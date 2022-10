‘Ik geef alles, elke molecuul van mijn energie. Verder is het aan het publiek’

Marina Abramović Beeld Marco Anelli

Kan Marina Abramović stilzitten? Het is een vraag in het genre: is de paus katholiek? Natuurlijk kan ze het. Ze deed het bijna drie maanden lang, acht uur per dag in het Museum of Modern Art in New York in 2010. Haar beroemdste performance The Artist is Present duurde meer dan zevenhonderd uur. 850 duizend mensen kwamen kijken, velen stonden uren in de rij om tegenover de beroemde kunstenaar te zitten en haar in de ogen te kijken.

Toch zit de kunstenaar amper stil. Dit jaar voerde ze haar nieuwe opera op in Napels en Berlijn, ze geeft performancekunstles in het West-Duitse Essen en heeft een tentoonstelling in Oxford. O ja, en ze lanceerde onlangs een NFT en leende haar stem aan het popalbum Emerald Sea van Sound of Ceres. En nu komt ze naar Carré. Ze presenteert een reeks performances van jonge kunstenaars, No Intermission, en voert de opera 7 Deaths of Maria Callas op. Dit moordende tempo past bij haar ijzeren discipline. Haar performances hebben haar bijna het leven gekost, maar zelf weet ze het zeker: haar kunst heeft haar leven gered.

Abramović is zeer selectief in waar ze haar tijd aan besteedt. Opera’s vindt ze veel te lang, dus daar heeft ze iets op bedacht. Voor de Volkskrant heeft ze kort tijd vrijgemaakt, videobellend vanuit New York. Ze heeft zo veel zooms dat het ‘krankzinnig’ is, zegt ze, met haar indringende dictie: lage stem, Slavisch accent. Ze heeft een speciale band met Nederland, ze woonde jarenlang in Amsterdam: ‘Ik heb een Nederlands paspoort, en het spijt me dat ik geen Nederlands spreek. Het is jullie schuld, jullie spreken altijd Engels.’ Tijdens het gesprek komen voortdurend berichtjes binnen op haar telefoon. Het leidt de kunstenaar niet af. Met haar lange zwarte haar over een schouder en bril met dik zwart montuur op haar neus vertelt ze geconcentreerd, vlug en bevlogen.

In uw autobiografie Walk Through Walls schrijft u over de hausse aan performancekunstenaars van de jaren zeventig. U vond de meeste slecht: ‘Dan spuugt iemand op de grond en noemt het een performance.’ Wat is een goede performance?

‘Het gaat om charisma. Dat heb je of je hebt het niet. Je kunt technieken aanleren, uithoudingsvermogen trainen, maar het gaat om charisma.’

En is dit een goede tijd voor performancekunst? De discipline heeft te lijden gehad onder corona.

‘Ik zie de performancekunst als een feniks die uit zijn as kan herrijzen en nooit uitsterft. Surrealisten, dadaïsten en futuristen deden performances, Fluxus organiseerde happenings. Ik denk dat we nu meer dan ooit performances nodig hebben. Dit is zo’n ingewikkelde tijd. We staan op de drempel van een kernoorlog. Performances brengen je bij je gevoel, je menselijkheid. Dat is heel belangrijk.’

Abramović voert al bijna vijftig jaar performances op. Het begon met een behoorlijk bloederige performance op het Edinburgh Festival in 1973. Rhythm 10 is gebaseerd op een drankspel dat ze kent uit Belgrado, waar ze is geboren en opgegroeid. Razendsnel hakte de kunstenaar met een mes tussen haar vingers. Als ze er een raakte, wisselde ze van mes, zo versleet ze tien messen. Latere performances waren niet minder gevaarlijk, soms verloor ze haar bewustzijn. Twee keer moest het publiek ingrijpen om haar leven te redden.

Zulke extreme performances doet ze zelf niet meer. Tien jaar geleden, kort na de beroemde performancetentoonstelling in het MoMA, richtte ze het Marina Abramović Instituut op, dat wereldwijd performances organiseert onder leiding van de kunstenaar. De kunstenaars die naar Carré komen heeft Abramović geselecteerd naar aanleiding van zulke performances: ‘We kozen de beste kunstenaars, die dit aankunnen qua uithoudingsvermogen. Tien kunstenaars uit verschillende landen. Ze zijn redelijk jong en heel interessant.’

