet hun naam onmiddellijk nadat ze zich aan mij hebben voorgesteld. Ik dacht dat ik gewoon een slecht geheugen had voor namen. Maar dat is dus helemaal niet zo, daar kom ik achter nu ik een hond heb. Ik heb juist een heel goed geheugen voor namen, maar alleen als ze bij een hond horen.

Dat vond ik eerst vreemd, maar ik snap inmiddels hoe het komt. Als ik een ander mens ontmoet, ben ik feitelijk gezien in blinde paniek. Ik moet me goed aan zo iemand voorstellen. Leuk overkomen. Hangt er snot uit mijn neus? Heb ik onlangs nog pesto gegeten en kan dat tussen mijn tanden zitten? Zit mijn sjaal gek? Hoe zou ik tijdens al deze gedachtenprocessen in godsnaam moeten onthouden dat iemand ‘Anne’ tegen me heeft gemompeld?

Een hond ontmoeten, gaat in rust. Die hond boeit het niet of je iets tussen je tanden hebt. Die is gewoon met zichzelf bezig, of met een tak. Zo kun je zo’n hond zijn naam ontspannen en bewust tot je nemen. En dus nooit meer vergeten.

Het handige is: de namen van alle hondenbaasjes hoef ik überhaupt niet te onthouden, want die wisselen we nooit uit. Net zoals ik van alle moeders bij de zandbak aan wie ik mijn gehele bevalling heb naverteld, nooit de namen heb geweten.