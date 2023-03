Ik had deze vrouw wel een uur over marmer en beeldhouwkunst willen horen praten

Muzikant en programmamaker Orville Breeveld vond als tiener in zijn moeders boekenkast een boekje over een zwarte beeldhouwer die witte marmeren beelden maakte. Die intrigeerde hem zo dat hij nu, een aantal decennia later, een zesdelige documentaireserie maakte over haar, Edmonia Lewis (1844-1907), en nog vijf kleurrijke historische figuren. In het zondag uitgezonden Nieuwe blik terug (NTR) onderzoekt hij de inderdaad buitengewoon boeiende levens van deze kunstenaars, muzikanten en denkers van kleur die ooit grote bekendheid genoten in Europa, maar in de vergetelheid raakten. Die hernieuwde aandacht is hoognodig, zegt Breeveld, want de Europese geschiedenis wordt nog te vaak vanuit een wit perspectief bekeken.

Programmamaker Orville Breedveld (l) in gesprek met beeldhouwer Marianna Blier in 'Nieuwe weg terug'. Beeld NTR

De zoektocht naar Edmonia Lewis’ voetsporen begint hij in een marmergroeve in het Italiaanse Carrara, waar Breeveld Marianna Blier spreekt, een geweldig gepassioneerde beeldhouwer uit Rusland. Zij werkt aan een groot blok wit marmer. Zelden iemand zo hartstochtelijk horen praten over, nou ja, een stuk steen. Dat is het juist, zegt Blier, dit is zo veel méér dan een blok steen. Dit is het witste, mooiste, meest bezielde marmer dat er is. Het is keihard en tegelijk zo zacht als de huid van een mens. Het is zo betoverend dat je nooit meer iets anders wilt als je ermee begint te werken. Je wordt verliefd.

Ze begrijpt heel goed dat Edmonia Lewis het liefst uitsluitend met dit materiaal werkte en alles zelf wilde doen. Hoe zwaar het werk in 19de eeuw ook was, zonder elektrische hulpmiddelen. Je moet volledig betrokken zijn bij het proces, van het uitzoeken van een stuk marmer in de groeve tot en met het polijsten. Alleen dan zal de steen je ‘antwoorden’. Het werk is heel persoonlijk en intiem. Iets uitbesteden zou, vooral als vrouw, voelen alsof iemand anders je aanraakt. Bliers band met de steen is zo hecht, dat die aanvoelt als een extensie van haar lichaam. Dat moet voor Lewis ook zo hebben gevoeld, daarvan is de beeldend kunstenaar overtuigd.

Ik had haar wel een heel uur over het marmer en de beeldhouwkunst willen horen praten. Alleen al deze scène maakt de aflevering de moeite waard. Maar er is meer, want Breeveld spreekt meer geestdriftige experts, een stadsgenoot, een historicus, een onderzoeker en een schrijver (allemaal vrouwen, overigens), die net als hij ooit door Lewis geraakt werden. Hij reist naar de Verenigde Staten, haar geboorteland dat ze verliet vanwege het woekerende racisme, en Rome, waar zij onderdeel werd van een invloedrijke en intieme kring van vrouwelijke kunstenaars en een ‘intens’ leven genoot. Ze maakte grote furore, tot afschuw van schrijver Henry James, die stelde dat ze haar succes uitsluitend te danken had aan haar huidskleur. Lewis had er zo verlangd in Rome niet continu aan de kleur van haar huid te worden herinnerd. Maar aan racisme bleek niet te ontsnappen.