Een belangrijk deel van het performance-instituut is The Abramović Method, een reeks oefeningen, liefst door Abramović zelf geleid in een meerdaagse workshop, waarbij niet mag worden gegeten, gepraat, gelezen of geschreven. In filmpjes van zulke workshopsessies is te zien hoe mensen naakt in een rivier stappen, urenlang rijstkorrels tellen of geluidloos staan te huilen. De methode, die deelnemers moet voorbereiden op het uitvoeren van langdurige performances, lijkt ook een sterk therapeutische of spirituele lading te hebben.

Met theater heeft Abramović een haat-liefdeverhouding: ‘In het vroege begin van mijn carrière haatte ik het theater, ik vond het bullshit. Ik moest me ertegen afzetten om zelfvertrouwen op te bouwen als performancekunstenaar.’ Later is ze met theaterstukken gaan experimenteren. In 1983 stond ze al op het podium van Carré samen met haar toenmalige partner Ulay (Uwe Laysiepen, 1943-2020), met wie ze in die tijd een kunstenaarsduo vormde. Voor Positive Zero traden zij op met een aantal Tibetaanse monniken, Australische Aboriginals en performers. In haar boek noemt ze het resultaat ‘kitschy’ en ‘shitty’.

Toch zou ze vaker terugkeren naar het theater, en naar Carré. Tien jaar geleden voerde ze hier The Life And Death of Marina Abramović op, een muziektheaterstuk gebaseerd op haar levensverhaal. ‘Carré heeft een interessante geschiedenis, hier komen circussen, er zijn olifanten geweest, goochelshows, jongleurs, dat soort dingen. No Intermission wordt echt een experiment, dat ook totaal kan mislukken. Het Nederlandse publiek is niet zo makkelijk, is mijn ervaring, we zullen zien wat er gebeurt.’

De avond begint met een reeks oefeningen in de theaterzaal: ‘Ik zal het publiek mentaal en fysiek voorbereiden. Je moet jezelf leren te vertragen, om het geduld te kunnen opbrengen voor de performances die in heel Carré plaatsvinden. Ik moedig mensen aan om te blijven tot middernacht.’

Marina Abramovic verbeeldt de sterfscène uit de opera Carmen, in The Seven Deaths of Maria Callas. Beeld Marco Anelli

Eerder heeft u performances opgevoerd op plekken waar mensen in- en uit- konden lopen, zoals in galeries. Maakte u zich weleens zorgen dat mensen daar vooral zouden komen kijken als ramptoerist, om te zien wat u zichzelf aandeed?

‘Mensen vragen me vaak: wat verwacht u van het publiek? Nou, ik verwacht helemaal niks van het publiek. Ik verwacht alles van mezelf. Als ik elke molecuul van mijn energie geef, als ik alles geef, is het verder aan hen. Take it or leave it, haat het, hou ervan, wat dan ook. Alle verantwoordelijkheid ligt bij de kunstenaar, wat toeschouwers ervan vinden is mijn probleem niet. Je kunt het vergelijken met de film Rashomon van Akira Kurosawa. Ken je die? In die film zijn vier mensen in een bos getuige van een moord. En ieder van hen blijkt een ander verhaal, een andere interpretatie te hebben. En het is allemaal waar. Met toeschouwers werkt het hetzelfde: als er duizend mensen komen naar No Intermission, zijn er evenveel interpretaties en meningen. Wat ik wel weet van mijn eigen werk: mensen haten het of ze houden ervan. Ze zijn nooit onverschillig. Dat is een goed teken, het betekent dat mensen zijn geraakt.’

De mensen die Abramović heeft uitgenodigd hebben al behoorlijk extreme performances op hun naam staan. Een van hen sloot zich bijvoorbeeld urenlang op in een plexiglas doos met insecten (Miles Greenberg), een ander lag naakt op een matras in een galerie en liet bezoekers met hem doen wat ze maar wilden (Abel Azcona).

Maakt u zich weleens zorgen om de performers? Zegt u weleens: dit kan écht niet, dit is gevaarlijk?

‘Dat maakt me niet uit. Je moet het altijd proberen. Ik oefen mijn performances ook nooit. Als ik performances oefende, zou ik ze nooit uitvoeren, dan zou ik meteen denken: dit is krankzinnig, dit kan helemaal niet.’

