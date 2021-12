‘Ik dacht: kon ik maar mijn voorouders in Suriname verdedigen. Een paar klappen uitdelen’

Remy Bonjasky Beeld Frank Ruiter

Hoogtevrees of bang voor klappen?

‘Van hoogtevrees heb ik meer last. Bang voor klappen ben ik nooit geweest. Alleen ooit van mijn moeder misschien of van mijn vader. Verder niet.

‘In het tv-programma The Big Balance, op SBS 6, gaan we highlinen: lopen over een koord dat 2,5 centimeter breed is. Op grote hoogte, maar we zitten wel vast aan een touw. Je valt hooguit 2 of 3 meter naar beneden. Nee, we kunnen niet verongelukken. Dat zou te heftig zijn voor tv, denk ik.

‘Ik heb best vaak op hoge dingen gestaan, maar dan op een stabiele ondergrond. Op zo’n dun koordje merkte ik pas wat hoogtevrees is. Op het dak van een flat staan of in een luchtballon zitten, dat durven we allemaal wel. Dit is echt anders. Waarom ik meedeed? Ik houd van uitdagingen, van buiten mijn comfortzone treden.’

The Big Balance of Verborgen verleden?

‘Verborgen verleden natuurlijk. Voor dat programma ging ik naar Suriname, naar de plantages waar mijn voorouders hebben geleefd. Die reis heeft zo veel indruk gemaakt, ik ben er nog steeds mee bezig. In Nederland hoor je natuurlijk de verhalen over het slavernijverleden. Als je daar staat, wordt het tastbaar. Hoe hebben mensen elkaar dit kunnen aandoen? En hoe is het nu? Zijn we verder geraakt? Ja, dat wel. Maar het leeft voort, de gedachte dat zwarte mensen minder slim zouden zijn en alleen kunnen schoonmaken. Dat komt uit die tijd.

‘Wij zeggen vaak dat we in een beschaafd land wonen. Twee, drie eeuwen geleden dachten ze ook dat ze beschaafd waren, maar het was onmenselijk. Toen ik dat zag, ook de afbeeldingen in de archieven in Paramaribo... Je wordt er verdrietig en boos van, maar je kunt er niets meer aan doen. Dat maakt je machteloos. Ik dacht: kon ik er maar bij zijn, om mijn mensen te verdedigen. Een paar klappen uitdelen.’

Hans Klok of Dave Roelvink?

‘Ja, dat zijn ook deelnemers aan The Big Balance. Dave ligt mij meer. Hans is ook een fijne kerel, maar Dave staat dichter bij mij. Hij is wat jonger, meer streetwise. Hij praat over dingen waar ik ook mee bezig ben, zo kickbokst hij ook. We kennen veel van dezelfde mensen.

‘De een heeft wat meer aanleg dan de ander om op zo’n koord te staan, dat merk je wel. Je omvang is belangrijk. Ik sta met 106 kilo en 1 meter 92 op dat koordje van 2,5 centimeter, dat buigt dan natuurlijk ver door. Licht en klein, dan ben je in het voordeel.’

Medische wetenschap of gezonde lifestyle?

‘Gezonde lifestyle. Nee, ik ben niet gevaccineerd. Ik ben niet tégen het vaccin, ik stel alleen vragen. Is de medische wetenschap helemaal onafhankelijk of wordt dit gepusht door een farmaceut? Dokters zijn ook maar gewoon mensen die dingen kunnen doen voor geld.

‘Ik ben echt geen gekkie of wappie, maar ik heb genoeg artsen gesproken die zeiden: wacht even met die prik. Jij zegt nu dat je geen serieuze arts hebt gehoord die tegen vaccineren is. Ik zeg dan: jij kijkt zeker vooral naar mainstream media. Het probleem is: als de artsen die ik ken openlijk zeggen wat ze vinden, liggen ze eruit. Niemand durft nog te zeggen wat ze denken. Ik wel, ik ben van niemand afhankelijk.

‘Het enige wat ik zeg: waarom ligt er zo veel nadruk op het vaccin? Als je dat neemt, is ineens alles goed en kun je verder zo ongezond leven als je wilt? Waarom niet meer nadruk op minder roken en drinken, gezonder eten en meer sporten? Laten we ook naar de lange termijn kijken.

‘Of ik medische zorg zou accepteren als ik met covid in het ziekenhuis terechtkom? Het zou gek zijn als ik nu zeg dat ik die zorg niet aanneem. Dat is ook een andere vraag.’

Blond of donker?

