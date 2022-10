‘Ik denk dat we met Narcosis een film hebben gemaakt die je een beetje betovert’

Martijn de Jong en Laura van Dijk, regisseur en scenarist van de film ‘Narcosis’. Beeld Daniel Cohen

Stel: iemand typt de naam ‘Martijn de Jong’ in op Google. Bijvoorbeeld iemand van de Academy of Motion Picture Arts and Sciences die mag meebeslissen over de inzendingen voor de Oscar voor beste internationale film. Dan duikt daar allereerst de Nederlandse mixed martial arts-vechter Martijn de Jong op. En niet zijn naamgenoot, de regisseur van de Nederlandse Oscarinzending Narcosis. Ook op IMDB, ’s werelds meestgebruikte onlinefilmdatabase, figureren er nu meerdere Martijnen de Jong.

‘Mijn producent zei: Huh, heb je aan zes martialartsfilms meegewerkt?’

Martijn de Jong (1982) – de regisseur – vliegt volgende maand naar Los Angeles voor de vertoning van zijn debuutspeelfilm, samen met hoofdrolspeler Thekla Reuten. ‘Als ze me daar dan zien, bij het vraaggesprek na afloop, denken ze wellicht: goh, die is afgevallen.’

De regisseur zit aan tafel naast zijn scenarist en vriendin Laura van Dijk (1972), in de Amsterdamse wijk De Baarsjes. Tegen de interviewer, die over die andere Martijn de Jong was begonnen: ‘Maar wat was je vraag nou precies?’

Of hij ooit een artiestennaam heeft overwogen? De Nederlandse filmwereld kende immers al de nodige De Jongs: Ate, Mijke, Sam.

‘Misschien was dat beter geweest, ja. De Jong komt zó veel voor dat het bijna grappig is.’

‘Van Dijk en De Jong’, constateert Van Dijk.

‘Het gekke is’, zegt De Jong, ‘dat ik wel ooit heb gedacht: mocht ik topvoetballer worden, dan is dit niet per se de beste naam. Frenkie de Jong: snap ik. Martijn de Jong aan de bal: beetje suf. Maar toen ik begon als regisseur, heb ik nooit gedacht: o, het is wel lekker voor het publiek als ze ook mijn naam kennen.’

September Film, de Nederlandse distributeur van Narcosis, aarzelde niet. ‘Een film van Martijn de Jong’, staat er prominent op de poster en in de trailer. ‘Ik vroeg: hoe gaat mijn naam meer mensen trekken? Niemand kent mij toch nog? Het gaat om de suggestie, zeiden ze; dat mensen denken: o, die naam móét ik kennen. Dus nu is het sowieso te laat voor een artiestennaam. Ik ga door als Martijn de Jong.’

Honderden post-its

Twee jaar lang bestreek de film in wording een complete wand in de bovenwoning van de filmmakers, opgeknipt in vele honderden post-its, met kleurtjes om de scènes en tijdsaanduidingen te markeren. Vandaag hangen er nog drie verweesde papiertjes, met uitzicht op het oprukkend speelgoed van hun jonge kinderen. Summiere scenario-aanwijzingen, direct herkenbaar voor wie Narcosis heeft gezien: ‘John rijdt weg’, ‘Boris duik’, en ‘piano’.

Fedja van Huêt en Thekla Reuten in ‘Narcosis’.

John is de door Fedja van Huêt gespeelde vader, een beroepsduiker. Hij komt niet meer boven uit het akelig diepe Zuid-Afrikaanse Boesmansgat, waardoor zijn gezin ontwricht raakt. Boris is zijn zoontje, die net als zusje Ronja op geheel eigen wijze de plotselinge afwezigheid van hun vader probeert te bevatten, terwijl de in survivalstand geschoten moeder Merel neigt naar ontkenning. En de piano, die staat in de tuin van hun sfeervolle maar onderhoud behoevende vrijstaande woning; John speelt er het melancholische leitmotiv-melodietje op (van de Canadese muzikant Patrick Watson) dat terugkeert in de slotscène.

Van Dijk, met een blik op de nu vrijwel post-it-vrije wand: ‘Het was niet zo dat je lekker naar huis ging en het even losliet. Ik denk dat we voor de volgende film op zoek gaan naar een kantoortje.’

De Jong: ‘Het is ook fijn om je zo onder te dompelen in de film. Maar álles wordt deel van dat thuiskantoor: je relatie, de kinderen.’

Rouw en verlies

Narcosis werd al vlot als ‘rouwdrama’ geclassificeerd, wat niet helemaal strookt met de intenties van de filmmakers. Van Dijk: ‘Het is een beetje een stempel: rouw, verlies. Het zit erin, dat klopt.’

De Jong: ‘Een film over rouw – als ik dat zo lees, zou ik niet enorm zin krijgen. Terwijl ik denk dat we met Narcosis een film hebben gemaakt die je een beetje betovert, een andere wereld laat zien. Dat is het mooie van film, toch?’

Van Dijk: ‘Huilen bij een film kan soms ook lekker zijn.’

De Jong: ‘Maar er zitten ook grappige momenten in, het is geen loodzware film. Na afloop van de eerste publieksvoorstelling sprak ik iemand die zei: ik wil nu naar huis om een week lang mijn kinderen te knuffelen. Dat gevoel.’