Toen ze op die houten stoel in het MoMA zat, dacht Abramović elke dag dat ze het niet meer zou redden, vertelt ze, ze hield het vol door de toeschouwers: ‘Het publiek geeft de extra energie waardoor je alles kunt doen waar je je toe zet. Dat is heel belangrijk.’ Ze ziet dat het bij andere performancekunstenaars ook zo werkt. Neem Virginia Mastrogiannaki (44), die zich in Athene meldde met het krankzinnige plan om hardop seconden te gaan tellen, acht uur per dag gedurende de twee maanden dat de tentoonstelling open was: ‘Dat was echt hels.’ Gaandeweg groeide het publiek, vertelt Abramović: ‘Aan het einde van de tentoonstelling waren er zo’n vijftig mensen die haar hielpen met het tellen van de laatste seconden. Dit kunstwerk werd echt ongelooflijk betekenisvol, heel filosofisch: het ging over seconden, het leven, onsterfelijkheid, het tijdelijke van alles wat er is.’

Langdurige performances veranderen niet alleen de kunstenaar, maar ook het publiek, volgens Abramović: ‘Als een performance langer duurt dan drie uur kun je niet meer alsof doen, je kunt niet meer toneelspelen, je moet je ware zelf laten zien. En dan is een performer het kwetsbaarst. Kwetsbaarheid is de sleutel tot contact met de toeschouwers. Daarom richt ons instituut zich op langdurige performances. En daarom heet deze reeks No Intermission, er is geen pauze. Er waren allerlei regels bij Carré waardoor we niet een nacht door mochten gaan, anders waren we 24 uur doorgegaan.’ De performances op de laatste dag, zaterdag, duren wel twaalf uur.

Marina Abramovic verbeeldt de dood van Maria Callas, in The Seven Deaths of Maria Callas. Beeld W. Hösl

Maria Callas

Een paar dagen na de performancereeks speelt Abramović in Carré de hoofdrol in een heuse opera (niet zingend overigens, dat laat ze aan sopranen over): 7 Deaths of Maria Callas. Deze opera bestaat deels uit video’s waarin Abramović samen met de Amerikaanse acteur Willem Dafoe zes beroemde operasterfscènes uitbeeldt. Op het podium beeldt de kunstenaar de ‘echte’ (zevende) dood van Callas uit: in een Parijs appartement, aan een hartstilstand. Of volgens de interpretatie van Abramović: aan liefdesverdriet. Callas’ geliefde Aristoteles Onassis was inmiddels met Jackie Kennedy getrouwd.

Abramović is al heel lang geobsedeerd door de beroemde operazangeres. Toen ze haar stem als tiener op de radio hoorde, kreeg ze kippenvel. Ze ziet ook parallellen tussen het leven van de operadiva en haar eigen leven, die ze graag als volgt samenvat: ‘We hebben dezelfde neus, we hadden allebei een verschrikkelijke moeder en we zijn allebei boogschutter.’

Maar ze heeft ook kritiek op Callas: ‘Heb je die documentaire Callas by Callas gezien? Toen ik die zag werd ik zo kwaad op haar, want ze gaf niets om haar gave! Ze wilde gewoon een kindje maken met die man, dat was alles wat ze wilde. Ik dacht: je hebt het recht niet! Als je zo’n gave hebt, dan móét je die delen, die is van iedereen. En dan sterft ze ook nog veel te jong uit liefde voor die totale klootzak van een Onassis. Zo tragisch. Ze was pas 53. Nu speel ik haar terwijl ik 75 ben, een beetje laat, maar ja.’

Ik las in uw autobiografie hoe lang u al rondloopt met het idee om een kunstwerk te maken over de sterfscènes van Callas, al vanaf begin jaren negentig. Wat vond u het moeilijkste aan het maken van deze opera?

‘Eigenlijk was dit heerlijk, het was helemaal niet moeilijk. Ik heb wel erg veel tijd verloren omdat ik er eerst geen opera van wilde maken. Ik wilde films maken met verschillende regisseurs. En ik stel hoge eisen. Dus ik wilde de grote jongens, Lars von Trier, Iñárritu, Polanski, Almodóvar, enzovoorts. Ik heb jarenlang geprobeerd die films van de grond te krijgen. Het was mission impossible. Het kon gewoon niet. Dus toen heb ik het zeg maar opgegeven. Maar ik geef nooit op.’

Een paar jaar geleden werd Abramović benaderd door Nickolaus Backler, toen directeur van het Operahuis in München: ‘Hij vroeg me of ik de opera Barbe-bleue wilde regisseren. Ineens had ik een ingeving, ik dacht: o mijn God, Maria Callas is operazangeres, waarom heb ik al die tijd aan het maken van films gedacht?! Ik zei tegen hem: ‘Ik ben niet geïnteresseerd in Barbe-bleue. I don’t care. Maar ik heb een project voor jou.’ Ik legde het uit en hij zei meteen: ‘Geweldig, let’s do it.’’