‘Het is niet dat ik het bewust zo uitkies, maar toevallig is mijn vrouw Renate blond. Ik vind: de wereld is mooi, ik houd van iedereen en laten we vooral met elkaar mengen. Niet alleen witte mensen hebben me hierop aangesproken, ook zwarte – vooral op sociale media. Ze zeiden dat ik bij mijn eigen ras moet blijven. Ik kijk er niet op die manier naar. Zwarte mensen vroegen zich dan af waarom alle succesvolle zwarte mannen een blonde vrouw aan hun zijde moeten hebben. Maar alleen een bijdehante tante durft dat in mijn gezicht te zeggen, op een familiefeestje, voor de grap.’

Kickboksen of ondernemen?

‘Kickboksen, dat doe ik bijna mijn hele leven, het heeft me veel gebracht. Als ik weer 17 was en opnieuw die keuze moest maken, zou ik het zo weer doen. Het is de mooiste sport die er is, die me ook als mens sterker heeft gemaakt. Ik kickboks nog steeds graag, ik train drie keer per week. Sinds 2010 heb ik een sportschool in Almere, in 2020 hebben we een tweede geopend in Hilversum.’

Paramaribo of Almere?

‘Deze is lastig. Ik wil niet kiezen tégen Paramaribo. Daar komen mijn mensen vandaan; ik ben er geboren, heb daar de eerste vijf jaar van mijn leven gewoond. Maar Suriname is nog steeds een ontwikkelingsland, veel is niet goed geregeld. In Almere woon ik, met mijn gezin. Daarom zeg ik op dit moment Almere. Divers, groen, mooie gebouwen, lelijke gebouwen – dat maakt het ook zo divers.’

Rico of Badr?

‘De Badr Hari uit mijn tijd, toen hij nog echt goed was. Rico Verhoeven is een harde werker, niet zo talentvol. Als je ze naast elkaar zet en de techniek van het kickboksen bekijkt, kan Badr eigenlijk alles beter. Maar hij is in zijn nadagen, hoewel hij zelf denkt van niet. Als hij nog in topvorm was geweest, had hij Rico in hun laatste gevechten helemaal kapotgemaakt.

‘Badr was mijn grootste rivaal. In die tijd konden we geen normaal gesprek met elkaar voeren, we mochten elkaar echt niet. Dat is nu anders, we kunnen gewoon met elkaar praten. Het verschil is dat er toen twintig grote vechters waren, die allemaal konden winnen. Nu heb je drie of vier man die steeds om elkaar heen draaien.’

Cassius of Clay?

‘Die keuze kan ik niet maken, dat zijn mijn twee zoons. Tenminste, de ene heet Cassius en de andere Dean Clay. Ik wilde ze niet Cassius en Clay noemen, omdat ik dan uit het raam zou moeten roepen: Cassius, Clay, we gaan eten!

‘Ik vind het heel mooie namen, daarom heb ik ze gekozen. Ik weet dat Cassius Clay vond dat hij die naam kreeg van de westerse wereld, van de slavendrijvers, en dat hij daarom koos voor Muhammad Ali. Voor mij staat dat los van mijn zoons.

‘Bonjasky is de naam die werd bedacht door mijn overgrootvader. Het was eigenlijk een bijnaam. Bonjo na skin’ betekent in het Aucaans, een Surinaamse taal: ‘sterkebottenman’. Toen die naam officieel moest worden geregistreerd, maakten ze er Bonjasky van. Over mijn overgrootvader werd gezegd dat hij een boomstam zo met één hand kon oppakken en een kilometer verderop bracht. In de familie van mijn vader zijn alle mannen zo groot als ik. Mijn vader deed ook aan karate.

‘Tot op de dag van vandaag ben ik trots op die naam. Het is niet de achternaam van een Nederlandse slavenhouder, zoals je vaak ziet bij Surinaamse creolen. Mijn voorouders hoorden bij de marrons, de stoere gasten die beslisten: wij vluchten het bos in, we blijven niet langer op deze plantage. En we komen later terug om die slavenhouder in elkaar te slaan, zijn voorraden te plunderen en de anderen te bevrijden.

‘Door de stadscreolen, die wel op de plantages bleven, werden wij vaak uitgescholden voor dyuka, domme bosneger. Als kind kende ik mijn geschiedenis nog niet. Wanneer in Nederland aan me werd gevraagd waar ik vandaan kwam in Suriname, moest ik zeggen: uit dat kleine dorpje in het bos. Pas later begreep ik: je kunt mij wel uitschelden, maar wij zijn stoerder geweest dan jullie. Dus ik kan met mijn borst vooruit lopen.’

