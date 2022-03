‘Ik denk dat Amin diep van binnen zijn verhaal wilde delen, maar niet per se voor een camera’

Flee

Hypothetisch vraagje aan filmmaker: zou hij liever de Oscar voor documentaire winnen, of toch die voor beste internationale film?

‘O mijn God’, antwoordt de Deen Jonas Poher Rasmussen (40). ‘Daar probeer ik niet te veel over na te denken, anders word ik een beetje gek. Hmm. In de kern is Flee een documentaire, dus als we in die categorie worden genomineerd, zou dat geweldig zijn.’

En dan, een paar maanden na het videobelgesprek met de regisseur, blijkt Flee genomineerd voor beste documentaire, internationale film én animatiefilm. Nooit eerder gebeurd. Wéér zo’n historisch filmjaar voor Denemarken, dat in 2021 nog de Oscar won voor beste internationale film met Thomas Vinterbergs midlife-drinkgelag Druk (Another Round).

Jonas Poher Rasmussen Beeld Getty

Met Flee, dat in november al te zien was op Idfa, maakte Rasmussen een portret van zijn raadselachtige oud-schoolgenoot Amin, die begin jaren negentig als enige vluchteling in een Deens dorpje werd ondergebracht bij een pleeggezin. Over de vlucht sprak Amin nooit: onder de schoolkinderen ging het gerucht dat de jongen in zijn eentje was komen lopen vanuit Afghanistan. Ouders of broers en zussen had hij niet meer; die waren vermoord door de moedjahedien, die met steun van de VS de macht hadden overgenomen nadat de Russische troepen het land hadden verlaten.

In de openingsscène van de film zien we Amin, in de getekende versie: een man met donkere wenkbrauwen en baardstoppels, die gaat liggen op een divan en zijn ogen sluit.

‘Heb je je verhaal al eens eerder verteld?’, vraagt filmmaker en interviewer Rasmussen, die ook als een animatie-versie van zichzelf in de film voorkomt. Nee, antwoordt Amin. En dan voert de film via zijn vroegste jeugdherinneringen terug naar het Kabul van de jaren tachtig: we zien een jochie dat A-ha luistert op zijn walkman; Take On Me – de hit met de animatievideoclip, waaiert vanaf de platte daken. En we luisteren naar Amins stem, als hij vertelt hoe hij als kind al een beetje anders was dan de anderen; dat hij graag jurken van zijn zusjes droeg en zich om heel andere redenen dan zijn broer aangetrokken voelde door de knokfilms van Jean-Claude Van Damme. Wat homoseksualiteit was wist hij niet: ‘Er bestond niet eens een woord voor in Afghanistan.’

Wat wist u van Amin, voorafgaand aan het maken van Flee?

‘Bijna niets. Dat hij een poosje in Rusland had gewoond en vermoedelijk ook wat familie in Zweden had, ik dacht dat het om neven ging. Al het andere was nieuw voor me. We waren wel goede vrienden, samen opgegroeid, ook samen op vakanties gegaan. We zagen elkaar iedere ochtend bij de bushalte, zo werden we vrienden. Ik was van hem onder de indruk, vond Amin cool, hij had altijd mooie kleren aan, kleedde zich anders. Het was het Deense platteland, mensen gaven niet echt om mode. Amin was, zoals hij het zelf zegt in Flee, ‘exotisch’. We hadden verder nog een familie uit Somalië in het dorp, maar dat was het ook wel. Maar wat hij als kind allemaal had meegemaakt, de last die hij al die jaren droeg: dat wist ik niet. Amin hield dat bewust verborgen, was altijd bang om zichzelf bloot te geven.’

Amin, zo blijkt in Flee, leefde jaren later nog steeds met de identiteit die de mensensmokkelaars ooit voor hem hadden bedacht. ‘Hij had dat verhaal tegen de politie verteld toen hij aankwam in Denemarken; verder sprak hij er met niemand over. En hij was altijd bang dat hij zou worden uitgezet als de waarheid over zijn vlucht bekend zou worden.’

Wat deed hem besluiten mee te werken aan de documentaire?

‘Ik denk dat hij zijn verhaal echt wel wilde delen, diep van binnen, maar niet per se voor een camera. Animatie maakte dat mogelijk. Ik geloof dat hij de noodzaak voelde om zijn twee levens nu eindelijk samen te brengen. En dat hij ergens de moed vond. Misschien was hij ook wel een beetje gefrustreerd over de manier waarop vluchtelingen doorgaans worden geportretteerd. Hij ís niet alleen een vluchteling. Mensen spreken vaak over die mensen alsof het begrip vluchteling een identiteit is, maar dat is het niet. Flee gaat ook over vriendschap, over meer zaken in Amins leven. Dus ja: de film heet Flee en gaat over iemand die vanuit Afghanistan via Rusland naar Denemarken vlucht, maar het is ook een film over iemand die zijn plek tracht te vinden in de wereld, om te zijn wie hij is.’

Uw achtergrond als radiomaker bleek bepalend. Hoe ging dat?

‘In Denemarken bestaat een zekere radiotraditie waarbij het erom gaat de geïnterviewde zo veel mogelijk terug te brengen in zijn of haar verleden. Met vragen als: ga terug naar je eerste herinnering, waar ben je, hoe ziet het eruit? Heel beschrijvend, alles in tegenwoordige tijd, met zo veel mogelijk details. Die vorm gaf het animatieteam veel om mee te werken en bracht Amin ook terug naar de situatie van toen. Het heeft wel iets weg van een therapeutische sessie. Je hoort Amins eigen stem, net als mijn eigen stem. De interviews deed ik gewoon hier thuis, in mijn huiskamer. Hij, ik en een opnameapparaat.’

Had u vaker met animatie gewerkt?

‘Helemaal niet, het was een nogal een steile leercurve. Het is ook duur, animatie; het kostte veel tijd voor de financiering rond was. Frustrerend, maar ook nuttig: ik moest een hoop leren. Niet het tekenen, dat deden anderen; maar het regisseren van animatie is iets heel anders dan het maken van een gewone documentaire. Ik ben gewend alleen te werken, hooguit met een cameraman. Nu stond ik aan het hoofd van een enorm team. De tekenstijl nam ook tijd in beslag: het mocht er niet te netjes uitzien, het menselijke moest duidelijk naar voren komen.

Flee wordt wel vergeleken met Waltz with Bashir, de animatiedocumentaire van de Israëliër Ari Folman uit 2008.

‘Dat was ook absoluut een inspiratiebron. Die film zag ik destijds in de bioscoop in Kopenhagen. Wow, dacht ik na afloop: zó kun je ook vertellen! Waltz with Bashir is het kroonjuweel van dit genre. Ik geloof niet dat je een animatiedocumentaire kunt maken zonder dat het in zekere zin een hommage is aan de film van Ari Folman.’

Hoe was het voor Amin om zichzelf terug te zien als animatie?

‘In het begin wel gek, maar hij is tevreden over het resultaat. Zijn vriend was minder blij, haha. Ik geloof dat die de getekende baard en snor niet helemaal vond lijken. Maar ja, het blijft animatie.’