U noemt 7 Deaths of Maria Callas een Performance Opera, wat moet ik me daar bij voorstellen?

‘Ik hou niet van opera. Het duurt te lang, ik val erbij in slaap. Maar ik hou wel van experimenteren en ik heb werkelijk alles gedaan wat mogelijk is in de performancekunst. Dus ik dacht: waarom doe ik niet iets met dit ouderwetse medium? Maar dan doe ik het op mijn manier. En weet je, een opera kan wel vier of vijf uur duren, maar de sterfscènes zijn veel korter. Dus mijn opera is maar 1 uur en 36 minuten. Perfect. Je hoeft je geen minuut te vervelen.’

Met Willem Dafoe werkte ze ook samen in The Life and Death of Marina Abramović: ‘We zijn bevriend geraakt, een geweldige acteur. Hij heeft me geleerd hoe je waarachtig dood kunt gaan als acteur, hoe je een rol kunt belichamen. En hij is de allerbeste moordenaar die er is, dat kun je je wel voorstellen.’

Recentelijk was in Nederland een opvoering van Carmen. Toen werd in deze krant gediscussieerd over de vraag of de opera Carmen de moord op vrouwen normaliseert en of dat kwalijk is. Uw productie draait om vrouwelijke personages die op een tragische manier de dood vinden, onder hen Carmen. Ik las dat u de dood van een vrouw op het toneel ‘gewoon mooier’ vindt dan de dood van een man.

‘Het is niet alleen mooier, maar ook dramatisch en emotionerend om een vrouw te zien sterven. Er is een culturele geschiedenis van vrouwen die sterven voor de liefde, in bijvoorbeeld de Franse en Russische literatuur. Een man die een heldendood sterft op het slagveld, who cares? Ik niet. Ik ben een vrouw, ik ben geïnteresseerd in vrouwen die voor de liefde sterven.’

Abramović ziet hier ook een parallel met haar eigen leven: ‘Ik heb deze opera ook gemaakt omdat het me bijna zelf is overkomen. Ik hield intens veel van mijn ex-man. Toen hij mij had verlaten kon ik niet slapen, ik wilde niet meer leven. Als ik naar de supermarkt ging, dan stond ik gewoon midden in de supermarkt te huilen. We waren net uit elkaar toen ik The Artist is Present heb gemaakt. Mijn werk heeft mij gered. Ik wilde met deze opera een hommage aan Maria Callas maken en alle vrouwen die voor liefde sterven. Dat hoeft niet. Je kunt overleven, nog beter worden in wat je doet. Dat is de boodschap.’

Marina Abramović in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam - No Intermission

Een reeks performances door tien internationale kunstenaars in verschillende ruimten in Carré, ingeleid door Marina Abramović. Let op: telefoongebruik is niet toegestaan, meedoen is bij sommige performances mogelijk.

24 t/m 30/10. - 7 Deaths of Maria Callas

Een ‘performance opera’ met zes operasterfscènes plus de dood van Maria Callas, vertolkt door Marina Abramović. Muziek door Marko Nikodijević, door het Ludwig-orkest en het Nederlands Kamerkoor onder leiding van dirigent Yoel Gamzou.

4 t/m 6/11.

Wie is Marina Abramović Marina Abramović werd in 1946 geboren in Belgrado (toenmalig Joegoslavië, nu Servië). Als kind schilderde ze graag. Ze ging naar de kunstacademie in Belgrado. In de jaren zeventig verhuisde ze naar Amsterdam en vormde twaalf jaar een performanceduo met de Duitse kunstenaar Uwe Laysiepen (1943-2020). In 2001 verhuisde ze naar New York. Daar werd ze wereldberoemd door haar solotentoonstelling The Artist is Present in het MoMA in 2010. Inmiddels organiseert organiseert ze wereldwijd performances met het Marina Abramović Insitute. In 2016 publiceerde ze haar memoires Walk Through Walls. Abramović gaf les op kunstacademies in onder meer Parijs, Berlijn en Hamburg. Naast performances maakte ze video’s, sculpturen, installaties, VR-kunst en NFT’s.

Royal Academy & Stedelijk Museum

Volgend jaar opent een uitgebreide solotentoonstelling van Marina Abramović in de Royal Academy in Londen. Die tentoonstelling wordt gemaakt in samenwerking met het Stedelijk Museum Amsterdam, waar de tentoonstelling – in aangepaste vorm – in 2024 is te zien.