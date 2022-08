‘Ik denk dat niemand gezonder wordt van schrijven als beroep’

Jerry Goossens. Beeld Judith Jockel

Tussen de 2983 namen die gegraveerd zijn op het bronzen monument ter herdenking van de aanslagen op 11 september, staat ook die van het enige slachtoffer met een Nederlandse achtergrond: Ingeborg Lariby.

De 42-jarige Lariby, manager bij een bedrijf dat kantoorruimten verhuurde, bevond zich op 11 september 2001 op de 93ste verdieping van de tweede, zuidelijke toren van het World Trade Centre. Een paar minuten daarvoor had zich een passagiersvliegtuig in de eerste toren geboord.

‘Schrik niet’, zegt de 42-jarige Lariby tegen haar vader en moeder tijdens een kort telefoongesprek. ‘Er is een vliegtuig tegen de noordelijke toren gevlogen. Ik ben oké.’

In Utrecht was op dat moment schrijver Jerry Goossens aan CNN gekluisterd. Voordat hij goed en wel doorhad wat er aan de hand was, zag hij hoe ook de tweede, zuidelijke toren van het WTC getorpedeerd werd door een passagiersvliegtuig.

De volgende dag leerde Goossens van zijn moeder dat de aanslag door Al Qaida ook in zijn familie dodelijke slachtoffers had gemaakt: Ingeborg Lariby was zijn achternicht.

‘Sinds die dag zijn de beelden van de aanslag ontelbare keren afgespeeld, net een Beatles-nummer’, zegt Goossens via een videoverbinding vanaf zijn vakantieadres in Italië. ‘Het zijn wonderlijke, gruwelijke beelden. Telkens als ik ze zie, denk ik: daar in die toren moet Ingeborg dus ergens hebben gezeten.’

Jerry Goossens. Beeld Judith Jockel

Spel tussen waarheid en verzinsel

Meer dan 20 jaar later doet Goossens in zijn nieuwste boek Ingeborg een poging om het verhaal van zijn achternicht – hun opa’s zijn broers – compleet te krijgen. Althans, dat is de opzet. In de uitvoering blijkt het boek veel meer dan alleen biografische schets van zijn nicht.

Ingeborg, een lange brief aan zijn achternicht, is óók een ontregelende roman waarin de ik-persoon Jerry Goossens flink aan de haal gaat met fictie en non-fictie. Net als in het echte leven is het romanpersonage Jerry Goossens een gewaardeerde, maar commercieel niet al te succesvolle schrijver, die een column in het Algemeen Dagblad heeft. Ook de mensen in Goossens’ echte leven spelen een rol in de roman, zoals zijn boezemvrienden en schrijvers Ronald Giphart en Bert Natter, en zijn vrouw, de voormalig literair recensent Daniëlle Serdijn.

Het spel tussen waarheid en verzinsel stelt Goossens in staat om met sardonisch plezier uit te halen naar het huidige literaire milieu, dat alleen nog maar waargebeurd autobiografisch leed lijkt te waarderen.

Ook Ingeborg lijkt in eerste instantie in dat stramien te passen. Ondanks de familieband kent Goossens zijn achternicht nauwelijks – het is decennia geleden dat hij Lariby voor het laatst zag. Het gevaar van opportunistische toe-eigening van andermans leed ligt op de loer. Maar uiteindelijk overheerst de oprechte poging van Goossens om het verhaal van zijn achternicht recht te doen. En om het uit te klauwen te redden van complotdenkers.

In de complottenwereld die na 11 september een hoge vlucht nam, heet Lariby een zogeheten ‘vicsim’, een samentrekking van ‘victim’ en ‘simulation’. Volgens sommige complotdenkers is Lariby een verzinsel van de illuminati, een zogenaamd machtig en geheim genootschap. Door slachtoffers als Lariby te verzinnen, zo geloven complotdenkers, probeerden de illuminati de emotionele impact van de aanslag te vergroten.

‘Ingeborg was een ontzettende kosmopoliet’, vertelt Goossens. ‘Ze werd geboren in New York. Met haar vader, die een hoge positie had bij de ABN Amro, heeft ze daarna over de hele wereld gewoond. Ze sprak een groot aantal talen, trouwde in Zuid-Afrika, woonde ook in Italië. Na een scheiding bouwde ze haar leven opnieuw op in Manhattan, waar ze aan de slag ging voor Regus, een bedrijf dat kantoorruimten verhuurt. De rest van het verhaal is bekend.’

Waarom koos u voor de romanvorm en niet voor biografische non-fictie?

‘Voor mij stond vanaf het begin af aan vast dat dit een roman moest worden. Kijk, Ingeborg had natuurlijk een heel interessant, kosmopolitisch leven, maar het was ook niet zo bijzonder dat het een dikke biografie rechtvaardigt. Het bijzondere is dat zij gedood werd bij een terreuraanslag die de wereld heeft veranderd. Alleen heeft zij dat niet meer meegemaakt. Dat stelde mij in staat om het boek vorm te geven als een lange brief aan haar, waarin ik haar vertel hoe de wereld in de afgelopen twintig jaar getransformeerd is. Jeroen Brouwers beschreef literaire brieven als een vorm van anarchie, je kunt er alle kanten mee op, van autobiografie tot essayistiek. Ik heb dat als een superbevrijdende vorm ervaren.’

