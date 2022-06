Om redenen die enkele maanden geleden nog volstrekt duidelijk waren en nu helemaal niet meer, hadden we het huis waarin we zeven fijne jaren woonden verkocht en een nieuwe woning aangeschaft. Hoewel mijn man al vanaf december bezig was met sleuven uitfrezen, zwenkbouten doorvlakken en palhaafjes inschroten, was die nieuwe woning nog niet bewoonbaar. Kortom, wat we achterlieten was ontzettend duidelijk, wat we ervoor terugkregen nog niet erg concreet, maar toch moest vandaag de sleutel overgedragen worden. We moesten ons huis uit, naar een tijdelijke woning.

Ik had geprobeerd niet te veel stil te staan bij gevoelens, emoties en meer van dat soort hinderlijke fenomenen. Het nieuwe huis was groter, degelijker en lag in een mooiere wijk. Beter dus. Tanden op elkaar en aan leuke dingen denken was het afgelopen halfjaar – en de veertigeneenhalve jaar daarvoor eigenlijk ook – mijn strategie geweest. Dat had op zich goed gewerkt, maar nu stond ik met mijn man en de buggy met mijn jongste zoon in ons lege huis te wachten voor de inspectie en voelde ik het deksel op mijn emotiepannetje verontrustend klepperen van wat er daarbinnen al maanden aan het gisten en borrelen was.

Ik dacht aan hoe we straks met de makelaar in het kamertje van de oudste zouden staan, zijn lieve kamertje waarin drie dagen geleden nog zijn zelfgeverfde hoogslaper had gestaan, de vloer bezaaid met speelgoed en de muren behangen met tekeningen. Ik dacht aan mijn fijne lichte schrijfzolder, met het grote raam van waaruit ik de school van mijn oudste en het kinderdagverblijf van mijn jongste zoon kon zien als ik aan het werk was, en anders ook. Ik keek naar mijn slagschip van een fornuis, drie oventjes en zes heerlijke gaspitten, en dacht aan het armzalige inbouwinductiekookplaatje en de combimagnetron die ik ervoor terug zou krijgen.

‘Doe dit maar alleen, ik ga wel naar de Kruidvat’, zei ik tegen mijn man.

Ik mocht gaan, goddank.

Terwijl ik de buggy voortduwde door de regen in de wijk waar ik nu al niet meer woonde, bedacht ik me dat ik er bij het dichttrekken van de voordeur helemaal niet aan had gedacht dat het de laatste keer was. Zie je, zo erg vond ik het dus niet.

In de Kruidvat kocht ik twee voordeelverpakkingen Wilhelmina-pepermunt, die ik achter elkaar leeg at, slenterend en wachtend tot mijn man zou bellen dat het gedaan was.

Doorweekt sjokte ik langs een huis waarvan de bewoner grote houten letters in de vensterbank had gezet. Home stond er. Met een luide snik vloog het deksel van mijn pannetje af.