Van Dijk, die ook het scenario schreef van de bekroonde jeugdfilm Mijn bijzonder rare week met Tess, kwam dankzij twee podcasts op het idee voor Narcosis. Een ervan ging over een duiker die verdween in Boesmansgat, en een over het fenomeen wind phone, de na de tsunami in Japan bedachte telefooncel voor mensen die willen bellen met overleden dierbaren. Ook in Narcosis figureert zo’n onaangesloten telefooncel. ‘Wat als het lichaam van je geliefde onvindbaar is? Die vraag intrigeerde me. Hoe ga je daar dan mee om? En kinderen kunnen ook heel anders omgaan met rouw, vergeleken met volwassenen. Ronja heeft in de film nog de leeftijd van het magisch denken. Boris is iets ouder, hij is boos op de wereld.’

De Jong: ‘Merel weet dat John niet meer leeft, maar tegelijk heeft ze geen bewijs: zijn lichaam is niet gevonden. Dan kun je blijven hangen in ontkenning.’

Thekla Reuten in ‘Narcosis’.

Die Merel in de film is ook een medium, of ‘heldervoelende’. En als ze haar beroepspraktijk na verloop van tijd voorzichtig weer oppakt, breekt echtgenoot John van gene zijde in tijdens haar seances. Narcosis wordt zo verteld dat de kijker niet per se hoeft mee te gaan in het bovennatuurlijke; het kan zich ook enkel in Merels hoofd afspelen.

‘Als ik over de film vertelde, merkte bij mezelf toch iets van schaamte’, zegt Van Dijk. ‘Oké, nu komt het: en ze is heldervoelend. Ik vind het nog steeds spannend. Hoe gaan mensen daarop reageren? Haken ze af? Wel een ding, hier in nuchter Nederland. Zelf denk ik toch ook: dat kán niet. En toch intrigeert het me.’

De Jong: ‘Of je nou wel of niet gelooft in mediums zou er niet toe moeten doen. De film moet sowieso werken.’

Nog geen relatie

De Jong groeide op in het dorp Simonshaven, onder Rotterdam. Moeder kledingontwerper, vader stedenbouwkundige. Van Dijk komt uit een Amsterdams kunstenaarsgezin: moeder flamenco-danser, vader musicalacteur Bill van Dijk. Ze schrijft ook scripts voor haar zus, regisseur Nova van Dijk. De Jong en Van Dijk hadden nog geen relatie bij aanvang van hun eerste samenwerking Vrij, een televisiedrama over een meisje dat correspondeert met een levenslang veroordeelde.

Daarna wel. Narcosis is geenszins biografisch, maar ook niet vrij van het persoonlijke. De gewoonte van vader John om zich uitzonderlijk goed te verstoppen als hij met zijn kinderen speelt, bijvoorbeeld. ‘Martijn had dat al voor we kinderen kregen’, zegt Van Dijk. ‘Dan belde ik bij hem aan, kwam ik boven en was hij opeens weg, verstopt. Soms kon ik hem écht niet vinden.’ Ook lijkt de woning in de film op het ouderlijk huis van de regisseur. En dan is er zijn moeder, met wie de production designer ging praten om de spirituele wereld van Merel te verbeelden.

De Jong: ‘Mijn moeder is heldervoelend. Ik heb wel even getwijfeld of dit nou in de film moest. Je ziet toch al snel Jomanda in een wapperende jurk voor je, voor dat beeld wil ik mijn moeder én Merel beschermen.’

Van Dijk: ‘Wat ik mooi vond van Martijns moeder, toen ik ervan hoorde, was dat ze er helemaal niet bijzonder over deed.’

Thekla Reuten als Merel in ‘Narcosis’.

De Jong: ‘We zetten Merel nuchter neer: laarzen in de blubber, chagrijnig, juist niet zweverig. Ze kan dit toevallig, zoals een ander weer iets anders kan. En mijn moeder, dat is een normale, lieve en intelligente vrouw. Ik geloof niet dat ze doet wat ze dénkt dat ze doet. Maar tegelijk is het ook niet nep. Zij voelt iets, dat is oprecht. En ze helpt er mensen mee. Ik hoor alleen maar verhalen van mensen die haar dankbaar zijn.’

Dicht bij het circus

Op advies van Thekla Reuten, die een overzeese carrière overhield aan de Oscargenomineerde speelfilm De Tweeling, voert De Jong gesprekken met agentschappen in Los Angeles. ‘In november gaan we erheen, in januari wordt de shortlist voor de nominaties bekendgemaakt. Het is vooral leuk om eens zo dicht bij het circus te zitten. Thekla doet dit haar hele leven al, ik ben zo blij dat ze meegaat. Met haar komt er echt iemand binnen: welbespraakt, vol humor.’

De publicists, die de campagne en persmomenten voor Narcosis in de Verenigde Staten verzorgen, vroegen De Jong al: waar sta je voor open? ‘Laten we het omdraaien, antwoordde ik. Wat kan er? Het gekke is: niemand daar heeft de film nog gezien. Dus ik denk dan: ga nou eerst maar eens kijken. Tegelijk sprak ik Joost van Ginkel, wiens film The Paradise Suite ooit de Oscarinzending was. Joost hoorde later dat hij zich in Los Angeles toch iets te bescheiden had opgesteld. Daar moet je dus ook voor oppassen.’