In een hilarisch fragment in het boek beschrijft u de lijkenpikkerij rondom slachtoffers van de aanslag – mensen die zich uitgeven voor een familielid van een van de slachtoffers om aandacht te krijgen. Het personage Goossens is zich pijnlijk bewust van dit fenomeen, ook hij heeft het idee dat hij zich iets toe-eigent dat niet van hem is.

‘Als schrijver wilde ik absoluut waken voor zulke toe-eigening. Ik ben geen nabestaande. Het heeft mij emotioneel niet hard geraakt. Eigenlijk was Ingeborg een vreemde voor mij. In de journalistieke stukken die ik wel eens over haar heb geschreven heb ik ook altijd afstand betracht, ik wilde er niet te emotioneel over te doen. In het boek houdt het personage Goossens die afstand nadrukkelijk niet, en daar krijgt hij uiteindelijk ook enorm voor op zijn lazer.’

Heeft Lariby’s naaste familie het boek gelezen?

‘Ik heb het manuscript naar haar oudere zus Sacha gestuurd. Ze reageerde er in eerste instantie positief op, al kun je je afvragen in hoeverre ze het ook echt heeft gelezen. In oktober vlieg ik naar Málaga, waar Sacha woont. Daar zal ik het boek persoonlijk aan haar overhandigen en kunnen we het er iets uitgebreider over hebben.

‘Ingeborgs ouders, inmiddels overleden, hadden er geen bezwaar tegen dat ik dit boek wilde schrijven. Maar ze wilden er liever niet aan meewerken. Ze vonden het nog altijd te pijnlijk. Het trauma van haar dood is nooit helemaal geheeld.’

In sommige complottheorieën heet Lariby een verzonnen slachtoffer te zijn. Bent u niet bang dat u die complotten kunt voeden door haar op te voeren in een roman, de fictievorm bij uitstek?

‘Inderdaad, door Ingeborgs verhaal in een roman te verwerken zou ik de complotgekte mogelijk nog meer kunnen voeden. Maar aan de andere kant: complotdenkers hebben maar heel weinig nodig om aan de haal te gaan met de werkelijkheid. Dat valt nauwelijks te bestrijden met het weergeven van de feiten.

‘Daarnaast: dat verhaal over ‘vicsims’ is altijd een soort marge-ding geweest binnen de complottheorieën over de aanslagen van 11 september. Ik denk dat ik het voor het eerst tien jaar, of iets langer geleden tegenkwam op Usenet, een oud discussieplatform. Daar vonden veel complottheorieën over 11 september hun oorsprong. Maar de complottheorie over ‘vicsims’ ben ik daarna verder niet meer tegengekomen.’

Behalve over Ingeborg gaat dit boek ook over het personage Jerry Goossens, een schrijver wiens carrière in het slop is geraakt. Vindt u het vervelend als ik vraag in hoeverre het romanpersonage Jerry Goossens overeenkomt met de echte Jerry Goossens?

‘Ik antwoord met een wedervraag: hoe belangrijk is het om dat te weten? Ik kan zeggen dat het allemaal autobiografisch is, maar jij kunt dat op geen enkele manier controleren.’

Het romanpersonage Goossens hoopt vurig dat dit boek zijn literaire doorbraak wordt. Gaat dat lukken, denkt u?

Lachend: ‘Natuurlijk. Als je nooit doorgebroken bent, bestaat altijd nog de mogelijkheid dat het ooit gebeurt. Ben je wel al doorgebroken, dan kun je alleen nog maar van de Olympus af lazeren.

‘De schrijverij is een lange les in nederigheid. Je begint met het idee: als mijn debuut maar wordt uitgegeven, dan kan ik daarna vredig sterven. Maar daarna begint het grote sterven van niet verkocht worden, niet besproken worden, de concurrentie dulden van collega-schrijvers. Ik denk dat niemand gezonder is geworden van schrijven als beroep.

‘Ik wist al vroeg dat veel literaire carrières in bitterheid eindigen. Want er is altijd wel iemand succesvoller. Daardoor kon ik literair succes ook relativeren. Daarnaast ben ik ook niet financieel afhankelijk van de literatuur. Ik heb het geluk dat ik columnist ben bij het Algemeen Dagblad en elke dag een stuk in de krant heb.

‘Waar ik wel bitter over ben is de staat van de Nederlandse literatuur. Kijk maar naar de lijst van de honderd bestverkochte boeken, daar komen eerder biografieën van voetballers in voor dan schrijvers als Arnon Grunberg. De Volkskrant- en NRC-lezers, de intelligentsia van Nederland, rennen ook niet meer naar de boekwinkel als de nieuwe Grunberg uitkomt. De Nederlandse literatuur begint een niche te worden.’

Waarom is dat een probleem?

‘Nou, omdat een toch niet onbelangrijke kunstvorm aan het infuus komt te liggen. Misschien is dat ook onvermijdelijk ook. Waar mensen vroeger een boek pakten, kunnen ze nu gewoon Netflix aanknallen. Dat maakt mij bezorgd om het literaire klimaat. Wat ooit een bloeiende kunstvorm was, zie ik steeds verder wegzakken.’