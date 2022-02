‘Ik had een gids nodig. Ik was alleen, had last van plankenkoorts’

Cellist Laura van der Heijden: ‘Met Nederland voel ik zeker een band vanwege mijn familie van vaderskant.’ Beeld Stephane Crayton

‘Hier in Berlijn voel ik me comfortabel. In Engeland was ik altijd een beetje anders’, aldus de Nederlands-Britse cellist Laura van der Heijden (24) vanuit haar kamer in een muzikantenhuis in Oost-Berlijn. Ze studeert sinds april 2021 aan het Berlijns conservatorium.

Wat ze bedoelt met anders, is dat ze geen standaard traject volgde om te komen waar ze nu is. Van der Heijden is van jongs af student en uitvoerend musicus tegelijkertijd geweest. Afgelopen vrijdag kwam haar tweede album uit, Pohádka. Met pianist Jâms Coleman speelt ze hierop muziek van onder andere Leoš Janácek (1854-1928). De romantische muziek van de Tsjechische componist is sterk beïnvloed door Slavische folklore. Belangrijke werken van hem zijn onder andere de twee strijkkwartetten, de opera Jenůfa en het orkeststuk Sinfonietta. Janácek was ook muziekpedagoog, richtte een orgelschool op in Brno die later het huidige conservatorium werd.

Gaandeweg het gesprek schakelt ze vaker over op Engels. In haar verder vloeiende Nederlands schijnen Duitse termen door. Hoe Nederlands voelt ze zich? ‘Met Nederland voel ik zeker een band vanwege mijn familie van vaderskant. Ik voel me toch vooral Engels maar ben, ook door de Brexit, afgeknapt op de Engelse mentaliteit. It’s not cool to give a shit. Dat maakt ze ook zo onderkoeld humoristisch. But then again, they don’t give a shit. Berlijn is artistiek, multicultureel en relaxed. Hier ben ik echt op mijn plaats.’

Van der Heijden groeit op in het Engelse Forest Row, een knus kunstenaarsdorpje in Ashdown Forest, de bossen die we kennen uit Winnie de Poeh. Ze is veel buiten, zit op de vrijeschool en de muziekjuffen zijn bevriend met haar ouders. ‘Het was allemaal zo relaxed. Toen ik op mijn zesde begon met cello, leerde ik niet alleen noten lezen, maar zaten we soms ook te breien. Of we gingen koekjes bakken.’

Vanaf haar elfde heeft ze les van de Brits-Russische cellist Leonid Gorokhov, die op een bepaald moment naar Hannover verhuist. Van der Heijden reist één keer per maand naar hem toe voor een weekend intensief les. Thuis krijgt ze wekelijks coaching van een pianist en komt er om half zeven ’s ochtends, voordat school begint, een muzieklerares aan huis voor intonatielessen (leren luisteren en zuiver spelen). ‘Ik ben muzikaal opgevoed door een heel dorp. Het was heel hands on.’

Op haar 15de wordt Van der Heijden uitgeroepen tot BBC Young Musician of the Year, een prestigieuze titel. Zes jaar later, ze studeert dan aan de universiteit van Cambridge, wordt haar debuutalbum 1948 bekroond met een Edison Klassiek voor beste nieuwkomer. Het juryrapport prijst haar ‘gonzende diepte en melancholieke hoogte’.

Na de studie in Cambridge en een tussenjaar maakt haar vriendje het uit. Ze gaat bij haar zus in Spanje haar wonden likken. ‘And then covid happened. Ik heb maandenlang nauwelijks gespeeld, maar zei constant dat ik moest studeren. Dan zeiden mijn nichtjes: dat ga je toch niet doen. Het was heerlijk. Áls ik speelde, deed ik dat echt voor mijn plezier.’

Toen was ze klaar voor een nieuwe stap. Ze wilde les van iemand die als mentor kon fungeren voor haar. ‘Ik had een gids nodig. Ik was alleen, had last van plankenkoorts.’ Die mentor vond ze in violist Antje Weithaas: ‘Antje richt zich op hoe ik ben als musicus én als mens. Ze laat haar studenten zichzelf zijn of op z’n minst een eerlijke versie van zichzelf worden.’ Haar nieuwe album moest ook eerlijk worden, geen mooispelerij of aangeleerde maniertjes. ‘Ik wilde heel graag Janácek opnemen. Ik vind die Slavische kleuren zo mooi. Pohádka betekent ‘verhaaltje’ of ‘sprookje’, de muziek is lieflijk en naïef.’

Van der Heijden speelde het stuk al eerder tijdens een concert met Jâms Coleman. Ze voelen zich beiden aangetrokken tot Janáceks manier van het vertellen van een muzikaal verhaal en kunnen al spelend hun creativiteit en verbeelding laten spreken.

‘Daar tegenover staat Janáceks vioolsonate die ik bewerkte voor cello. Er zitten maar vier jaar tussen die twee stukken, maar ook het begin van de Eerste Wereldoorlog. Taal en sfeer van dit stuk zijn totaal anders; rauw en intens. Dat contrast vonden we mooi om te laten horen. Ik had trouwens best wat over willen doen, want het is niet perfect. Toch heb ik liever dit dan dat het te gepolijst zou zijn.’